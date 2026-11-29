اسپین ڈیوس کپ فائنل میں پہنچ گیا
کارلوس المیاز اور رفیل جوڈر کی شاندار جیت کے بعد اسپین نے ڈیوس کپ فائنل میں جگہ بنا لی ہے جہاں وہ دفاعی چیمپئن اٹلی کے سامنے کھڑا ہوگا۔
اسپین نے ستمبر میں بولونیا، اطالیہ میں منعقدہ ڈیوس کپ کے سیمی فائنل میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ کارلوس المیاز اور رفیل جوڈر نے انگلینڈ کے خلاف دونوں سنگلز میچز جیت کر اسپین کو فائنل میں پہنچا دیا۔ یہ جیت اسپین کو دوسرے مرتبہ کھڑے کرنے کا موقع دیتی ہے اور اب وہ دفاعی چیمپئن اٹلی کے ساتھ فائنل میں ٹکرائیں گے۔
میچ کی تفصیلات اور جیت کا سفر
رفیل جوڈر نے سیمی فائنل کا آغاز کیا اور کیمران نوری کے خلاف 6-2 اور 7-5 سے شاندار کامیابی حاصل کی۔ جوڈر نے پہلے سیٹ کو کنٹرول کیا اور دوسرے سیٹ میں بھی جلدی لیڈ حاصل کی۔ تاہم، نوری نے 4-4 پر واپسی کی لیکن جوڈر نے 5-5 پر بریک بلیک کرتے ہوئے میچ کو اپنے نام کر لیا۔ انہوں نے یہ میچ 92 منٹوں میں مکمل کیا۔ یہ جوڈر کی اس ہفتے دوسری فتح تھی جس سے اسپین نے کوارٹر فائنلز میں آسٹریا کو ہرایا تھا۔Also readنسیم شاہ گھٹنے کی چوٹ کے باعث انٹرنیشنل لیگ ٹی ٹوئنٹی سے باہر، ڈیزرٹ وائپرز کو دھچکا
دنیا کے تیسرے نمبر کے کھلاڑی کارلوس المیاز نے آرثر فییری کو 6-2 اور 6-1 سے شکست دے کر اسپین کے لیے فائنل کی حتمی شرط پوری کی۔ المیاز نے یہ میچ صرف 72 منٹوں میں جیتا اور فییری کو پانچ مرتبہ بریک کیا۔ المیاز کی یہ فتح ان کی 15 میچز کی فتح کی تسلسل والی لڑی کا حصہ بنی۔
کھلاڑیوں کی صحت اور ٹیم کی تیاری
کارلوس المیاز ٹورنامنٹ میں پہلی بار شریک ہو رہے تھے لیکن انہیں ٹرین میں ہونے والے حملے کے بعد گھٹنے اور ران کے مسئلے سے نمٹنا پڑا۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے آسٹریا کے خلاف کوارٹر فائنل کھیلنے سے گریز کیا تھا کیونکہ ان کی فٹنس متاثر ہو رہی تھی۔ سینیٹر کو میچ کے دوران دونوں ٹانگوں پر سپورٹ کے ساتھ کھیلتے دیکھا گیا۔ ان کی صحت کی صورت حال کے باوجود ان کی کارکردگی نے ٹیم کو فائنل کی طرف قریب پہنچایا۔
فائنل اور کپتانی کا نیا دور
اسپین اتوار کے فائنل میں اٹلی کا سامنا کرے گا جو گزشتہ سال فاتح رہا ہے۔ اٹلی چوتھی مرتبہ ٹائٹل جیتنے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ اسپین 2019 کے بعد اپنا پہلا ٹائٹل اور ساتواں ٹائٹل جیتنا چاہتا ہے۔ یہ فائنل کیپٹن ڈیوڈ فیئریر کے لیے آخری میچ بھی ہوگا کیونکہ مارک لوپس 2027 میں ان کی جگہ لیں گے۔ رفیل جوڈر نے کہا ہے کہ ٹیم فیئریر کے لیے ٹرافی جیتنے کی کوشش کرے گی۔
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