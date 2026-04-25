اسلام آباد: پبلک ٹرانسپورٹ کی بحالی اور کاروباری اوقاتِ کار میں تبدیلی

اسلام آباد انتظامیہ نے شہر میں پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت کی اجازت دے دی ہے، جبکہ کاروباری اوقاتِ کار میں بھی تبدیلی کی ہے۔ تمام بس ٹرمینلز کھول دیے گئے ہیں سوائے فیض آباد بس ٹرمینل کے، جو تاحکم ثانی بند رہے گا۔ دکانیں رات 8 بجے اور ریستوران رات 10 بجے تک کھلنے کی اجازت ہوگی۔
اسلام آباد میں پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت کی اجازت، کاروباری اوقاتِ کار میں تبدیلی اسلام آباد (دنیا نیوز) – وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ نے سابقہ پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے شہر میں پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت کی اجازت دے دی ہے۔ اس فیصلے کے تحت شہر بھر میں تمام بس ٹرمینلز کھول دیے گئے ہیں، سوائے فیض آباد بس ٹرمینل کے، جو کہ تاحکم ثانی بند رہے گا۔ یہ فیصلہ جزوی طور پر معمول کی ٹرانسپورٹ سرگرمیوں کی بحالی کا اشارہ ہے، تاہم کچھ اہم مراکز پر اب بھی پابندیاں برقرار رہیں گی۔ یہ اقدام اخراجات میں کمی اور توانائی کے تحفظ پر مرکوز انتظامی اقدامات کے وسیع تر سلسلے کا حصہ ہے، جس کے نتیجے میں ضلعی انتظامیہ نے مختلف کاروباری شعبوں کے لیے کام کرنے کے اوقاتِ کار میں نظر ثانی کی ہے۔ ایک نیا شیڈول جاری کیا گیا ہے، جو دارالحکومت میں تجارتی سرگرمیوں کے لیے واضح وقتসীما طے کرتا ہے۔ اس نوٹیفکیشن کے تحت، دکانیں، بازار اور شاپنگ مال اب رات 8 بجے بند ہو جائیں گے۔ تاہم، ضروری خدمات کو اس پابندی سے استثنیٰ حاصل ہے، بشمول فارمزیاں، ہسپتال، پیٹرول پمپس، سی این جی اسٹیشنز اور ڈیری آؤٹ لیٹس، تاکہ شہریوں کے لیے اہم خدمات تک بلا تعطل رسائی یقینی بنائی جا سکے۔ خوراک سے متعلق کاروباروں کو تھوڑا سا زیادہ وقت دیا گیا ہے۔ ریستوران، روایتی تندور، گروسری اسٹورز اور دیگر فوڈ آؤٹ لیٹس کو رات 10 بجے تک کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ ٹیک وے اور ڈیلیوری سروسز بغیر کسی پابندی کے جاری رہیں گی، جس سے کاروبار کو جسمانی طور پر بند ہونے کے اوقات کے بعد بھی آپریشنز جاری رکھنے کی اجازت ملے گی۔ نظر ثانی شدہ شیڈول شادی بیاہ اور تفریحی شعبوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ شادی ہال، مارکیز اور ایونٹ ویینیوز کو رات 10 بجے تک بند ہونا ضروری ہے، جو کہ دیر گئے گھنٹوں کے دوران توانائی کی کھپت کو کم کرنے کے وسیع تر مقصد کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اسی طرح، کھیلوں کی سہولیات، کلبز اور جمز نئے رہنما خطوط کے تحت رات 10 بجے تک کام کریں گے۔ حکام نے شہریوں اور کاروباری برادری دونوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تازہ ترین اوقات کا مکمل طور پر پابندی کریں۔ انتظامیہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ نئے شیڈول کی تعمیل شہر میں نظم و ضبط برقرار رکھنے اور شہر کے جاری کردہ کارکردگی کے اقدامات کی حمایت کے لیے ضروری ہے۔ یہ فیصلہ وفاقی دارالحکومت میں توانائی بچانے اور اخراجات کم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ حکومت نے ملک میں توانائی کے بحران کو حل کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں، اور یہ فیصلہ بھی انہی اقدامات میں سے ایک ہے۔ شہریوں کو تعاون کرنے اور نئے اوقاتِ کار کا احترام کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ نئے اوقاتِ کار کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد انتظامیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس فیصلے پر نظر رکھے گی اور ضرورت پڑنے پر مزید تبدیلیاں کر سکتی ہے۔ انہوں نے شہریوں سے گزارش کی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی شکایات یا تجاویز کے ساتھ انتظامیہ سے رابطہ کریں۔ یہ فیصلہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ایک اہم تبدیلی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اس سے توانائی کی بچت اور اخراجات میں کمی میں مدد ملے گی۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ اس فیصلے کا احترام کریں اور نئے اوقاتِ کار کے مطابق اپنے معمولات کو مرتب کریں۔ یہ پالیسی نہ صرف توانائی کے تحفظ کو فروغ دے گی بلکہ شہر کے ماحول کو بھی بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ رات کے وقت کم روشنی اور شور کے باعث شہریوں کو ایک پرسکون ماحول میسر آئے گا۔ کاروباری اداروں کو بھی اس پالیسی کے تحت اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے اور توانائی کے استعمال کو کم کرنے کے طریقے تلاش کرنے کی ترغیب ملے گی۔ اسلام آباد انتظامیہ نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ وہ شہریوں کی سہولت اور شہر کی ترقی کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائے گی.
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
78 سالہ خاتون نے اپنی ساری جائیداد راہول گاندھی کے نام کردی - ایکسپریس اردوخاتون کی کُل جائیداد 10 لاکھ بھارتی روپے نقد اور 10 تولہ سونا ہے
Read more »
کراچی میں بس اسٹینڈ پر کھڑی لڑکی کو تنگ کرنے پر 2 لڑکوں کو دو دو سال قید - ایکسپریس اردوعدالت نے ملزمان پر 10 ، 10 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا
Read more »
پنجاب ضمنی انتخابات؛ یہ امپائر کو ملا لیں تو بھی نہیں جیت سکتے، عمران خان - ایکسپریس اردو17 جولائی کو 20 میں سے 20 نشستیں جیتیں گے, عمران خان مزید پڑھیے: expressnews
Read more »
بھارت ثابت کرے وہ پاکستان سے بہتر ٹیم ہے؟ سابق کرکٹر کا چیلنجگرین شرٹس کیخلاف 10 ٹیسٹ، 10 ون ڈے اور 10 ٹی20 میچز کھیلے
Read more »
Google introduces Pixel 10 Pro, Pro XL with advanced featuresGoogle has introduced its latest phones: Pixel 10, Pixel 10 Pro, and Pixel 10 Pro XL, all featuring impressive specifications.
Read more »
پی ایس ایل11: محمد عامر اور فہیم اشرف پر جرمانہ عائد، مگر کیوں؟میچ ریفری نےدونوں کھلاڑیوں پر میچ فیس کا 10، 10 فیصد جرمانہ عائد کر دیا
Read more »