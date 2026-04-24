اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، ایرانی وفد کی ممکنہ آمد

اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی ممکنہ پیش نظر سیکیورٹی کی صورتحال کو انتہائی حساس قرار دے دیا گیا ہے۔ شہر میں ہائی الرٹ جاری کردیا گیا ہے اور ریڈ زون میں داخلہ بند کردیا گیا ہے۔
اسلام آباد میں ممکنہ مذاکرات کی تیاریاں مکمل، سیکیورٹی انتظامات سخت کردی گئیں اسلام آباد میں ایران ی وزیر خارجہ کی سربراہی میں وفد کی ممکنہ آمد کی خبروں کے بعد وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کی صورتحال کو انتہائی حساس قرار دے دیا گیا ہے۔ شہر میں ہائی الرٹ جاری کردیا گیا ہے اور پولیس سمیت سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے ممکنہ دوسرے دور کی پیش نظر یہ اقدامات کیے جارہے ہیں۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخلہ مکمل طور پر بند کردیا گیا ہے اور تمام سرکاری دفاتر اور اہم تنصیبات کے اطراف سیکیورٹی سخت کردی گئی ہے۔ پولیس اہلکاروں کو اپنی ڈیوٹیوں پر مکمل تیاری کے ساتھ پہنچنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ شہریوں کو بھی کسی بھی غیر معمولی سرگرمی کی صورت میں فوری اطلاع دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ حکومت نے پہلے ہی امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی ممکنہ پیش نظر ریڈ زون میں واقع تمام سرکاری اور نجی دفاتر بند رکھنے اور عملے کو گھر سے کام کرنے کی ہدایات جاری کی تھیں۔ اس کے علاوہ، ریڈ زون میں ٹرانسپورٹ کی نقل و حرکت کو بھی محدود کردیا گیا ہے۔ صرف ضروری عملے کو خصوصی اجازت ناموں کے ذریعے ہی داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات مذاکرات کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے ضروری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامن اور محفوظ ماحول فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ذرائع کے مطابق، ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں وفد آج اسلام آباد پہنچے گا۔ ایران ی سرکاری خبرایجنسی نے بھی اس امر کی تصدیق کردی ہے۔ وفد کے استقبال کے لیے تمام تیاریاں مکمل کرلی گئی ہیں۔ اس صورتحال کے علاوہ، کراچی میں ایک نوجوان کے اغوا اور اس کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز کی رقم ہتھیانے کی واردات بھی سامنے آئی ہے۔ پولیس نے اس واقعہ کی تحقیقات شروع کردی ہے اور ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہے ہیں۔ دوسری جانب، حکومت سندھ نے یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان کردیا ہے اور اس سلسلے میں نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا گیا ہے۔ یہ تعطیل محنت کشوں کے عالمی دن کی مناسبت سے دی گئی ہے۔ ایکسپریس نیوز پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے جو خبروں اور حالات حاضرہ کے بارے میں تازہ ترین معلومات فراہم کرتی ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق محفوظ رکھتا ہے۔ قارئین کو گزارش ہے کہ وہ ایکسپریس نیوز پر شائع ہونے والی خبروں پر اعتماد رکھیں اور کسی بھی غلط خبر پر یقین نہ کریں۔ ایکسپریس نیوز ہمیشہ سچائی اور غیر جانبداری کے ساتھ خبریں پیش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو متحرر کردیا گیا ہے۔ شہر میں گشتیاں بڑھائی گئی ہیں اور چیک پوسٹس قائم کردی گئی ہیں۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سیکیورٹی انتظامات میں تعاون کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوراً پولیس کو دیں۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جارہے ہیں اور کسی بھی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایران ی وفد کے قیام اور آمدورفت کے لیے خصوصی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مذاکرات کی جگہ کو بھی مکمل طور پر سیل کردیا گیا ہے اور وہاں پر میڈیا اور عام شہریوں کی آمدورفت پر پابندی عائد کردی گئی ہے۔ کراچی میں پیش آنے والے اغوا کے واقعہ کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے اور پولیس نے کچھ مشکوش افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ملزمان سے تفتیش جاری ہے اور جلد ہی اس واقعہ کا پردہ فاش کردیا جائے گا۔ حکومت سندھ نے یکم مئی کی تعطیل کو عام شہریوں کے لیے خوشی کا پیغام دیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ لوگ اس دن کو خوشی اور امن کے ساتھ منائیں گے۔ ایکسپریس نیوز اپنے قارئین کو مسلسل تازہ ترین خبریں اور معلومات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کا مقصد ہمیشہ سچائی اور غیر جانبداری کے ساتھ خبریں پیش کرنا ہے.
