اسلام آباد پولیس نے مولانا اسعد محمود کی گرفتاری کی افواہوں کی تردید کی
اسلام آباد پولیس نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہوں کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ مولانا اسعد محمود کی گرفتاری نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے۔
اسلام آباد پولیس کے ذرائع نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہوں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ جمعیت علما اسلام کے سینئر رہنما مولانا اسعد محمود کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ پولیس ترجمان نے تصدیق کی کہ مذکورہ شخص کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی اور اس سلسلے میں کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔
پولیس کا سرکاری بیانیہ اور افواہوں کی تردید
اسلام آباد پولیس کے عہدے داروں نے سرکاری سطح پر اعلان کیا کہ سوشل میڈیا پھیلائی جانے والی خبریں مبنی بر حقیقت نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رپورٹس انتہائی گمراہ کن ہیں اور ان کا مقصد عام عوام میں بے چینی اور الجھن پیدا کرنا ہے۔ پولیس نے شہریوں سے گزارش کی ہے کہ وہ غیر مصدقہ ذرائع پر اعتماد کرنے کے بجائے صرف سرکاری ذرائع سے معلومات حاصل کریں۔Also readہنگو میں تین مفاد خواہ حملہ آور ہلاک
ترجمانِ پولیس نے زور دیا کہ افواہوں کو پھیلانے والے نہ صرف قانون کی بالادستی کے خلاف کام کر رہے ہیں بلکہ یہ عمل معاشرتی امن و امان کو متاثر کرتا ہے۔ اس حوالے سے عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایسی معلومات کو شیئر کرنے سے گریز کریں جو کسی بھی سرکاری بیان یا آفیشل نوٹیفکیشن پر مبنی نہ ہوں۔
سی ڈی اے کی کارروائی اور رہائش گاہ کا مہر بند ہونا
اس واقعے کی پس منظر میں کینٹال ڈویلپمنٹ اتھارٹی (سی ڈی اے) کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے مہر بند ہونے کا واقعہ بھی سامنے آیا ہے۔ سی ڈی اے نے متعلقہ فیملی کو 30 منٹ کی مہلت دی تھی کہ وہ اس عمارت کو خالی کر دیں۔ اس نوٹس کے بعد خاندان کے ارکان نے ہدایات کی پاسداری کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیا جس کے بعد افسران نے جائے وقوعہ کو سیل کر دیا۔
یہ عمل دراصل انتظامیہ کی جانب سے ایک باقاعدہ نوٹیفکیشن کے تحت انجام دیا گیا، جس میں عمارت کے تعمیراتی اصولوں یا استعمال سے متعلق خدشات کا حوالہ دیا گیا تھا۔ تاہم، مولانا اسعد محمود کی گرفتاری سے متعلق خبریں اس کارروائی سے بالکل الگ تھلگ ہیں، جیسا کہ پولیس کی جانب سے بار بار واضح کیا جا چکا ہے۔
سیاسی حلقوں میں رد عمل اور حقائق کی عکاسی
سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی خبر کے باعث سیاسی حلقوں میں بھی بے چینی پائی گئی، لیکن اب پولیس کے سرکاری بیان کے بعد صورتحال کو معمول پر لانے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ مولانا اسعد محمود خود بھی اس معاملے پر خاموش تھے، جب تک کہ پولیس کی جانب سے واضح بیانیہ سامنے نہیں آیا۔
تحلیل کاروں کا ماننا ہے کہ ایسی افواہیں کبھی کبھار سیاسی تقسیم کو بڑھاوا دینے کے لیے چلائی جاتی ہیں، لیکن اس کیس میں حقائق یہ ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کسی بھی غیر قانونی گرفتاری کا ارتکاب نہیں کیا۔ اب اہم کامیابی یہ ہے کہ حقیقت کو افواہوں سے الگ کر کے عوام تک پہنچایا گیا ہے۔
آئندہ اقدامات اور عوامی ہدایات
اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی غیر مصدقہ خبروں پر سختی سے نگاہ رکھے گی اور ایسے افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلاتے ہیں۔ عوام کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ تمام قانونی کارروائیاں شفاف اور سرکاری ذرائع کے ذریعے ہی باقاعدہ جاری کی جائیں گی۔
اس ضمن میں شہریوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کی خبر کو پڑھنے یا سننے کے بعد اس کی تصدیق سرکاری ویب سائٹس یا معتبر میڈیا آؤٹ لیٹس سے کریں۔ اس سے نہ صرف غلط فہمیاں دور ہوں گی بلکہ معاشرے میں اعتماد کی فضا کو برقرار رکھنے میں بھی مدد ملے گی۔
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