اسٹیٹ بینک نے ماتا صاحب ہاسی دیوی کی 200ویں سالگرہ پر یادگاری سکہ جاری کیا
اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سندھ کے شادانی دربار سے تعلق رکھنے والی روحانی رہنما ماتا صاحب ہاسی دیوی کی 200ویں سالگرہ پر 200 روپے کی یادگاری سکہ جاری کی ہے۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) نے پاکستان کی مذہبی اور ثقافتی تنوع کو اجاگر کرتے ہوئے ایک خاص یادگاری سکہ جاری کیا ہے۔ یہ 200 روپے کی یادگاری سکہ ہندو روحانی رہنما ماتا صاحب ہاسی دیوی کی 200ویں سالگرہ کے موقع پر جاری کیا گیا ہے۔ ماتا صاحب ہاسی دیوی سندھ کے شادانی دربار کی ایک اہم شخصیت ہیں جن کی یاد کو قومی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔
یادگاری سکے کی تفصیلات اور دستیابی
فدرل حکومت کی اجازت کے تحت جاری ہونے والا یہ خصوصی سکہ جمعہ کی روز ریلیز کیا گیا۔ اس سکہ کو ریاستی بینک کے تمام فیلڈ آفسز میں موجود ایگزینج کاؤنٹرز سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بی ایس سی (SBP BSC) کی جانب سے جاری کردہ باضابطہ بیان میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ یہ سکہ عام عوام کے لیے دستیاب ہوگا۔Also readاس بی پی نے ماتہ صاحب کور کی 200 ویں سالگرہ کے حوالے سے یادگاری سکہ جاری کیا
ماتا صاحب ہاسی دیوی کی تاریخی حیثیت
ماتا صاحب ہاسی دیوی کا تعلق 1826 میں پیدا ہونے والی ایک تاریخی گھرانے سے ہے۔ انہیں ہایاٹ پیٹافی، سندھ میں واقع تاریخی شادانی دربار کی پانچویں روحانی سربراہ یعنی گادیسر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کی زندگی اور میراث عاجزی، روحانی عقیدت، انسانی خدمات اور مختلف برادریوں کے درمیان اچھے تعلقات کو فروغ دینے سے منسلک ہے۔
سکے کی مصنوعی ترکیب اور ڈیزائن
اسٹیٹ بینک کے مطابق یہ یادگاری سکہ کپرو نکل سے بنا ہے جس میں 75 فیصد تانبے اور 25 فیصد نکل شامل ہے۔ اس سکے کا قطر 30 ملی میٹر اور وزن 13.50 گرام ہے۔ سکے کے ایک طرف پاکستان کا قومی ہلال و ستارہ، عبارت 'اسلامک ریپبلک آف پاکستان'، جاری کرنے کا سال 2026، اور 200 روپے کی قیمت درج ہے۔
پچھلے دور کی یادگاری سکوں کا جائزہ
یادگاری سکوں کی یہ روایت پاکستان میں چند دہائیوں پرانی ہے جبکہ پہلا یادگاری سکہ 1976 میں قائداعظم محمد علی جناح کی 100 ویں سالگرہ پر جاری کیا گیا تھا۔ 1977 میں علامہ محمد اقبال کی سینٹینری اور اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر بھی سکے جاری کیے گئے۔ 2019 میں بابا ناناک کی 550 ویں سالگرہ پر 550 روپے کی ایک منفرد یادگاری سکہ بھی جاری کی گئی تھی۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at DunyaNews
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy