اسٹیٹ بینک نے رات صاحب ہاسی دیوی کی 200ویں سالگرہ پر یادگاری سکہ جاری کیا
اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 28 نومبر 2026 کو رات صاحب ہاسی دیوی کی 200ویں سالگرہ پر 200 روپے کی یادگاری سکہ جاری کی، جو پاکستان کی ثقافتی تنوع کی علامت ہے۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 28 نومبر 2026 کو رات صاحب ہاسی دیوی کی 200ویں سالگرہ کے موقع پر خصوصی یادگاری سکہ جاری کرنے کا اعلان کیا۔ یہ 200 روپے کی قدر کا سکہ پاکستان کی مذہبی اور ثقافتی تنوع کو اجاگر کرتے ہوئے جاری کیا گیا ہے۔ سکہ کی اشاعت فیڈرل حکومت کی منظوری کے تحت کی گئی ہے تاکہ ماں صاحب ہاسی دیوی کے مذہبی اور ثقافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔
سکہ کی تفصیلات اور ڈیزائن
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق، یہ یادگاری سکہ 75 فیصد تانبا اور 25 فیصد نکل سے ملا کر بنایا گیا ہے۔ سکہ کا قطر 30 ملی میٹر ہے اور اس کا وزن 13.50 گرام درج ہے۔ سکہ کے اوپری حصے پر پاکستان کا قومی ہلال اور ستارہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام، جاری کرنے کا سال 2026، اور اس کی قدر 200 روپے درج ہے۔Also readاس بی پی نے ماتہ صاحب کور کی 200 ویں سالگرہ کے حوالے سے یادگاری سکہ جاری کیا
سکہ کے پچھلے حصے پر سندھ کے حیدر پٹافی میں واقع پوج شادانی دربار کی تصویر نقش ہے۔ تصویر کے اوپر پوجا ماں صاحب ہاسی دیوی کا نام درج ہے، جبکہ دونوں اطراف میں 1826 اور 2026 کے سال کندہ ہیں۔ یہ ڈیزائن ان کی روحانی جڑوں اور تاریخی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔
رات صاحب ہاسی دیوی کا کردار
رات صاحب ہاسی دیوی سندھ کی شادانی مذہبی روایت سے وابستہ ایک باعزت روحانی شخصیت تھیں۔ انہیں شادانی دربار کی پانچویں روحانی جانشین کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کی عکاسی نرمی، روحانی عقیدت، انسانی خدمات اور مختلف برادریوں میں خیر سگالی کو فروغ دینے سے ہوتی ہے۔
اس سکہ کی اشاعت کو پاکستان کی مذہبی اور ثقافتی تنوع کی ایک اہم علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ اقدام مختلف مذاہب اور روایات کے درمیان ہم آہنگی اور احترام کو فروغ دینے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
یادگاری سکوں کی تاریخی پس منظر
پاکستان میں یادگاری سکوں کی روایت 1976 میں شروع ہوئی جب قائداعظم محمد علی جناح کی 100 ویں سالگرہ پر 50 پیسے کا سکہ جاری کیا گیا۔ اگلے سال 1977 میں علامہ محمد اقبال کی 100 ویں سالگرہ پر ایک روپے کا سکہ اور دوسرے اسلامی سربراہ کانفرنس کے موقع پر بھی سکہ جاری کیا گیا۔
1977 میں ہی جنگلات کی بچاؤ والے دن کے موقع پر 100 روپے، 150 روپے اور 3000 روپے کی قیمت کے سکے بھی جاری کیے گئے تھے۔ 1980 میں اسلامی تاریخ کے 1400 سال مکمل ہونے پر سکے جاری کیے گئے۔ 1981 میں ورلڈ فوڈ ڈے کے موقع پر سکہ جاری کیا گیا۔
مستقبل کے اقدامات اور دستیابی
یادگاری سکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بینکنگ سروسز کارپوریشن کے تمام فیلڈ آفسز کی کاؤنٹرز پر دستیاب ہو چکا ہے۔ یہ اقدام عوام کو ملک کی تاریخ اور ثقافتی ورثے سے جوڑنے کی کوشش ہے۔ اس سکہ کی اشاعت سے متعلقہ علاقوں میں مذہبی ہم آہنگی کا پیغام بھی ملتا ہے۔
اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق، پاکستان نے 1995 میں اقوام متحدہ کے 50 ویں سالگرہ پر 5 روپے کا سکہ جاری کیا۔ 1997 میں آزادی کے گولن جوبلی پر 50 روپے کا سکہ جاری کیا گیا۔ 2003 میں محترما فاطمہ جناح کی خدمات کے اعزاز میں 10 روپے کا سکہ جاری کیا گیا۔
2008 میں سابقہ وزیراعظم بینظیر بھٹو کی پہلی سالگرد پر 10 روپے کا سکہ جاری کیا گیا۔ 2009 میں چین کی قیام کے 60 سال پورے ہونے پر سکہ جاری کیا گیا۔ 2011 میں پاک چین سفارتی تعلقات کے 60 سال پر 20 روپے کا سکہ جاری کیا گیا۔
2015 میں پاک چین سال دوستی کے تبادلے اور اسلامیا کالج پشاور کی 100 ویں سالگرہ پر 20 روپے کے سکے جاری کیے گئے۔ 2017 میں عبد الستار ادھی کی انسانی خدمات کے اعزاز میں 50 روپے کا سکہ جاری کیا گیا۔ یہ سکہ پاکستان کی تاریخ میں اہم مقام رکھتا ہے۔
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