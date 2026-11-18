اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد کا معاشی استحکام اور برآمدات پر زور
اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد کا کہنا ہے کہ معاشی پائیداری کے لیے برآمدات میں اضافہ، مستحکم پالیسیاں اور مضبوط اداروں کی ضرورت ہے۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر جمیل احمد نے واضح کیا ہے کہ ملک کی پائیدار ترقی کے لیے معاشی استحکام اور برآمدی مسابقتی صلاحیت کو یقینی بنانا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ معاشی لچکدار پن صرف مالی اور بیرونی ذخائر جمع کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مسلسل اور قابل بھروسہ پالیسیوں، لچکدار مارکیٹوں اور مضبوط اداروں کی وجود میں ہونا بھی ناگزیر ہے۔
مضبوط اداروں اور لچکدار مارکیٹوں کی اہمیت
گورنر اسٹیٹ بینک نے اپنی خطاب کے دوران وضاحت کی کہ معاشی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے حکومت اور مرکزی بینک کی جانب سے ایسا ماحول فراہم کرنا ضروری ہے جو پائیدار معاشی نمو کے لیے conducive ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشی لہروں کا سلسلہ تب ہی ختم ہو سکتا ہے جب برآمدات، بچت، سرمایہ کاری اور مالیاتی منڈیوں میں قابل ذکر توسیع دیکھی جائے۔ اس مقصد کے حصول میں نجی شعبہ کلیدی کردار ادا کرے گا۔Also readپی ایس ایکس ای میں سایبر حملے: چین کے ساتھ نئے منصوبے اور آئی ٹی جدید سازی
نجی شعبہ اور کاروباری برادری کا کردار
جمیل احمد نے زور دے کر بتایا کہ کاروباری برادری اور مالیاتی اداروں کو ملک کی معاشی ساخت کو مضبوط بنانے میں اپنا فرض ادرا کرنا ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پائیدار معاشی ترقی حاصل کرنے کے لیے نجی شعبہ کا کردار ناگزیر ہے، اور اس کے لیے متعلقہ اداروں کو فعال کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ معاشی نظام میں استحکام قائم ہو سکے۔
حکومت اور اسٹیٹ بینک کا باہمی عہد
گورنر نے یہ عزم دوبارہ دہرایا ہے کہ حکومت اور اسٹیٹ بینک مل کر ایک ایسا ایماگو ماحول فراہم کرنے کے پابند ہیں جو پائیدار معاشی ترقی کی راہ ہموار کرے۔ ان کا ماننا ہے کہ مسلسل اور مستحکم پالیسیاں ہی وہ بنیادی ستون ہیں جو معاشی عدم استحکام کو ختم کر سکتی ہیں اور ملکی معیشت کو مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔
برآمدات اور سرمایہ کاری میں توسیع
معاشی تبدیلیوں کا خاتمہ اس وقت ممکن ہے جب برآمدات، بچت، سرمایہ کاری اور مالیاتی منڈیوں میں واضح توسیع دیکھی جائے۔ اسٹیٹ بینک کے سربراہ نے یہ بھی اشارہ کیا کہ معاشی پائیداری کے لیے صرف ذخائر نہیں بلکہ منڈیوں کی لچک اور اداروں کی مضبوطی بھی اسی طرح اہم ہیں جتنی کہ باہری فنڈز کی فراہمی۔
اس طرح کے جامع اقدامات اور باہمی تعاون سے ملکی معیشت کو مستقبل کے چیلنجز کا بہتر انداز میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت ملے گی۔
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