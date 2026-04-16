اسلام آباد: وزیر اعظم ہاؤس کے قریب تجاوزات آپریشن، مقدمہ درج

وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس کے قریب نوری باغ (نور پور شاہاں) میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران پیش آنے والے پرتشدد واقعات کے بعد درجنوں افراد کے خلاف انسدادِ دہشت گردی کی دفعات سمیت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ حکام نے غیر قانونی تجاوزات کو وجہ قرار دیا ہے جبکہ مقامی افراد بے جا طاقت کے استعمال کا دعویٰ کر رہے ہیں۔
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک بار پھر سرگرمیاں عروج پر ہیں، جہاں وزیر اعظم ہاؤس کے عقب میں واقع محلہ نوری باغ (نور پور شاہاں) نامی علاقے میں تجاوزات کے خلاف ہونے والے ایک بڑے آپریشن نے نیا تنازعہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس آپریشن کے دوران مقامی افراد کی جانب سے مبینہ طور پر سرکاری گاڑیوں کو نذر آتش کرنے، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو زخمی کرنے، اقدام قتل کرنے اور سرکاری کاموں میں مداخلت سمیت دیگر سنگین الزامات کے تحت درجنوں معلوم و نامعلوم افراد کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ وفاقی ترقیاتی ادارے ( سی ڈی اے ) کے ایک افسر کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے اور اس میں انسدادِ دہشت گردی کی سخت دفعات بھی شامل کی گئی ہیں، جو اس واقعے کی سنگینی کو واضح کرتی ہیں۔
یہ پرتشدد واقعات منگل کے روز اس وقت پیش آئے جب فیڈرل کیپیٹل میں وزیر اعظم ہاؤس کے قریب مزار بری امام کے علاقے میں موجود غیر قانونی تعمیرات کو گرانے کا آپریشن جاری تھا۔ اس دوران سرکاری اہلکاروں کے ساتھ ساتھ مقامی افراد بھی زخمی ہوئے۔ تاہم، متاثرین کی جانب سے بی بی سی اُردو سے بات کرتے ہوئے مکمل طور پر مختلف کہانی بیان کی گئی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس آپریشن کے دوران سرکاری اداروں کی جانب سے بے جا طاقت کا استعمال کیا گیا اور وہ جن گھروں میں رہائش پذیر ہیں وہ ان کی قانونی ملکیت ہیں کیونکہ انھوں نے لاکھوں روپے کی خطیر رقم ادا کر کے یہ مکانات خریدے تھے۔ اس تنازعے نے علاقے میں شدید بے چینی اور خوف و ہراس پھیلا دیا ہے، اور حکومتی اقدامات پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔
وزیر اعظم ہاؤس کے قریب یہ آپریشن کیوں کیا گیا؟ سی ڈی اے حکام نے اس معاملے پر اپنا تفصیلی موقف پیش کرتے ہوئے بی بی سی کو بتایا کہ 'احتجاج کرنے والے لوگ غیر قانونی ہاؤسنگ میں رہائش پذیر تھے۔ وہ ایسی زمین پر قابض تھے جس پر کوئی پراپرٹی ٹیکس عائد نہیں ہوتا اور جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ چونکہ اس جگہ پر اب ترقیاتی کام ہونا ہے، لہذا حکام نے یہاں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو علاقے سے نکلنے کا حکم دیا، تاہم غیر قانونی طور پر مقیم افراد نے اس کے خلاف شدید مزاحمت کی اور رکاوٹیں پیدا کیں۔' سی ڈی اے کے مطابق، اس آپریشن کے دوران 'منگل کے روز 60 کنال زمین واگزار کروائی گئی جبکہ مجموعی طور پر مسلم کالونی سمیت دیگر علاقوں میں اب تک 600 ایکڑ زمین واگزار کروائی جا چکی ہے۔' یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ یہ تجاوزات کا ایک وسیع پیمانے کا مسئلہ ہے جس پر حکام کارروائی کر رہے ہیں۔
