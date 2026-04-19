اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی سخت، ٹرانسپورٹ معطل، کلاسز آن لائن

ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے باعث اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ تمام قسم کی ٹرانسپورٹ معطل اور اہم سڑکیں بند کر دی گئی ہیں۔ COMSATS یونیورسٹی نے کلاسز آن لائن منتقل کر دی ہیں۔
ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور اور غیر ملکی وفود کی آمد کے باعث اسلام آباد میں سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔
تمام قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ، مال بردار ٹرانسپورٹ اور بین الصوبائی ٹرانسپورٹ کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔
حکام نے متبادل ٹریفک پلان بھی جاری کر دیا ہے جس کے تحت ریڈ زون اور توسیع شدہ ریڈ زون اسلام آباد میں ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند رہیں گے۔ سری نگر ہائی وے پر بھی مختلف اوقات میں ٹریفک کو روکا جا سکتا ہے۔
کسی بھی راستے یا ہائی وے سے اسلام آباد میں بھاری ٹریفک کا داخلہ مکمل طور پر ممنوع کر دیا گیا ہے۔ بھاری گاڑیوں کے مالکان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان دنوں کے دوران اسلام آباد کی طرف سفر سے گریز کریں تاکہ کسی بھی قسم کی دشواری سے بچا جا سکے۔
اس دوران، COMSATS یونیورسٹی اسلام آباد نے ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیر 20 اپریل سے اپنی کلاسیں آن لائن منتقل کر دی ہیں۔ یونیورسٹی میں ہونے والے مڈ ٹرم امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔
راولپنڈی میں سیکیورٹی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے اور اہم سڑکوں پر اضافی پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ تمام قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ، مال بردار ٹرانسپورٹ اور بین الصوبائی ٹرانسپورٹ کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔
اولڈ ایئرپورٹ روڈ پر سیکیورٹی میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ میٹرو بس سروس جزوی طور پر معطل رہے گی۔
اس کے علاوہ، فیض آباد اور آس پاس کے علاقوں میں بازار بند کر دیے گئے ہیں۔ حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ سینئر پولیس اور سیکیورٹی حکام صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔
United States Latest News, United States Headlines
