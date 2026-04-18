اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ: گیسٹ ہاؤسز، مارکیٹس اور تفریحی مقامات بند، سخت اقدامات نافذ

ایران اور امریکی وفود کی ممکنہ آمد کے پیش نظر اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات، گیسٹ ہاؤسز کے لیے ریکارڈ کیپنگ لازمی، متعدد مارکیٹس اور تفریحی مقامات بند، 10 ہزار سے زائد پولیس اہلکار تعینات۔
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایران اور امریکی وفود کی ممکنہ آمد کے پیش نظر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے جس کے تحت گیسٹ ہاؤسز کے لیے مہمانوں کا مکمل ریکارڈ رکھنا اور روزانہ کی بنیاد پر متعلقہ تھانے میں رپورٹ جمع کرانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق، نور خان ایئربیس اور اسلام آباد ایئرپورٹ کے اطراف سیکیورٹی کو ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے اور ایئربیس کے گرد و نواح کے علاقوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے ان غیر معمولی انتظامات کا مقصد اعلیٰ سطح کے وفود کے طیاروں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے، اور اس سلسلے میں گھروں کی چھتوں پر بھی پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔
سیکیورٹی اقدامات کے تحت، تھانہ نیوٹاؤن، صادق آباد اور چکلالہ کی حدود میں خصوصی سیکیورٹی حالات نافذ کر دیے گئے ہیں۔ راولپنڈی میں پہلے مرحلے کے طور پر، ان تین تھانوں کی حدود میں رات 12 بجے سے تاحکم ثانی ریسٹورنٹس بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، ریسٹورنٹس، پارکس، بیوٹی پارلرز اور مارکیٹس بھی بند رہیں گی۔ پولیس ذرائع نے مزید بتایا کہ اسنوکر کلبز، فٹنس جمز، پان شاپس، کھوکھے، باربر شاپس، بینک اور بیکریاں بھی تاحکم ثانی بند رکھی جائیں گی۔ ڈرون اڑانے، ہوائی فائرنگ اور کبوتر بازی پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور پولیس نے تمام مارکیٹس میں انتباہی نوٹس تقسیم کرنا شروع کر دیے ہیں۔
پبلک ٹرانسپورٹ اور گڈز ٹرانسپورٹ کی بندش کے حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق، وفود کے راستوں پر واقع عمارتوں کے مالکان سے سرٹیفکیٹس حاصل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور وفود کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی اقدامات کے تحت، روٹ پر آنے والے گھروں، دکانوں، پلازوں اور ہوٹلز کے مالکان اپنی ذمہ داریوں کے پابند ہوں گے۔ پولیس نے ہدایت کی ہے کہ روٹ کے دوران پارکنگ پر پابندی عائد رہے گی اور غیر متعلقہ افراد کے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے سختی کی گئی ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کا مکمل ریکارڈ رکھیں اور روزانہ کی بنیاد پر متعلقہ تھانے میں رپورٹ جمع کرائیں۔ انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ چھتوں، بالکونیوں اور کھڑکیوں سے نقل و حرکت محدود رکھی جائے گی اور خلاف ورزی کی صورت میں مالک ذمہ دار ہوگا۔ کسی بھی مشکوک سرگرمی یا سیکیورٹی میں خلل کی صورت میں فوری اطلاع دینے کی ہدایت کی گئی ہے، اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔
دوسری جانب، راولپنڈی میں سی پی او سید خالد محمود ہمدانی کی زیر صدارت پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا، جہاں شہر میں فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم دیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ غیر ملکی وفود کی آمدورفت کے حوالے سے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سی پی او سید خالد محمود ہمدانی کے احکامات کے مطابق، راولپنڈی پولیس نے شہر بھر میں سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا ہے اور سینئر افسران فیلڈ میں موجود رہ کر ڈیوٹیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ راولپنڈی پولیس کے مطابق، 10 ہزار سے زائد پولیس افسران اور اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ شہر کے تمام داخلی و خارجی راستوں، 600 سے زائد خصوصی پکٹس سمیت اہم شاہراہوں پر اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ ایلیٹ کمانڈوز کی خصوصی ٹیمیں اور تربیت یافتہ اسنائپرز بھی ڈیوٹی پر موجود ہیں۔
سی پی او نے بتایا کہ ایلیٹ فورس، ڈولفن فورس، تھانوں کی موبائلز سمیت دیگر کوئیک ریسپانس یونٹس کی ٹیموں کو الرٹ گشت پر مامور کر دیا گیا ہے۔ شہر بھر میں سخت چیکنگ کا نظام نافذ ہے اور داخلی پوائنٹس پر سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں سرچ، سویپ، کومبنگ اور انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز میں تیزی لائی گئی ہے، اور مشتبہ افراد کی کڑی نگرانی اور چیکنگ کا عمل جاری ہے۔ حساس تنصیبات، اہم سرکاری و نجی مقامات اور قیام گاہوں کے ارد گرد بھی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے اور کڑی نگرانی جاری ہے۔ سی پی او خالد ہمدانی نے بتایا کہ سیف سٹی، سی سی ٹی وی کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے 24/7 مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور کنٹرول روم سے لمحہ بہ لمحہ صورتحال کی رپورٹس افسران چیک کر رہے ہیں۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی ٹریفک پلان تشکیل دیا گیا ہے اور شہریوں کی سہولت کے لیے متبادل راستے فراہم کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ فول پروف سیکیورٹی اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے راولپنڈی پولیس تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔
حکومت سندھ نے نقل کرنے والے طلبہ اور اس میں ملوث عملے کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ خلیج میں امن کے لیے حکومتی سفارت کاری قابل تحسین ہے، مگر عوامی مسائل سنگین چیلنجز ہیں۔