وزیر مملکت برائے داخلہ، طلال چوہدری، نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس تاثر کی تائید کی کہ 'غیر قانونی سٹرکچرز کو پورے اسلام آباد سے ختم کرنے کے لیے احتیاط مگر تیزی سے کام جاری ہے۔' ان کے مطابق، 'عدالتی احکامات کے بعد جب قبضہ چھڑوانے کے لیے ٹیمیں وہاں پہنچیں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کیا گیا، جس میں اہلکار زخمی ہوئے اور سرکاری گاڑیوں کو نذر آتش کر دیا گیا۔' انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ 'یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پچھلی حکومتوں سے اس زمین کے عوض معاوضہ وصول کر چکے ہیں اور جگہ خالی کرنے سے متعلق بیشتر مواقع پر وعدے بھی کر چکے تھے۔' انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اسلام آباد میں غیر قانونی تجاوزات اور قبضے کے خلاف آپریشن بغیر کسی دباؤ کے جاری رہے گا۔ وزیر مملکت کے مطابق، تجاوزات کے ذریعے اسلام آباد کی قیمتی گرین لینڈ کو 'براؤن لینڈ' میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور اب حکومت کی واضح پالیسی ہے کہ پورے اسلام آباد سے اس نوعیت کے غیر قانونی کام کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔
حکام کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مقامی افراد کے دعوؤں کے برعکس، یہ آپریشن راتوں رات نہیں کیا گیا بلکہ اس ضمن میں تین ماہ قبل نوٹسز دیے گئے تھے، تجاوزات پر مارکنگ کی گئی تھی اور بینرز بھی آویزاں کیے گئے تھے۔ سی ڈی اے نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ماضی میں بہت سے مقامی افراد اس جگہ کی ملکیت کا دعویٰ لے کر متعدد عدالتوں، بشمول ہائیکورٹ، کے چکر لگا چکے تھے، مگر تمام عدالتوں سے فیصلے ان کے خلاف آئے اور تمام تر قانونی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد ہی یہ آپریشن کیا گیا۔
اس معاملے میں مقامی افراد کے بیانات حکام کے دعوؤں سے بالکل مختلف ہیں۔ بی بی سی اُردو سے بات کرنے والے متعدد مقامی افراد کا دعویٰ ہے کہ وہ اس جگہ کے قانونی مالک ہیں جسے سی ڈی اے بذریعہ آپریشن ان سے زبردستی چھیننا چاہتی ہے۔ ان کے مطابق، اس عمل کے دوران بے جا طاقت کا استعمال کیا گیا جس کے باعث کافی افراد زخمی ہوئے۔ اسلام آباد کے سرکاری ہسپتال پولی کلینک کے حکام نے بھی بی بی سی کے نامہ نگار شہزاد ملک کو تصدیق کی ہے کہ اس پرتشدد احتجاج کے بعد سات زخمی پولی کلینک لائے گئے تھے جنہیں ربڑ کی گولیاں لگی تھیں۔ تاہم، معمولی نوعیت کے زخم ہونے کے باعث مرہم پٹی کے بعد انھیں واپس بھیج دیا گیا۔
ایک اور واقعے کا ذکر کرتے ہوئے، ایک متاثرہ شخص نے دعویٰ کیا کہ منگل کی دوپہر 'تقریباً ساڑھے چار بجے شام کا وقت تھا جب مجھے فائرنگ کی آواز آئی۔ میں نے گھر میں بچوں کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ میرا بیٹا گھر سے دودھ لینے نکلا ہے۔ ابھی میں اسے دیکھنے نکلنے ہی والا تھا کہ دو بچے میرے بیٹے کو لے کر آئے جس کی ٹانگیں اور کمر زخمی تھی اور اس کے کپڑے خون سے تر تھے۔' بی بی سی سے بات کرنے والے متعدد افراد کا یہ بھی الزام ہے کہ منگل کی سہہ پہر جب احتجاج تھم چکا تھا، تو اس وقت پولیس کی جانب سے 'بلاوجہ' ربڑ کی گولیاں چلائی گئیں، آنسو گیس فائر کی گئی اور فائرنگ کی گئی۔
تاہم، اس واقعے سے متعلق درج ہونے والی ایف آئی آر میں بالکل برعکس الزام عائد کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق، اس کارروائی کے دوران معلوم اور نامعلوم مسلح افراد نے پولیس اور مقامی افراد پر اندھا دھند فائرنگ کی اور پیٹرول بم پھینکے۔ مقامی افراد کا الزام ہے کہ فائرنگ پولیس کی جانب سے کی گئی تھی۔ سعید نامی شخص کے مطابق، وہ اپنے بیٹے کو لے کر قریب واقع سرکاری ہسپتال پولی کلینک گئے جہاں سے انھیں پمز ہسپتال ریفر کر دیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 'ہم پمز آئے تو یہاں پولیس نے میرے بیٹے کے زخمی ہونے کی رپورٹ بنانے سے انکار کر دیا'۔ یہ سب بیانات تنازعے کو مزید ہوا دے رہے ہیں اور معاملے کی حقیقت جاننا دشوار بنا رہے ہیں۔
