اسپیشل گیس کی بُو: صحت، خوراک اور بیکٹیریا کا رابطہ

ایسا تفصیلی جائزہ کہ گیس کی بدبوداری کا بنیادی سبب کیا ہے، خوراک کا اثر، بیکٹیریا کی تقسیم اور صحت پر اس کے امکانات۔
ہر کوئی گیس خارج کرتا ہے۔ چند مطالعات کے مطابق زیادہ تر افراد روزانہ آٹھ سے بیس تک بار گیس خارج کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات یہ دوسروں کو محسوس نہیں ہوتی۔ جب یہ گیس بدبودار ہو جاتی ہے تو اس کا سبب اکثر سلفر مرکبات ہوتے ہیں، جو حِضراں میں موجود بیکٹیریا کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ طبعیاتی طور پر اس عمل کو فلیٹولینس کہتے ہیں، جو نظامِ ہضم سے ہدایاتی گیس کو مقعد کے ذریعے خارج کرتا ہے۔ امریکی نیشنل لائبریری آف میڈیسن اور جانز ہاپکنز میڈیسن کے مطابق گیس دو بنیادی راستوں سے بنتی ہے: پہلا ہوا نگلنے سے اور دوسرا بڑی آنت میں خوراک کے بیکٹیریا کی وجہ سے۔ زیادہ تر گیس یں جس میں نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، ہائیڈروجن اور کبھی کبھار میتھین شامل ہوتے ہیں، اس میں کوئی بدبو نہیں ہوتی؛ لیکن جو گیس یں سلفر مرکبات شامل کرتی ہیں، وہ سخت بدبودار ہوتی ہیں۔ ہائیڈروجن سلفائیڈ، جو سڑے ہوئے انڈے کی بُو پیدا کرتا ہے، سب سے زیادہ بدبو پیدا کرنے والا سلفر مرکب ہے۔ گیس ٹرواِنٹرولوجی کے پیغام میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ سلفر والی گیس یں اکثر ہائیڈروجن سلفائیڈ کی کم مقدار میں بھی شدید بدبودار ثابت ہوتی ہیں۔ اس تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ بدبودار گیس کا حجم کم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے مرکبات کی نوعیت بدبودار ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ اس کا تعلق آنتوں میں موجود بیکٹیریا کی تقسیم سے ہے؛ اکثر لوگوں کے آنتوں میں بیکٹیریا کا متوازن مجموعہ ہوتا ہے، جب کہ بعض افراد میں غیر متوازن بیکٹیریا زیادہ سلفر یا میتھین پیدا کرتے ہیں۔ ہاضمے میں خوراک کا کردار بھی اہم ہے۔ پھلیاں، مکمل اناج، بند گوبھی، پھول گوبھی اور دیگر سلفر سے بھرپور سبزیاں گیس کی ترکیب میں سلفر مرکبات کا اضافہ کر کے بدبودار گیس پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ مزید یہ کہ ڈیری مصنوعات میں لیکٹوز کی عدم تحمل بھی گیس کی بُو پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر مائیکل لیویٹ کے مطابق خوراک کے ذریعے دی جانے والی توانائی بیکٹیریا کو ہائیڈروجن سلفائیڈ کے باقیات بنانے میں مدد دیتی ہے۔ گیس کے مسائل صرف خوراک سے متعلق نہیں؛ ان میں جسم کے مائیکرو بایوم، جینیات، خوراک کی عادات، اور انفیکشنز بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ آنتوں کے بیکٹیریا کے بیچ ہائیڈروجن اور میتھین کے تبادلے سے گیس کی مقدار اور نوعیت متعین ہوتی ہے۔ جدید مطالعات یہ بھی دکھاتی ہیں کہ بڑی آنت میں غیر ہضم شدہ کاربوہائیڈریٹس کی خمیر کے دوران بیکٹیریا گیس بناتے ہیں؛ اور یہ گیس یں بعض اوقات سلفر سے بھری ہوتی ہیں۔ انسان کا ہاضمے کا عمل اس لیے بھی متاثر ہوتا ہے جب وہ کھاتے وقت ہوا نگل جائے، کیونکہ یہ کم مقدار میں گیس کے انضمام کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ سب عوامل مل کر ایک پیچیدہ نظام بناتے ہیں، جس کا نتیجہ آنتوں کی گیس کی بُو، مقدار اور نوعیت میں ہوتا ہے۔ اس تحقیق کے ذریعے واضح ہوا کہ، بدبودار گیس ایک صحت کا واضح نشان ہوسکتی ہے، لیکن عام طور پر یہ خوراک ، بیکٹیریا اور ہاضمے کے معمولات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یقیناً مناسب غذا، متوازن بیکٹیریا اور صحت مند ہضم روتین رکھنے سے گیس کے مسائل کو کم کیا جا سکتا ہے.
