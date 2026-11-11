اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر نے مستقبل کے کرنسی نظریے پر خیالات پیش کیے
اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر میر سلیم اللہ کے مطابق، 45 ارب ڈالر کی ترسیلات کا اندازہ ہے، لیکن اس نیٹ میں ایڈوانس پراڈکٹس کی کمی کے سبب مزید سرمایہ کاری ریئل اسٹیٹ و چھوٹے کاروباروں میں کی جائے گی۔
اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر میر سلیم اللہ نے کراچی کے ایک نجی ہوٹل میں ہونے والی ری سیٹ 2.0، ریٹیل بینکنگ اینڈ سمال بزنس کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ رواں مالی سال کے اختتام تک 45 ارب ڈالر کی بین الاقوامی ترسیلات آنے کا امکان ہے۔
ترسیلات اور مستقبل کا سرمایہ
میر سلیم اللہ نے تفصیل بیان کی کہ چونکہ پاکستانی بینکوں کے پاس اوورسیز کے لیے موزوں پراڈکٹس کا فقدان ہے، اس لیے ترسیلی کی رقم کو بنیادی طور پر ریئل اسٹیٹ اور دیگر سیکٹرز میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارمز ابھی امید کی کرن ہیں لیکن ان کو مزید ترقی کی ضرورت ہے۔Also readLewis Hamilton at Rafah: Calls for Free Palestine
انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ پانچ سالوں میں پاکستان کے بینکاری میدان میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، لیکن ابھی بھی کئی مسائل کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ جی ڈی پی کے بڑھنے کا ان کا ماننا ہے کہ یہ سیکٹر کو مضبوط بنانے کے لیے اس کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔
میکرو اکنامک استحکام اور SMEs کا مستقبل
میر سلیم اللہ کے مطابق گزشتہ چار سالوں میں میکرو اکنامک استحکام حاصل ہو چکا ہے، لیکن اس سے جی ڈی پی کی ترقی 2.1 فیصد تک رہ گئی اور بے روزگاری کی شرح بلند بنی ہوئی ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ اس استحکام نے معاشی ترقی کے لیے ایک بنیاد رکھی ہے اور اب حکمت عملی وضع کرنے کا وقت آ چکا ہے۔
رواں مالی سال کے باقی 8 ماہ میں باقاعدہ منتخب ایس ایم ایز کو مزید فروغ دینا، یہ سیٹ اپ کے پاس 29 لاکھ SMEs ہیں جنہیں ابھی تک قرضے نہیں مل پائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے زراعت اور چھوٹے کاروباروں پر زور دیا، تاکہ نئے بینکاری پراڈکٹس خود بخود سامنے آ سکیں۔
بینکوں کی نئی ترجیحات اور صارف کی مانگ
بینکوں کو صرف منافع کے لیے کرنٹ اکاؤنٹس پر نہیں بلکہ صارفین کی مشکلات اور ضروریات پر غور کر کے نیا پراڈکٹس متعارف کرنے کی ترغیب دی گئی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ گاڑیوں کا پلیٹ فارم اگر صارف کو حقیقی فائدہ پہنچاتا ہے تو ہی بینکوں کا منافع بڑھ سکتا ہے۔
ان کی کہانی کے مطابق، اگر ایک کاروبار کی کامیابی کی بنیاد اس کے گاہک کی ترقی پر ہے تو ہی سسٹم کم از کم فائدہ دیگا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بینک کو اپنے ریگولیٹری اداروں اور ایس ای سی پی کے ساتھ مل کر مؤثر پراڈکٹس کا اطلاق کرنا چاہیے۔
سفارت اور حکومتی اقدامات کا اثر
سپیر ویسٹ کے زرخیزی پروگرام کے تحت ہر کسان کو بینک اکاؤنٹ ہولڈر بنایا گیا ہے، جس سے کسانوں کو رسمی قرضے آسانی سے مل رہے ہیں۔ وفاقی خزانہ کے مشیر عدنان پاشا نے بتایا کہ حکومت زرخیزی 2.0 پروگرام کے ذریعے قرضوں کو دو ہزار ارب روپے تک بڑھائے گا اور برآمدات کو بھی سہارا دے گا۔
پاشا نے مزید کہا کہ یہ سسٹم ریٹیل اور SMÉs کی مالی ضروریات میں اہم کردار ادا کرے گا اور بینکنگ کے اقدامات میں رسک شیئرنگ کی اہمیت کو بڑھائے گا۔
معیشتی راہنمائی اور مستقبل کے احکامات
اس پورے اجلاس کے دوران یہ واضح ہوا کہ پاکستان کا بینکنگ اور مالیاتی نظام مستقبل میں مزید شفاف، صارف بقایا اور واضح ریگولیشن کے ساتھ مضبوطی اختیار کرے گا۔ نئے پراڈکٹس، بہتر تکنیکی پلیٹ فارمز، اور زراعت میں سرمایہ کاری کی اہمیت کو بجاڑتے ہوئے، اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر نے واضح کیا کہ اس مالی سال میں SMEs کو منتظمین کا بڑا ہاتھ ملے گا۔
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