اسلام آباد ہائی کورٹ سے منتقل ہونے والے ججوں کی سینیاریٹی متاثر

اسلام آباد ہائی کورٹ سے منتقل ہونے والے تین ججوں کی سینیاریٹی متاثر ہو گئی ہے، جبکہ اب وہ اپنے نئے ادارات میں جونیئر جج کے طور پر کام کریں گے۔ جسٹس محسن اختر کائانی، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سامن رفیع امامتیاز کو اپنی نئی کورٹس میں منتقل کرنے کے بعد سینیاریٹی کی فہرست میں نیچے لائے گئے ہیں۔
اسلام آباد (ڈنیا نیوز) - اسلام آباد ہائی کورٹ سے منتقل ہونے والے تین ججوں کی سینیاریٹی متاثر ہو گئی ہے، جبکہ اب وہ اپنے نئے ادارات میں جونیئر جج کے طور پر کام کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے سے ہی ٹاپ رینک پر موجود ججوں کو اپنی نئی کورٹس میں منتقل کرنے کے بعد سینیاریٹی کی فہرست میں نیچے لائے گئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کائانی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیاریٹی لسٹ میں دوسری پوزیشن پر تھے، اب لاہور ہائی کورٹ میں بارہویں نمبر پر آئے ہیں۔ اسی طرح، جسٹس بابر ستار، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تیسرے نمبر پر تھے، اب پشاور ہائی کورٹ میں چھوتے نمبر پر ہیں۔ جبکہ جسٹس سامن رفیع امامتیاز، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چھوتے نمبر پر تھے، اب سندھ ہائی کورٹ میں سولہویں پوزیشن پر آئے ہیں۔ پنجاب، سندھ اور خبیر پختونخوا میں منتقل ہونے کے بعد، تینوں جج اپنے متعلقہ کورٹس میں جونیئر جج کے طور پر مقدمے سنیں گے۔ علاوہ ازاں، جسٹس بابر ستار کو اپنے نئے پوسٹنگ میں ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کا حصہ بنایا جانے کی امید ہے۔ اس کے علاوہ، ججوں کی سینیاریٹی میں تبدیلی کے بعد، ہائی کورٹس میں مقدموں کی سنائی جانے کی ترتیب بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ججوں کی سینیاریٹی کے مطابق، وہ اپنے متعلقہ کورٹس میں مقدمے سننے کے لیے ذمہ دار ہوں گے، جبکہ جونیئر ججوں کو زیادہ پیریز کے مقدمے سننے کا موقع ملے گا۔ یہ تبدیلیاں ججوں کی کارکردگی پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں، کیونکہ نئے ادارات میں کام کرنے کے دوران، وہ اپنے سابقہ تجربے کو نئے نظام میں استعمال کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ ججوں کی سینیاریٹی میں تبدیلی کے بعد، ہائی کورٹس میں مقدموں کی سنائی جانے کی ترتیب بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ججوں کی سینیاریٹی کے مطابق، وہ اپنے متعلقہ کورٹس میں مقدمے سننے کے لیے ذمہ دار ہوں گے، جبکہ جونیئر ججوں کو زیادہ پیریز کے مقدمے سننے کا موقع ملے گا۔ یہ تبدیلیاں ججوں کی کارکردگی پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں، کیونکہ نئے ادارات میں کام کرنے کے دوران، وہ اپنے سابقہ تجربے کو نئے نظام میں استعمال کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ علاوہ ازاں، ججوں کی سینیاریٹی میں تبدیلی کے بعد، ہائی کورٹس میں مقدموں کی سنائی جانے کی ترتیب بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ججوں کی سینیاریٹی کے مطابق، وہ اپنے متعلقہ کورٹس میں مقدمے سننے کے لیے ذمہ دار ہوں گے، جبکہ جونیئر ججوں کو زیادہ پیریز کے مقدمے سننے کا موقع ملے گا.
اسلام آباد (ڈنیا نیوز) - اسلام آباد ہائی کورٹ سے منتقل ہونے والے تین ججوں کی سینیاریٹی متاثر ہو گئی ہے، جبکہ اب وہ اپنے نئے ادارات میں جونیئر جج کے طور پر کام کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے سے ہی ٹاپ رینک پر موجود ججوں کو اپنی نئی کورٹس میں منتقل کرنے کے بعد سینیاریٹی کی فہرست میں نیچے لائے گئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کائانی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیاریٹی لسٹ میں دوسری پوزیشن پر تھے، اب لاہور ہائی کورٹ میں بارہویں نمبر پر آئے ہیں۔ اسی طرح، جسٹس بابر ستار، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تیسرے نمبر پر تھے، اب پشاور ہائی کورٹ میں چھوتے نمبر پر ہیں۔ جبکہ جسٹس سامن رفیع امامتیاز، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چھوتے نمبر پر تھے، اب سندھ ہائی کورٹ میں سولہویں پوزیشن پر آئے ہیں۔ پنجاب، سندھ اور خبیر پختونخوا میں منتقل ہونے کے بعد، تینوں جج اپنے متعلقہ کورٹس میں جونیئر جج کے طور پر مقدمے سنیں گے۔ علاوہ ازاں، جسٹس بابر ستار کو اپنے نئے پوسٹنگ میں ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کا حصہ بنایا جانے کی امید ہے۔ اس کے علاوہ، ججوں کی سینیاریٹی میں تبدیلی کے بعد، ہائی کورٹس میں مقدموں کی سنائی جانے کی ترتیب بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ججوں کی سینیاریٹی کے مطابق، وہ اپنے متعلقہ کورٹس میں مقدمے سننے کے لیے ذمہ دار ہوں گے، جبکہ جونیئر ججوں کو زیادہ پیریز کے مقدمے سننے کا موقع ملے گا۔ یہ تبدیلیاں ججوں کی کارکردگی پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں، کیونکہ نئے ادارات میں کام کرنے کے دوران، وہ اپنے سابقہ تجربے کو نئے نظام میں استعمال کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ ججوں کی سینیاریٹی میں تبدیلی کے بعد، ہائی کورٹس میں مقدموں کی سنائی جانے کی ترتیب بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ججوں کی سینیاریٹی کے مطابق، وہ اپنے متعلقہ کورٹس میں مقدمے سننے کے لیے ذمہ دار ہوں گے، جبکہ جونیئر ججوں کو زیادہ پیریز کے مقدمے سننے کا موقع ملے گا۔ یہ تبدیلیاں ججوں کی کارکردگی پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں، کیونکہ نئے ادارات میں کام کرنے کے دوران، وہ اپنے سابقہ تجربے کو نئے نظام میں استعمال کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ علاوہ ازاں، ججوں کی سینیاریٹی میں تبدیلی کے بعد، ہائی کورٹس میں مقدموں کی سنائی جانے کی ترتیب بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ججوں کی سینیاریٹی کے مطابق، وہ اپنے متعلقہ کورٹس میں مقدمے سننے کے لیے ذمہ دار ہوں گے، جبکہ جونیئر ججوں کو زیادہ پیریز کے مقدمے سننے کا موقع ملے گا
اسلام آباد ہائی کورٹ ججوں کی سینیاریٹی لاہور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