ہر کوئی گیس خارج کرتا ہے۔ چند مطالعات کے مطابق زیادہ تر افراد روزانہ آٹھ سے بیس تک بار گیس خارج کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات یہ دوسروں کو محسوس نہیں ہوتی۔ جب یہ گیس بدبودار ہو جاتی ہے تو اس کا سبب اکثر سلفر مرکبات ہوتے ہیں، جو حِضراں میں موجود بیکٹیریا کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ طبعیاتی طور پر اس عمل کو فلیٹولینس کہتے ہیں، جو نظامِ ہضم سے ہدایاتی گیس کو مقعد کے ذریعے خارج کرتا ہے۔ امریکی نیشنل لائبریری آف میڈیسن اور جانز ہاپکنز میڈیسن کے مطابق گیس دو بنیادی راستوں سے بنتی ہے: پہلا ہوا نگلنے سے اور دوسرا بڑی آنت میں خوراک کے بیکٹیریا کی وجہ سے۔ زیادہ تر گیسیں جس میں نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، ہائیڈروجن اور کبھی کبھار میتھین شامل ہوتے ہیں، اس میں کوئی بدبو نہیں ہوتی؛ لیکن جو گیسیں سلفر مرکبات شامل کرتی ہیں، وہ سخت بدبودار ہوتی ہیں۔ ہائیڈروجن سلفائیڈ، جو سڑے ہوئے انڈے کی بُو پیدا کرتا ہے، سب سے زیادہ بدبو پیدا کرنے والا سلفر مرکب ہے۔ گیسٹرواِنٹرولوجی کے پیغام میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ سلفر والی گیسیں اکثر ہائیڈروجن سلفائیڈ کی کم مقدار میں بھی شدید بدبودار ثابت ہوتی ہیں۔ اس تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ بدبودار گیس کا حجم کم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے مرکبات کی نوعیت بدبودار ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ اس کا تعلق آنتوں میں موجود بیکٹیریا کی تقسیم سے ہے؛ اکثر لوگوں کے آنتوں میں بیکٹیریا کا متوازن مجموعہ ہوتا ہے، جب کہ بعض افراد میں غیر متوازن بیکٹیریا زیادہ سلفر یا میتھین پیدا کرتے ہیں۔ ہاضمے میں خوراک کا کردار بھی اہم ہے۔ پھلیاں، مکمل اناج، بند گوبھی، پھول گوبھی اور دیگر سلفر سے بھرپور سبزیاں گیس کی ترکیب میں سلفر مرکبات کا اضافہ کر کے بدبودار گیس پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ مزید یہ کہ ڈیری مصنوعات میں لیکٹوز کی عدم تحمل بھی گیس کی بُو پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر مائیکل لیویٹ کے مطابق خوراک کے ذریعے دی جانے والی توانائی بیکٹیریا کو ہائیڈروجن سلفائیڈ کے باقیات بنانے میں مدد دیتی ہے۔ گیس کے مسائل صرف خوراک سے متعلق نہیں؛ ان میں جسم کے مائیکرو بایوم، جینیات، خوراک کی عادات، اور انفیکشنز بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ آنتوں کے بیکٹیریا کے بیچ ہائیڈروجن اور میتھین کے تبادلے سے گیس کی مقدار اور نوعیت متعین ہوتی ہے۔ جدید مطالعات یہ بھی دکھاتی ہیں کہ بڑی آنت میں غیر ہضم شدہ کاربوہائیڈریٹس کی خمیر کے دوران بیکٹیریا گیس بناتے ہیں؛ اور یہ گیسیں بعض اوقات سلفر سے بھری ہوتی ہیں۔ انسان کا ہاضمے کا عمل اس لیے بھی متاثر ہوتا ہے جب وہ کھاتے وقت ہوا نگل جائے، کیونکہ یہ کم مقدار میں گیس کے انضمام کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ سب عوامل مل کر ایک پیچیدہ نظام بناتے ہیں، جس کا نتیجہ آنتوں کی گیس کی بُو، مقدار اور نوعیت میں ہوتا ہے۔ اس تحقیق کے ذریعے واضح ہوا کہ، بدبودار گیس ایک صحت کا واضح نشان ہوسکتی ہے، لیکن عام طور پر یہ خوراک، بیکٹیریا اور ہاضمے کے معمولات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یقیناً مناسب غذا، متوازن بیکٹیریا اور صحت مند ہضم روتین رکھنے سے گیس کے مسائل کو کم کیا جا سکتا ہے