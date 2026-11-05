اسلام آباد لیالیکل الیکشن: نامزدگی فارمز جمع کرانے کی آخری تاریخ بڑھا دی گئی
الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اسلام آباد کی مقامی حکومت کے انتخابات میں نامزدگی فارمز جمع کرانے کی تاریخ نوامبر آٹھ تک بڑھا دی گئی ہے۔ پورا تفصیلی جائزہ پڑھیں۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد میں آنے والی مقامی حکومت کے انتخابات کے لیے نامزدگی فارمز جمع کرانے کی آخری تاریخ میں دو دن کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ سابقہ تاریخ پانچ نومبر تھی لیکن اب امیدوار نوامبر آٹھ کو دوپہر چار بجے تک اپنی نامزدگیاں جمع کروا سکیں گے۔
نامزدگی کی نئی تاریخ اور وقت کی تفصیلات
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باضابطہ طور پر یہ حتمی تاریخ مقرر کی ہے کہ امیدوار اپنی نامزدگی کی کاغذات نوامبر آٹھ کو دوپہر چار بجے تک جمع کرانے کے مجاز ہوں گے۔ یہ اضافہ امیدواروں کو ضروری دستاویزات کو پورا کرنے اور بہتری لانے کے لیے دیا گیا ہے۔Also readPakistan: Petrol & Diesel Prices Reduced to Rs352.59, Rs382.25
اس فیصلے سے مقامی سطح کے سیاست دانوں اور امیدواروں کو فوری ریلیف ملا ہے کیونکہ اب ان کے پاس اپنے کیسز کو مکمل کرنے کے لیے زیادہ وقت دستیاب ہے۔ الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ یہ توسیع تمام امیدواروں کے لیے یکساں اطلاق پذیر ہوگی۔
الیکشن کی تیاریاں اور انتظامی تقسیم
آئندہ پولنگ کے لیے اسلام آباد کو انتظامی سہولت کے پیش نظر پچاس پانچ (125) یونین کونسلز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر یونین کونسل کی نگرانی اور الیکشن کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نے پچاس (16) رٹرننگ افسران کی تعیناتی کی ہے۔
ان پچاس افسران کا ذمہ دار یہ ہے کہ وہ امیدواروں سے نامزدگی فارمز اور ساتھ ہی تمام ضروری دستاویزات موصول کریں۔ ہر یونین کونسل کے لیے مخصوص رٹرننگ افسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ نامزدگی کی کارروائی کو شفاف اور منصفانہ طریقے سے مکمل کریں۔
نمائندگی کی واپسی اور علامتوں کی تقسیم
الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق امیدوار اپنی نامزدگی فارمز نوامبر پچائیس (25) تک واپس بھی لے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی امیدوار کو کوئی وجہ پیش آئے تو وہ اپنی درخواست واپس لینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
اس کے بعد نومبر چھتیس (26) کو تمام امیدواروں کو الیکشن سِنڈیکیٹ یا جماعتی علامتیں تقسیم کی جائیں گی۔ علامتوں کی یہ تقسیم اس بنیاد پر کی جائے گی کہ امیدوار کس جماعت سے منسلک ہیں یا وہ کس طرح اپنی امیدواری پیش کر رہے ہیں۔
پولنگ اور نتائج کا شیڈول
اسلام آباد میں مقامی حکومت کے انتخابات کے لیے پولنگ دسمبر بیس (20) کو منعقد کی جائے گی۔ اس دن کو پولنگ کا دن مقرر کیا گیا ہے جس پر تمام یونین کونسلز کے پولنگ اسٹیشنز صبح سے شام تک کھلے رہیں گے۔
پولنگ کے فوراً بعد دسمبر اکیس سے دسمبر چوبیس تک ابتدائی نتائج کی تیار کی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن نے اس وقت کا تعین کیا ہے تاکہ عوام کو جلد از جلد الیکشن کا نتیجہ معلوم ہو سکے۔ یہ عمل شفافیت اور تیزی کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے امیدواروں کو تاکید کی ہے کہ وہ نوامبر آٹھ کو دوپہر چار بجے سے پہلے اپنی درخواستیں جمع کروائیں تاکہ کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہر امیدوار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ضروری دستاویزات کو پہلے سے تیار رکھے۔
اسلام آباد کے شہریوں اور ناظرین کے لیے یہ الیکشن اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ مقامی سطح کی عوامی خدمت اور ڈویلپمنٹ سے متعلق فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے امیدواروں اور ووٹرز دونوں کے لیے شیڈول پر سختی سے عمل کرنا ضروری ہے۔
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