اسپی آر پی چیئرمین نے آئی بی اے کارواں کے طلباء سے مل کر قومی سلامتی پر بات کی
اسپی آر پی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے آئی بی اے کاراچی میں طلباء سے مل کر قومی یکجہتی اور نوجوانوں کی ذمہ داریوں پر تفصیلی گفتگو کی۔
پاکستان آرمی پبلک ریلیشنز ( اسپی آر پی) کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے کاراچی میں انسٹی ٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن (آئی بی اے) کا دورہ کیا جہاں انہوں نے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔
قومی سلامتی میں نوجوانوں کا کردار
لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو قومی سلامتی کو مضبوط بنانے اور دشمنانہ پروپیگنڈے کا جواب دینے میں ایک نمایاں اور اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔Also readBrad Pitt and Angelina Jolie resolve legal battle over Château Miraval
انہوں نے اس بات کی تائید کی کہ جدید دور میں صرف فوجی طاقت ہی کافی نہیں بلکہ معاشرے کے نوجوان افراد کی بیداری ہی ملک کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔
آئی بی اے کاراچی میں متوقع بات چیت
اسپی آر پی کے سربراہ نے آئی بی اے کاراچی میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ ایک باہمی گفتگو کے سیشن کا انعقاد کیا جس کا مقصد ملک کی سلامتی، یکجہتی اور نوجوانوں میں آگاہی بڑھانے کے اہم پہلوؤں پر کھل کر بات کرنا تھا۔
چوہدری نے اس موقع پر کہا کہ وہ نوجوان نسل کو پاکستان کی روشن مستقبل اور قومی سلامتی کا ایک اہم ستون قرار دیتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ملک کی خودمختاری کو برقرار رکھنے اور قومی یکجہتی کو مضبوط بنانے کے لیے بیداری کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔
تعلیمی اداروں کی ذمہ داریاں
انہوں نے تعلیمی اداروں، خاص طور پر آئی بی اے جیسے اداروں، پر زور دیا کہ وہ طلباء میں وطن پرستی، قومی بیداری اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں۔
اسپی آر پی کے ڈائریکٹر جنرل نے طلباء کو ہدایت کی کہ وہ اپنے تعلیمی و سماجی سرگرمیوں کے ذریعے ملک کے مثبت ترقیاتی مقاصد میں حصہ ڈالیں اور غیر مقبول بیانات کے خلاف آواز اٹھائیں۔
طلباء کا عزم اور مستقبل کے اقدامات
میٹنگ میں موجود طلباء اور اساتذہ نے پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی خودمختاری، سلامتی اور قومی مفادات کی حفاظت ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جسے وہ پوری ایمانداری سے نبھائیں گے۔
اس سیشن کے اختتام پر طلباء نے عزم کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف چلائی جانے والے ہر قسم کے دشمنانہ پروپیگنڈے کا سختی سے مقابلہ کریں گے اور ملک کے اندر قومی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔
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