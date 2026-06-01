پاکستان کے کمپٹیشن اپیلیٹ ٹریبونل نے اسٹریپسلز کی گمراہ کن مارکیٹنگ پر سی سی پی کا جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ کمپٹیشن اپیلیٹ ٹریبونل نے کہا ہے کہ ریکٹ بینکائزر نے صارفین کو مصنوعات کی نوعیت کے بارے میں گمراہ کیا، ریکٹ بینکائزر نے کمپٹیشن ایکٹ کی دفعہ 10(2)(ب) کی خلاف ورزی کی، اسٹریپسلز کو دوا کے طور پر پیش کیا گیا حالانکہ یہ نان میڈی کیٹڈ پروڈکٹ تھی اور اسٹریپسلز اس وقت فوڈ آئٹم کے طور پر رجسٹرڈ ہے۔
پاکستان کے کمپٹیشن اپیلیٹ ٹریبونل نے اسٹریپسلز کی گمراہ کن مارکیٹنگ پر سی سی پی کا جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ کمپٹیشن اپیلیٹ ٹریبونل نے کہا ہے کہ ریکٹ بینکائزر نے صارفین کو مصنوعات کی نوعیت کے بارے میں گمراہ کیا، ریکٹ بینکائزر نے کمپٹیشن ایکٹ کی دفعہ 10(2)(ب) کی خلاف ورزی کی، اسٹریپسلز کو دوا کے طور پر پیش کیا گیا حالانکہ یہ نان میڈی کیٹڈ پروڈکٹ تھی اور اسٹریپسلز اس وقت فوڈ آئٹم کے طور پر رجسٹرڈ ہے۔ ٹریبونل نے کہا کہ کمیشن کی کارروائی کے بعد کمپنی نے پیکجنگ اور انتباہات میں نمایاں تبدیلیاں کیں، اب ''نان میڈی کیٹڈ'' کا انتباہ اردو اور انگریزی میں نمایاں طور پر درج کیا جا رہا ہے پہلے نان میڈی کیٹڈ ہونے کی معلومات کم نمایاں انداز میں فراہم کی جاتی تھیں۔ ٹریبونل نے کمپنی کو اسٹریپسلز کی حیثیت دوا سے فوڈ پروڈکٹ میں تبدیلی کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کی ہدایت کی ہے کہ کمپنی کم از کم تین اردو اور تین انگریزی اخبارات میں اشتہارات شائع کرے گی، مکمل تعمیل تک اسٹریپسلز سے متعلق وضاحتی اشتہارات ہفتہ وار شائع کیے جائیں گے۔ کمپٹیشن اپیلیٹ ٹریبونل نے کہا ہے کہ سی سی پی صارفین کو گمراہ کن مارکیٹنگ سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے، یہ فیصلہ، اشتہارات میں شفافیت اور صارفین کے باخبر انتخاب کے حق کو مضبوط بناتا ہے۔ ایف بی آر کے آڈٹ نظام میں اہم اصلاحات کا فیصلہ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کیا گیا ہے.
پاکستان کے کمپٹیشن اپیلیٹ ٹریبونل نے اسٹریپسلز کی گمراہ کن مارکیٹنگ پر سی سی پی کا جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ کمپٹیشن اپیلیٹ ٹریبونل نے کہا ہے کہ ریکٹ بینکائزر نے صارفین کو مصنوعات کی نوعیت کے بارے میں گمراہ کیا، ریکٹ بینکائزر نے کمپٹیشن ایکٹ کی دفعہ 10(2)(ب) کی خلاف ورزی کی، اسٹریپسلز کو دوا کے طور پر پیش کیا گیا حالانکہ یہ نان میڈی کیٹڈ پروڈکٹ تھی اور اسٹریپسلز اس وقت فوڈ آئٹم کے طور پر رجسٹرڈ ہے۔ ٹریبونل نے کہا کہ کمیشن کی کارروائی کے بعد کمپنی نے پیکجنگ اور انتباہات میں نمایاں تبدیلیاں کیں، اب ''نان میڈی کیٹڈ'' کا انتباہ اردو اور انگریزی میں نمایاں طور پر درج کیا جا رہا ہے پہلے نان میڈی کیٹڈ ہونے کی معلومات کم نمایاں انداز میں فراہم کی جاتی تھیں۔ ٹریبونل نے کمپنی کو اسٹریپسلز کی حیثیت دوا سے فوڈ پروڈکٹ میں تبدیلی کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کی ہدایت کی ہے کہ کمپنی کم از کم تین اردو اور تین انگریزی اخبارات میں اشتہارات شائع کرے گی، مکمل تعمیل تک اسٹریپسلز سے متعلق وضاحتی اشتہارات ہفتہ وار شائع کیے جائیں گے۔ کمپٹیشن اپیلیٹ ٹریبونل نے کہا ہے کہ سی سی پی صارفین کو گمراہ کن مارکیٹنگ سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے، یہ فیصلہ، اشتہارات میں شفافیت اور صارفین کے باخبر انتخاب کے حق کو مضبوط بناتا ہے۔ ایف بی آر کے آڈٹ نظام میں اہم اصلاحات کا فیصلہ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کیا گیا ہے
اسٹریپسلز گمراہ کن مارکیٹنگ سی سی پی پاکستان کمپٹیشن اپیلیٹ ٹریبونل
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
78 سالہ خاتون نے اپنی ساری جائیداد راہول گاندھی کے نام کردی - ایکسپریس اردوخاتون کی کُل جائیداد 10 لاکھ بھارتی روپے نقد اور 10 تولہ سونا ہے
Read more »
کراچی میں بس اسٹینڈ پر کھڑی لڑکی کو تنگ کرنے پر 2 لڑکوں کو دو دو سال قید - ایکسپریس اردوعدالت نے ملزمان پر 10 ، 10 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا
Read more »
پنجاب ضمنی انتخابات؛ یہ امپائر کو ملا لیں تو بھی نہیں جیت سکتے، عمران خان - ایکسپریس اردو17 جولائی کو 20 میں سے 20 نشستیں جیتیں گے, عمران خان مزید پڑھیے: expressnews
Read more »
بھارت ثابت کرے وہ پاکستان سے بہتر ٹیم ہے؟ سابق کرکٹر کا چیلنجگرین شرٹس کیخلاف 10 ٹیسٹ، 10 ون ڈے اور 10 ٹی20 میچز کھیلے
Read more »
Google introduces Pixel 10 Pro, Pro XL with advanced featuresGoogle has introduced its latest phones: Pixel 10, Pixel 10 Pro, and Pixel 10 Pro XL, all featuring impressive specifications.
Read more »
پی ایس ایل11: محمد عامر اور فہیم اشرف پر جرمانہ عائد، مگر کیوں؟میچ ریفری نےدونوں کھلاڑیوں پر میچ فیس کا 10، 10 فیصد جرمانہ عائد کر دیا
Read more »