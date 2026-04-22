اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، ریڈ زون سیل اور وزیراعظم کا اہم مشاورتی اجلاس طلب

وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے جبکہ میٹرو بس سروس بھی تاحکم ثانی معطل کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے ایران اور امریکا کے درمیان جنگ بندی کی صورتحال پر اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں انتظامیہ نے انتہائی اقدام اٹھاتے ہوئے ریڈ زون کو آج بھی مکمل طور پر بند رکھا ہے۔ شہر کے حساس علاقوں میں کسی بھی قسم کی غیر معمولی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے سیکیورٹی کو انتہائی سخت کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق شہر میں میٹرو بس سروس کو بھی عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ شہر بھر کے تمام اہم بس اسٹینڈز اور لاری اڈے
بھی تاحکم ثانی بند رکھے گئے ہیں، تاہم عوام کی سہولت کے پیش نظر 26 نمبر چونگی کے مقام پر قائم بس ٹرمینلز کو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا ہے تاکہ مسافروں کو سفر میں کسی بڑی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ریڈ زون کی طرف جانے والے تمام داخلی و خارجی راستوں پر سیکیورٹی کے حصار کو مزید مضبوط بناتے ہوئے جگہ جگہ جوائنٹ چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں، جہاں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار چوبیس گھنٹے تعینات ہیں۔ یہ اقدامات کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے اور شہر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ملکی اور بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر وزیراعظم شہباز شریف نے ایک اہم مشاورتی اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں وفاقی کابینہ کے سینئر وزراء اور اعلیٰ سرکاری حکام شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس کا بنیادی ایجنڈا ایران اور امریکا کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کے بعد خطے میں پیدا ہونے والی نئی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لینا ہے۔ حکومت پاکستان اس معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اپنی سفارتی کوششوں کو مزید تیز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اجلاس میں اس بات پر بھی غور کیا جائے گا کہ مذاکرات کے دوسرے دور کو کس طرح یقینی بنایا جائے اور اس سلسلے میں پاکستان اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتا ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی قیادت آج بھی ایرانی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے گی تاکہ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل مرتب کیا جا سکے۔ پاکستان پہلے ہی امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کا خیر مقدم کر چکا ہے اور اسے خطے کے استحکام کے لیے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ اس اثنا میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہوں کی تردید کرتے ہوئے سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے کہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری مکمل طور پر خیریت سے ہیں اور قوم کو چاہیے کہ وہ ایسی بے بنیاد اور جھوٹی خبروں پر کان نہ دھرے۔ انہوں نے زور دیا کہ عوام افواہوں پر یقین کرنے کے بجائے سرکاری ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات پر ہی بھروسہ کریں۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا، اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی حتمی تاریخ نہیں دی گئی ہے، تاہم شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کریں۔ شہر کی مجموعی فضا میں کشیدگی دیکھی جا رہی ہے اور ریڈ زون کے ارد گرد کا علاقہ سنسان دکھائی دے رہا ہے، جہاں صرف سیکیورٹی اہلکاروں کی بھاری نفری ہی گشت کرتی نظر آتی ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے جاری کردہ یہ رپورٹ حقائق پر مبنی ہے اور قارئین کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رکھنے کے لیے مسلسل اپ ڈیٹ کی جا رہی ہے
