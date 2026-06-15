اسلام آباد ہائی کورٹ نے خیبر پختونخواہ حکومت کی درخواست پر تین اعتراضات مسترد کردیے

اسلام آباد ہائی کورٹ (آئی ایچ سی) نے خیبر پختونخواہ حکومت کے ذریعہ پیش کی گئی ایک درخواست پر رجسٹرار آفس کے چاروں اعتراضات میں سے تین کو مسترد کردیا ہے۔ اس درخواست میں چیف مینٹر سہیل افریدی اور فنانس ایڈوائزر مظمل اسلم کو پی ٹی آئی کے بانی عمران خان سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ وہ صوبائی بجٹ کے معاملات پر بات چیت کر سکیں۔
اسلام آباد: اسلام آباد ہائی کورٹ (آئی ایچ سی) نے خیبر پختونخواہ حکومت کے ذریعہ پیش کی گئی ایک درخواست پر رجسٹرار آفس کے چاروں اعتراضات میں سے تین کو مسترد کردیا ہے۔ اس درخواست میں چیف مینٹر سہیل افریدی اور فنانس ایڈوائزر مظمل اسلم کو پی ٹی آئی کے بانی عمران خان سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ وہ صوبائی بجٹ کے معاملات پر بات چیت کر سکیں۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے منگل کی عدالت میں سنیے جانے کے بعد ایک رسمی حکم جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ رجسٹرار آفس کی تین اعتراضات کو حل کر لیا گیا ہے۔ تاہم ایک اعتراض جس سے متعلق حالات موجود ہیں وہ ابھی تک زیر تحقیقات ہے۔ عدالت نے کہا کہ رجسٹرار آفس نے موجودہ مقدمات کے بارے میں اشارہ کیا ہے۔ اس سے متعلق معاملہ حل کرنے کے لیے جسٹس سومرو نے رجسٹرار آفس سے کہا ہے کہ وہ اپنی آگے کی عدالت میں ایک تفصیلی رپورٹ پیش کریں جو ان تمام مقدمات کے بارے میں معلومات فراہم کرے جن کے بارے میں رجسٹرار آفس نے اشارہ کیا ہے۔ اس حکم میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ رجسٹرار آفس کو ان تمام مقدمات کے بارے میں تفصیلی رپورٹ اپنی آگے کی عدالت میں پیش کرنی ہوگی۔ اس درخواست کو خیبر پختونخواہ کے چیف مینٹر اور صوبے کے فنانس ایڈوائزر نے پیش کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ عمران خان سے مل کر صوبائی بجٹ کے معاملات پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں.
اسلام آباد: اسلام آباد ہائی کورٹ (آئی ایچ سی) نے خیبر پختونخواہ حکومت کے ذریعہ پیش کی گئی ایک درخواست پر رجسٹرار آفس کے چاروں اعتراضات میں سے تین کو مسترد کردیا ہے۔ اس درخواست میں چیف مینٹر سہیل افریدی اور فنانس ایڈوائزر مظمل اسلم کو پی ٹی آئی کے بانی عمران خان سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ وہ صوبائی بجٹ کے معاملات پر بات چیت کر سکیں۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے منگل کی عدالت میں سنیے جانے کے بعد ایک رسمی حکم جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ رجسٹرار آفس کی تین اعتراضات کو حل کر لیا گیا ہے۔ تاہم ایک اعتراض جس سے متعلق حالات موجود ہیں وہ ابھی تک زیر تحقیقات ہے۔ عدالت نے کہا کہ رجسٹرار آفس نے موجودہ مقدمات کے بارے میں اشارہ کیا ہے۔ اس سے متعلق معاملہ حل کرنے کے لیے جسٹس سومرو نے رجسٹرار آفس سے کہا ہے کہ وہ اپنی آگے کی عدالت میں ایک تفصیلی رپورٹ پیش کریں جو ان تمام مقدمات کے بارے میں معلومات فراہم کرے جن کے بارے میں رجسٹرار آفس نے اشارہ کیا ہے۔ اس حکم میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ رجسٹرار آفس کو ان تمام مقدمات کے بارے میں تفصیلی رپورٹ اپنی آگے کی عدالت میں پیش کرنی ہوگی۔ اس درخواست کو خیبر پختونخواہ کے چیف مینٹر اور صوبے کے فنانس ایڈوائزر نے پیش کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ عمران خان سے مل کر صوبائی بجٹ کے معاملات پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں
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