اسلام آباد میں ممکنہ مذاکرات کی تیاریاں مکمل، سیکیورٹی انتظامات سخت کردی گئیں اسلام آباد میں ایرانی وزیر خارجہ کی سربراہی میں وفد کی ممکنہ آمد کی خبروں کے بعد وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کی صورتحال کو انتہائی حساس قرار دے دیا گیا ہے۔ شہر میں ہائی الرٹ جاری کردیا گیا ہے اور پولیس سمیت سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے ممکنہ دوسرے دور کی پیش نظر یہ اقدامات کیے جارہے ہیں۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخلہ مکمل طور پر بند کردیا گیا ہے اور تمام سرکاری دفاتر اور اہم تنصیبات کے اطراف سیکیورٹی سخت کردی گئی ہے۔ پولیس اہلکاروں کو اپنی ڈیوٹیوں پر مکمل تیاری کے ساتھ پہنچنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ شہریوں کو بھی کسی بھی غیر معمولی سرگرمی کی صورت میں فوری اطلاع دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ حکومت نے پہلے ہی امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی ممکنہ پیش نظر ریڈ زون میں واقع تمام سرکاری اور نجی دفاتر بند رکھنے اور عملے کو گھر سے کام کرنے کی ہدایات جاری کی تھیں۔ اس کے علاوہ، ریڈ زون میں ٹرانسپورٹ کی نقل و حرکت کو بھی محدود کردیا گیا ہے۔ صرف ضروری عملے کو خصوصی اجازت ناموں کے ذریعے ہی داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات مذاکرات کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے ضروری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامن اور محفوظ ماحول فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ذرائع کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں وفد آج اسلام آباد پہنچے گا۔ ایرانی سرکاری خبرایجنسی نے بھی اس امر کی تصدیق کردی ہے۔ وفد کے استقبال کے لیے تمام تیاریاں مکمل کرلی گئی ہیں۔ اس صورتحال کے علاوہ، کراچی میں ایک نوجوان کے اغوا اور اس کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز کی رقم ہتھیانے کی واردات بھی سامنے آئی ہے۔ پولیس نے اس واقعہ کی تحقیقات شروع کردی ہے اور ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہے ہیں۔ دوسری جانب، حکومت سندھ نے یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان کردیا ہے اور اس سلسلے میں نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا گیا ہے۔ یہ تعطیل محنت کشوں کے عالمی دن کی مناسبت سے دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو متحرر کردیا گیا ہے۔ شہر میں گشتیاں بڑھائی گئی ہیں اور چیک پوسٹس قائم کردی گئی ہیں۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سیکیورٹی انتظامات میں تعاون کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوراً پولیس کو دیں۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جارہے ہیں اور کسی بھی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایرانی وفد کے قیام اور آمدورفت کے لیے خصوصی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مذاکرات کی جگہ کو بھی مکمل طور پر سیل کردیا گیا ہے اور وہاں پر میڈیا اور عام شہریوں کی آمدورفت پر پابندی عائد کردی گئی ہے۔ کراچی میں پیش آنے والے اغوا کے واقعہ کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے اور پولیس نے کچھ مشکوش افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ملزمان سے تفتیش جاری ہے اور جلد ہی اس واقعہ کا پردہ فاش کردیا جائے گا۔ حکومت سندھ نے یکم مئی کی تعطیل کو عام شہریوں کے لیے خوشی کا پیغام دیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ لوگ اس دن کو خوشی اور امن کے ساتھ منائیں گے۔
ایران امریکہ مذاکرات اسلام آباد سیکیورٹی وزیر خارجہ عباس عراقچی