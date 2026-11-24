اسٹیٹ بینک کے ضوابط کے مطابق ای آئی بینکنگ کے نئے گائیڈ لائنز
ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سلیم اللہ کا اعلان کہ بینکنگ میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کی گائیڈ لائنز ترتیب دی جا رہی ہیں تاکہ شفافیت اور فراڈ کی روک تھام یقینی بنائی جا سکے۔
ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سلیم اللہ نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ بینکنگ کے شعبے میں مصنوعی ذہانت (AI) کے محفوظ اور مؤثر استعمال کے لیے گائیڈ لائنز مرتب کر دی گئی ہیں۔ یہ اہم پیش رفت بینک آف دی فیوچر فورم کے دوران سامنے آئی، جہاں انہوں نے جدید ٹیکنالوجی اور مالیاتی نظام کی بہتری پر زور دیا۔
ای آئی ٹیکنالوجی کا بینکاری نظام میں اہم کردار
سلیم اللہ نے وضاحت کی کہ مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے اور یہ بینکاری نظام میں قابل ذکر جدت اور تیزی لے کر آ سکتی ہے۔ قرض خواہوں کی ضروریات کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور درکار قرض کی درست مالیت کا تعین کرنے کے لیے کریڈٹ بیوروز کو اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے۔Also readمشہور پاپ سنگر مونسن رضاز خان (بنی) کا انتقال
بینکوں کی جانب سے ای آئی کا استعمال ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ کیا جانا چاہیے تاکہ قرضوں کی منظوری اور فراڈ کی روک تھام میں مؤثر کردار ادا کیا جا سکے۔ خودکار فیصلوں میں شفافیت، جوابدہی اور صارفین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا انتہائی ضروری ہے۔
ضوابط کی منظوری اور عملدرآمد کی ترتیبات
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلیم اللہ نے بتایا کہ ای آئی بینکنگ کے لیے تیار کی گئی گائیڈ لائنز فی الحال داخلی منظوری کے منتظر ہیں۔ ایک بار ان گائیڈ لائنز کو منظور کر لیا جائے گا تو ان پر فوری عملدرآمد شروع کر دیا جائے گا۔ یہ ضوابط ای آئی ٹیکنالوجی کے ممکنہ خطرات کو روکنے کے لیے بھی تیار کیے گئے ہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ ای آئی بینکنگ صارفین کو بہتر سروسز فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اس ٹیکنالوجی کی ترقی سے بینکنگ سیکٹر میں نمایاں بہتری آئے گی۔ ضوابط کی منظوری کے بعد تمام بینکوں کو ان رہنما اصولوں کے مطابق اپنی خدمات جاری کرنی ہوں گی۔
اس ایم ای سیکٹر کی نمو اور مالی شمولیت
اسٹیٹ بینک کے مطابق مالیاتی نظام کا استحکام اور جدید ٹیکنالوجی کا فروغ ایک ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مالیاتی خدمات تک رسائی میں آسانی پیدا کی جا سکتی ہے، جس سے مالی شمولیت کو فروغ ملے گا۔ اس سے نہ صرف ایس ایم ای سیکٹر کی نمو تیز رفتار ہوگی بلکہ ان کے قرضوں کا حجم بھی بڑھے گا۔
بینکس کو چاہیے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہو کر صارفین کو خطرات سے محفوظ رکھیں۔ بینکاری کے مستقبل میں مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل جدت بنیادی اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ ای آئی کے استعمال میں صارفین کا اعتماد اور مالیاتی نظام کا تحفظ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔
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