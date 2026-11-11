اسپتال کے راستے میں بچی اور نوجوان کی موت، کرنٹ لگنے سے قتل اور ٹریفک حادثات میں جاں حوائق
کورنگی میں رکشے سے گرنے والی 4 سالہ بچی اور ملیر میں نوجوان کی موت، گلبرگ میں کرنٹ لگنے سے شخص کی جاں حوائق اور قتل کی واردات کی تفصیلات۔
اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں پیش آنے والے سنگین واقعات میں چار افراد کی جانیں چلی گئی ہیں۔ کورنگی میں 4 سالہ بچی اقرا ، ملیر میں 17 سالہ نوجوان شمسو حسین ، گلبرگ میں 35 سالہ غفور اور دھند کی وجہ سے ہوئے حادثے کے ایک اور متاثرہ شخص کی شمولیت میں چار مختلف مقامات پر ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ ان واقعات کی تفصیلات سامنے آئی ہیں جن میں ٹریفک حادثات ، برقی کرنٹ لگنا اور قتل شامل ہیں۔
4 سالہ بچی اور نوجوان کی ہلاکت
خورنگی بلال چورنگی کے قریب ایک حادثہ پیش آیا جس میں 4 سالہ بچی اقرا دختر نذیر احمد شدید زخمی ہوگئی۔ وہ ایک چلتے ہوئے رکشے سے گر گئی تھی۔ زخمی بچی کو فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تاہم، اسپتال پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی بچی کی دم توٹ گئی۔ اسپتال میں اس کی شناخت اس کے والد نذیر احمد کے ذریعے ممکن ہوئی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ بچی رکشے سے گرنے کے نتیجے میں شدید زخمی ہوئی تھی۔Also readحکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا
اسی دوران ملیر کینٹ تھانے کی حدود میں ایک اور ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ ملیر چیک پوسٹ نمبر 6، ٹیپو سلطان سوسائٹی کے قریب ایک نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی کی شناخت 17 سالہ شمسو حسین ولد محمد رمضان کے نام سے ہوئی۔ وہ ایک راہگیر تھا جو سڑک عبور کر رہا تھا کہ نامعلوم گاڑی نے اسے ٹکر ماری۔ حادثے کے بعد کارسوار شخص موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق شمسو حسین بھی بعد ازاں دوران علاج اسپتال میں چل بسا۔
گلبرگ میں برقی کرنٹ سے موت
گلبرگ کے علاقے فیڈرل بی ایریا بلاک 6 میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک نجی پمپ کے قریب کام کے دوران 35 سالہ غفور نامی شخص کو برقی کرنٹ لگ گیا۔ یہ واقعہ کام کے دوران پیش آیا۔ غفور کی لاش کو فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے واقعے کی مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ یہ واقعات شہریوں میں بے چینی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔
رشتے کے تنازع پر قتل
دوسری جانب دھند کے باعث موٹروے ایم 4 پر ہیوی ٹریفک کے لیے بندش کا سامنا ہے۔ اسی دوران گلبرگ میں ایک لڑکی کے قتل کی خبر سامنے آئی ہے۔ 21 سالہ لڑکی کو اس کے چچا نے رشتے کے تنازع پر کلہاڑی کے وار سے قتل کر دیا۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔
ان تمام واقعات میں ہلاکتوں کے بعد متعلقہ حکام نے تحقیقات کا عمل تیز کر دیا ہے۔ ٹریفک پولیس نے فراری کارسوار کو گرفتار کرنے کی کوششیں جاری رکھی ہیں۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سڑکوں پر احتیاط برتیں۔ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹریفک قوانین کی پابندی اور احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔
مزید برآں، دھند کی وجہ سے موٹروے پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ لوگ اپنی آمد و رفت کے لیے متبادل راستے استعمال کر رہے ہیں۔ انتظامیہ نے عوام کو ہدایت کی ہے کہ وہ دھند والے دنوں میں ڈرائیونگ کے دوران خاص احتیاط برتیں۔ یہ سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان میں ہر روز مختلف قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کو تمام مواد کے حقوق محفوظ ہیں۔
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