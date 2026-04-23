اسمارٹ فونز کی قیمتوں میں 175 فیصد تک اضافہ

حکومت نے آئی فونز، سام سنگ گیلیکسی اور گوگل پکسل سمیت 62 موبائل فونز کی قیمتوں میں 175 فیصد تک اضافہ کردیا، جس سے صارفین پر مالی بوجھ بڑھے گا۔
حکومت نے آج اسمارٹ فون ز کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کردیا ہے، جس کے نتیجے میں آئی فون ز، سام سنگ گیلیکسی اور گوگل پکسل سمیت 62 مختلف موبائل فون ماڈلز کی قیمتوں میں 175 فیصد تک کا اضافہ ہوگیا ہے۔ یہ فیصلہ وفاقی بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی جانب سے جاری کردہ نئی کسٹمز ویلیو ایشن رولنگ کے تحت کیا گیا ہے، جو کہ درآمدی موبائل فونز پر لاگو ہوگی۔ اس اقدام سے موبائل فون کی درآمد پر ٹیکس کی رقم میں اضافہ ہوگا اور صارفین کو موبائل فون خریدنے کے لیے زیادہ پیسے ادا کرنا پڑیں گے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق، ایف بی آر نے درآمدی موبائل فونز کی ویلیو ایشن میں یہ اضافہ کیا ہے اور نئی کسٹمز ویلیو ایشن پر ریویو پٹیشن دائر کرنے کی مدت تیس دن مقرر کی گئی ہے۔ اس نئی پالیسی کے تحت، تمام استعمال شدہ موبائل فونز پر یہ قانون لاگو ہوگا، چاہے ان کی حالت کچھ بھی ہو۔ درآمدی موبائل فونز کو کم از کم چھ ماہ پہلے ایکٹیویٹ ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے اور درآمد کنندگان کو موبائل ایکٹیویشن کی تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی۔ اس اقدام کا مقصد غیرقانونی طور پر درآمد ہونے والے موبائل فونز کی تعداد کو کم کرنا اور سرکاری خزانے میں ٹیکس کی وصولی میں اضافہ کرنا ہے۔ پرانے موبائل فونز کی درآمد پر لاگت میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ نئی کسٹمز ویلیو ایشن کے تحت آئی فون 15 پرو میکس کی قیمت 505 ڈالر ہوگئی ہے، جبکہ آئی فون 15 پرو کی قیمت 472 ڈالر، آئی فون 15 پلس کی 390 ڈالر اور آئی فون 15 کی 378 ڈالر ہوگئی ہے۔ اسی طرح، آئی فون 14 پرو میکس کی قیمت 413 ڈالر، آئی فون 14 پرو کی 350 ڈالر اور آئی فون 14 کی 275 ڈالر ہوگئی ہے۔ آئی فون 13 سیریز کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، آئی فون 13 پرو میکس کی قیمت 374 ڈالر، آئی فون 13 پرو کی 293 ڈالر اور آئی فون 13 کی 225 ڈالر ہوگئی ہے۔ آئی فون 12 اور 11 سیریز کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس فیصلے سے موبائل فون مارکیٹ میں ہلچل مچ گئی ہے اور صارفین میں مایوسی پائی جارہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے موبائل فون کی فروخت میں کمی آ سکتی ہے.
حکومت نے آج اسمارٹ فونز کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کردیا ہے، جس کے نتیجے میں آئی فونز، سام سنگ گیلیکسی اور گوگل پکسل سمیت 62 مختلف موبائل فون ماڈلز کی قیمتوں میں 175 فیصد تک کا اضافہ ہوگیا ہے۔ یہ فیصلہ وفاقی بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی جانب سے جاری کردہ نئی کسٹمز ویلیو ایشن رولنگ کے تحت کیا گیا ہے، جو کہ درآمدی موبائل فونز پر لاگو ہوگی۔ اس اقدام سے موبائل فون کی درآمد پر ٹیکس کی رقم میں اضافہ ہوگا اور صارفین کو موبائل فون خریدنے کے لیے زیادہ پیسے ادا کرنا پڑیں گے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق، ایف بی آر نے درآمدی موبائل فونز کی ویلیو ایشن میں یہ اضافہ کیا ہے اور نئی کسٹمز ویلیو ایشن پر ریویو پٹیشن دائر کرنے کی مدت تیس دن مقرر کی گئی ہے۔ اس نئی پالیسی کے تحت، تمام استعمال شدہ موبائل فونز پر یہ قانون لاگو ہوگا، چاہے ان کی حالت کچھ بھی ہو۔ درآمدی موبائل فونز کو کم از کم چھ ماہ پہلے ایکٹیویٹ ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے اور درآمد کنندگان کو موبائل ایکٹیویشن کی تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی۔ اس اقدام کا مقصد غیرقانونی طور پر درآمد ہونے والے موبائل فونز کی تعداد کو کم کرنا اور سرکاری خزانے میں ٹیکس کی وصولی میں اضافہ کرنا ہے۔ پرانے موبائل فونز کی درآمد پر لاگت میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ نئی کسٹمز ویلیو ایشن کے تحت آئی فون 15 پرو میکس کی قیمت 505 ڈالر ہوگئی ہے، جبکہ آئی فون 15 پرو کی قیمت 472 ڈالر، آئی فون 15 پلس کی 390 ڈالر اور آئی فون 15 کی 378 ڈالر ہوگئی ہے۔ اسی طرح، آئی فون 14 پرو میکس کی قیمت 413 ڈالر، آئی فون 14 پرو کی 350 ڈالر اور آئی فون 14 کی 275 ڈالر ہوگئی ہے۔ آئی فون 13 سیریز کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، آئی فون 13 پرو میکس کی قیمت 374 ڈالر، آئی فون 13 پرو کی 293 ڈالر اور آئی فون 13 کی 225 ڈالر ہوگئی ہے۔ آئی فون 12 اور 11 سیریز کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس فیصلے سے موبائل فون مارکیٹ میں ہلچل مچ گئی ہے اور صارفین میں مایوسی پائی جارہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے موبائل فون کی فروخت میں کمی آ سکتی ہے
