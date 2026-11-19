اسلم غوری کا اعلان: جے یو آئی قیادت کو کسی بھی نقصان کی ذمہ دار حکومت ہوگی
جے یو آئی ف کے ترجمان اسلم غوری کا کہنا ہے کہ سربراہ مولانا فضل الرحمان کی سیکورٹی واپس لینے اور ان کے قریبی ساتھیوں کے خلاف کیسز درج کرنے کا مطلب ریاستی دہشت گردی ہے اور کارکنوں کو ہر حال میں تیار رہنے کا کہہ رہے ہیں۔
جمعیت علمائے اسلام ف کے ترجمان اسلم غوری نے واضح کیا ہے کہ جماعت کے قائدین اور کارکنان ریاستی دہشت گردی کے خلاف سخت مزاحمت کریں گے اور کوئی بھی چھاپہ کارروائی جماعت کی کھلی چیلنج ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی تمام سیکورٹی واپس لے لی گئی ہے اور حکومت نے تھریٹ لیٹر کا بھی سامنا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ جماعت کی قیادت کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے۔
سیکورٹی واپسی اور تھریٹ لیٹر کا تنازع
اسلام آباد میں ہفتے کے آخر میں جاری کردہ ایک بیان میں اسلم غوری نے سوال اٹھایا کہ ایک طرف حکومت کو تھریٹ لیٹر موصول ہو رہے ہیں اور دوسری جانب جماعت کی قیادت کی حفاظت کے تمام انتظامات ختم کر دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر جے یو آئی قیادت کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچتا ہے تو اس کی پوری ذمہ داری حکمران جماعت کے سر ہونگی اور یہ فیصلہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے تاکہ جماعت کی کارکردگی کو متاثر کیا جا سکے۔Also readFBR Drafts Rules for Faceless Income Tax Appeals
ترجمان جے یو آئی نے بتایا کہ قائد جمعیت کے پرسنل سیکریٹری مفتی ابرار اور ان کی پوری فیملی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکمران جماعت نے اس اقدام کے ذریعے یہ واضح کیا ہے کہ وہ جماعت کی قیادت کو نشانہ بنا کر اپنی پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو خاموش کرانا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں کوئی بھی قانونی کارروائی عدالت میں چیلنج کی جائے گی۔
اسلام آباد میں چھاپے اور گرفتاری کی کوشش
اسلم غوری نے بتایا کہ رات گئے مفتی ابرار کی گرفتاری کی آڑ میں اسلام آباد میں جگہ جگہ چھاپے مارے گئے اور جماعت کے کارکنان پر شبہات کی بنیاد پر دباؤ ڈالا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ حکمران جماعت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ جماعت کے رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اس مقصد کے لیے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کیے جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ حکمران جو بیج بو رہے ہیں کل انہیں کاٹنا ہوگا اور کارکنان کو ہر صورت میں الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جماعت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر حالات بگڑتے ہیں تو قائد جمعیت کے تحفظ کے لیے کسی بھی وقت کال دی جا سکتی ہے اور عوام کو اس بات کی تیار رہنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کی جانب سے کسی بھی اچانک قدم کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔
کارکنوں کو ہدایات اور آنے والا وقت
جے یو آئی ف کے ترجمان نے کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ہر صورت میں تیار رہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا مقصد جماعت کی تنظیمی ساخت کو کمزور کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر چھاپے مارے جاتے ہیں یا گرفتاریاں کی جاتی ہیں تو یہ جماعت کے خلاف ریاستی سازش کا حصہ ہے اور اس کا جواب دی گئی ہدایات کے مطابق دیا جائے گا۔
اسلام آباد میں ہونے والی کارروائیوں کے بعد یہ واضح ہے کہ جماعت کی قیادت کو ہر صورت میں محفوظ رکھنے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ کارکنان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی بے بنیاد گرفتاری یا تشدد کا سامنا نہ کریں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو فوراً جماعت کے مرکزی دفتر کو آگاہ کریں تاکہ قانونی چارہ جوئی کی جا سکے۔
حکومتی حکام کی جانب سے اب تک کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے کہ سیکورٹی واپس لینے کی وجوہات کیا ہیں۔ تاہم، جے یو آئی ف کا موقف ہے کہ یہ اقدام جماعت کے سیاسی اثر و رسوخ کو ختم کرنے کی کوشش ہے اور کارکنان کو ہر صورت میں متحرک رہنے کی ضرورت ہے تاکہ جماعت کا دفاع کیا جا سکے۔
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