اسٹیٹ بینک پاکستان میں جدید ڈیٹا سینٹر اور بینکنگ نیٹ ورک کا آغاز
اسٹیٹ بینک پاکستان نے امریکن کمپنی سسکو کے ساتھ مل کر نیا جدید ڈیٹا سینٹر اور بینکنگ نیٹ ورک متعارف کرایا ہے جو ملک کی مالیاتی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔
اسٹیٹ بینک پاکستان (SBP) نے ملک کی مالیاتی نظام میں جدیدتری لانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے نیا بینکنگ نیٹ ورک اور جدید ڈیٹا سینٹر کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان کے بینکنگ سسٹم کو زیادہ محفوظ، مضبوط اور قابلِ بھروسہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس سے ملک بھر میں ڈیجیٹل بینکنگ کے خدمات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ یہ کامیابی اسٹیٹ بینک کی ہیڈ آفس کراچی میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران سامنے آئی۔
جدید ڈیٹا سینٹر اور بینکنگ نیٹ ورک کا افتتاح
اسٹیٹ بینک پاکستان نے امریکی کمپنی سسکو (Cisco) کے ساتھ مل کر یہ جدید ڈیٹا سینٹر نظام متعارف کروایا ہے۔ اس جدید سسٹم کا مقصد اہم مالیاتی معلومات کی حفاظت کرنا، ہموار بینکنگ کارروائیوں کی ضمانت دینا اور پاکستان کی مالیاتی بنیادوں کی سیکیورٹی کو مزید مضبوط بنانا ہے۔Also readポールカバン: نئی آٹوموبائل پالیسی کا اعلان، گاڑیوں کی قیمتیں ہónica کم ہوں گی، الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ
یہ نیا ڈیٹا سینٹر انفراسٹرکچر نہ صرف ڈیٹا کی حفاظت کو یقینی بنائے گا بلکہ اس سے ملک کے بینکنگ سیکٹر کے لیے ایک جدید ٹیکنالوجیکل بنیاد بھی فراہم ہوگی۔
امریکی اور پاکستانی اعلیٰ عہدے داروں کا خطاب
امریکہ کے چارج ڈی آر ایفیرز نیٹالی بیکر نے اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد اور سسکو پاکستان کے کٹری جنرل مینیجر کاشف الحق الحاق کے ساتھ مل کر اس تقریب میں شرکت کی۔ نیٹالی بیکر نے اپنے خطاب میں زور دیا کہ جدید مالیاتی نظاموں کے لیے محفوظ اور قابلِ اعتماد ٹیکنالوجی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کی انفراسٹرکچر ایک قومی اثاثہ ہے جو معاشی استحکام اور عوامی اعتماد کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی کمپنی کے ساتھ شراکت دار کی معیار، سیکیورٹی اور طویل مدتی قابلیت کے لیے اسٹیٹ بینک کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
بین الاقوامی شراکت داری اور تکنیکی تعاون
نیٹالی بیکر نے مزید کہا کہ ریاست ہائے متحدہ پاکستان کے ساتھ اپنے طویل عرصے سے چلی آ رہے کاروباری رشتے کی قدر کرتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ امریکی ادارے پاکستانی اداروں کو جدید امریکی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں۔
اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد اور سسکو کے مینیجر کاشف الحق الحاق نے بھی مشترکہ کوششوں کی تعریف کی۔ ان دونوں اعلیٰ عہدے داروں نے اس بات کی تصدیق کی کہ منصوبہ مکمل ہونے پر ان کی ٹیموں کے تعاون کی شکرگزاری ادا کی۔
بینکنگ آپریشنز پر اثرات اور مستقبل کے اقدامات
دونوں رہنماؤں نے بتایا کہ نئے سسٹم کی پیچیدہ انسٹالیشن اور منتقلی کو اسٹیٹ بینک کی روزمرہ کارروائیوں کو متاثر کیے بغیر مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس کامیابی سے نہ صرف ڈیٹا سینٹر کی کارکردگی کو مستحکم بنایا گیا ہے بلکہ یہ مستقبل میں ہونے والے کسی بھی ممکنہ چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو بھی بڑھاتا ہے۔
متوقع ہے کہ یہ نیا نظام اسٹیٹ بینک کے لیے ایک مضبوط ٹیکنالوجیکل بنیاد فراہم کرے گا۔ اس سے ملک بھر میں ڈیجیٹل بینکنگ کے خدمات کو محفوظ اور قابلِ اعتماد بنانے میں نمایاں مدد ملنے کا امکان ہے، جو عام عوام اور صنعت دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔
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