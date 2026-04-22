اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر نے دکانیں بند کرنے کے اوقات میں تبدیلی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پھیلنے والے نوٹیفکیشن کو جعلی قرار دے دیا ہے۔ شہریوں کو سرکاری ذرائع سے تصدیق شدہ معلومات پر اعتماد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
اسلام آباد میں دکانیں بند کرنے کے اوقات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی غلط اطلاعات کے ردعمل میں، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے واضح طور پر تصدیق کی ہے کہ زیر گردش نوٹیفکیشن جعلی ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے شہریوں کو خبردار کیا کہ دکانیں بند کرنے کے اوقات میں کسی بھی تبدیلی سے متعلق کوئی نیا نوٹیفکیشن اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے آج جاری نہیں کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے اس بات پر زور دیا کہ عوام کو سرکاری ذرائع سے تصدیق شدہ معلومات پر ہی اعتماد کرنا چاہیے اور کسی بھی غیر مصدقہ خبر کو آگے بڑھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے اس جعلی نوٹیفکیشن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ تمام دکانیں، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز ہفتہ اور اتوار سمیت ہر روز رات 10 بجے بند ہو جائیں گی۔ تاہم، اس نوٹیفکیشن میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ فارمیسی، میڈیکل اسٹورز، میڈیکل سپلائی اسٹورز اور اسپتال اس حکم سے مستثنیٰ رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کے بیان نے اس نوٹیفکیشن کی حقیقت کو ثابت کر دیا ہے اور شہریوں میں موجود ابہام کو دور کر دیا ہے۔ یہ اقدام اس وقت اہم ہے جب کہ غلط معلومات کی تیزی سے پھیلاؤ کے دور میں، سرکاری اداروں کی جانب سے فوری اور واضح ردعمل ضروری ہے۔ شہریوں کو باخبر رہنا اور کسی بھی خبر کی تصدیق کے بغیر اسے شیئر نہ کرنا چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کو متنبہ کیا ہے کہ غلط خبریں اور افواہیں معاشرے میں انتشار پیدا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپریس میڈیا گروپ سمیت تمام میڈیا اداروں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور صرف تصدیق شدہ خبریں ہی شائع کرنی چاہئیں۔ صدر زرداری کی صحت کے حوالے سے بھی حالیہ دنوں میں کچھ غلط خبریں پھیلائی گئیں تھیں جن پر سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے ردعمل دیتے ہوئے قوم کو ایسی جھوٹی خبروں پر کان نہ دھرنے کی تلقین کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ صدر زرداری مکمل طور پر خیریت سے ہیں اور ان کی صحت سے متعلق تمام خبریں بے بنیاد ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ، پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے اور اس پر شائع ہونے والے تمام مواد کے حقوق محفوظ ہیں۔ یہ ویب سائٹ ہمیشہ سچ اور حقائق پر مبنی خبریں پیش کرنے کے لیے پرعزم ہے اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گی۔ شہریوں کو بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور کسی بھی مشکوک خبر کی رپورٹ حکام کو کرنی چاہیے.
اسلام آباد ڈپٹی کمشنر جعلی نوٹیفکیشن دکانیں بند کرنے کا وقت سوشل میڈیا