اسپین میں تیل کی رساؤ کا خطرہ: کشتی کیٹیگا کا رخ کرتی ہے
بحیرہ روم میں ڈیزل کی کشتی کی الٹنے کے بعد اسپین میں ماحولیاتی خطرہ بڑھ گیا ہے۔ 7000 ٹن ایندھن لے جانے والی کشتی کیٹیگا بندرگاہ پہنچ رہی ہے جہاں اس کے ایندھن کو نکالنے کا عمل شروع ہوگا۔
اسپین کے وزیرِ اعلیٰ نے اتوار کے روز تصدیق کی کہ بحیرہ روم میں غوطہ خور کے ذریعے ایندھن نکالنے کی کارروائی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور کشتی کیٹیگا اس بندرگاہ کی طرف سفر کر رہی ہے جہاں سے یہ ایندھن محفوظ طریقے سے نکالا جائے گا۔
مالٹی جھنڈے والی یہ کشتی بدھ کی صبح ایبیزا کے قریب الٹ گئی تھی جس کے نتیجے میں اس کا چیف انجینئر ہلاک ہو گیا۔ مالک کمپنی یومین ٹینکرز کے مطابق ایندھن فی الحال محفوظ ہے اور کشتی کو کھلے سمندر میں مستحکم کر دیا گیا ہے۔Also readSpain Investigates TikTok Over Child Abuse Content, Considers Ban
کشتی کیٹیگا اور ایندھن رساؤ کا حقیقت پسندانہ منظر
اس حملہ آور کشتی پر تقریباً سات ہزار ٹن ڈیزل کا ایندھن موجود تھا جس نے مقامی حکومتوں میں گہری بے چینی پیدا کر دی تھی۔ اگرچہ اب تک کوئی بڑی رساؤ کا واقعہ سامنے نہیں آیا ہے لیکن خوف یہی تھا کہ اگر ایندھن نکلا تو بحیرہ روم کے ماحول کو سنگین نقصان پہنچ سکتا تھا۔
اسپین کے وزیرِ نقل و حمل نے بیان جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایندھن کو نکالنے کے لیے ضروری انتظامات کیے جا چکے ہیں۔ کشتی کا مالک کمپنی یومین ٹینکرز اس صورتحال سے نمٹنے میں مل جل کر کام کر رہی ہے تاکہ کسی بھی قسم کے ماحولیاتی ہنگامے سے بچا جا سکے۔
کنٹرول زون اور نقل و حمل کی رفتار کی تفصیلات
انتظامیہ نے کشتی کے ارد گرد ایک نٹیکل میل کا باہمی حصہ معاف کر دیا ہے تاکہ کچھ بھی ہنگامی صورت حال میں کشتی کے لیے راستہ صاف رہے۔ کشتی کیٹیگا کی حرکت کی رفتار ایک سے دو نٹیکل میل فی گھنٹہ کے درمیان ہے جو اس کے سفر کی سست روی کی عکاسی کرتی ہے۔
یہ سست رفتار سفر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کشتی کے مستحکم ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اس دوران بحریہ اور دیگر متعلقہ ادارے مسلسل نگرانی کر رہے ہیں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ کشتی محفوظ راستے سے گزرتے ہوئے اپنے منزل کی طرف بڑھ رہی ہے۔
ماضی کے بحرانوں کا عکاس اور موجودہ صورتحال
اس بحران کی پس منظر میں 2002 کا واقعہ بھی شامل ہے جب اسپیج ٹینکر سپٹ ہوا تھا جس سے آسٹریلین ساحل کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس حادثے میں 60,000 ٹن سے زائد ایندھن رساؤ ہوا تھا جو ماحولیاتی آفات کی تاریخ میں ایک سنگین واقعہ مانا جاتا ہے۔
اس لیے موجودہ صورتحال میں احتیاطی تدابیر کو انتہائی ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ کیٹیگا بندرگاہ کی گہرائی اور سہولیات اس بات کے لیے کافی ہیں کہ ایندھن کو بغیر کسی خطرے کے نکالا جا سکے۔
حتمی مراحل اور ماحولیاتی تحفظ کے اقدامات
اسپین کی حکومت کا خیال ہے کہ یہ بندرگاہ ایندھن نکالنے کے لیے مناسب ہے۔ لہذا کشتی کیٹیگا کو محفوظ طریقے سے اس بندرگاہ تک پہنچا کر اس کے ایندھن کو نکالنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔
یہ اقدام ماحولیاتی تحفظ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ تمام ذرائع کی تصدیق کرتے ہیں کہ کشتی کو متوازن رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس دوران کسی بھی قسم کے حادثے سے بچاؤ کے لیے تیار رہا جائے گا۔
اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد یہ یقینی بنایا جائے گا کہ ماحول کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یومین ٹینکرز اور اسپین کی حکومت کے درمیان تعاون اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایندھن کی رساؤ کا خطرہ مستقل طور پر ختم ہو جائے۔
اس لیے تمام متعلقہ ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ کشتی کیٹیگا کی صورتحال اب مستحکم ہے اور ایندھن نکالنے کے تمام انتظامات کیے جا چکے ہیں۔
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