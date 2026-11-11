اسپین میں کرایوں اور مہنگائی کے خلاف 14 سال بعد ملک گیر عام ہڑتال
اسپین میں مکانوں کے کرایوں اور مہنگائی کے خلاف ملک گیر عام ہڑتال سے ٹرانسپورٹ اور صنعتی سرگرمیاں معطل رہیں، جبکہ پولیس نے 40 افراد گرفتار کیے۔
اسپین میں مکانوں کے بڑھتے ہوئے کرایوں اور مہنگائی کے خلاف 14 سال بعد ملک گیر عام ہڑتال کی گئی، جس کے باعث ٹرانسپورٹ، صنعتی سرگرمیاں اور دیگر عوامی خدمات بند رہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق یہ ہڑتال بدھ کو ہوئی، جس میں ملک کی دو بڑی مزدور تنظیموں سمیت کرایہ داروں کی انجمنوں نے بھی حصہ لیا۔
میڈرڈ اور بارسلونا سمیت کئی شہروں میں سڑکیں بند رہیں، جس سے ٹریفک اور عوامی ٹرانسپورٹ بری طرح متاثر ہوئی۔ بعض مقامات پر مظاہرین نے ٹائر جلائے، جبکہ پولیس کے مطابق ہڑتال سے متعلق واقعات میں 40 افراد گرفتار کیے گئے۔Also readحکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا
مکانوں کے کرایوں میں اضافے کا پس منظر
احتجاج کی ایک بڑی وجہ 87 سالہ خاتون ماری کارمین اباسکال کی بے دخلی بنی، جو میڈرڈ میں تقریباً 70 برس سے رہائش پذیر تھیں۔ نئے مالکان کی جانب سے کرایہ بڑھائے جانے کے بعد انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اور وہ کچھ ہفتوں بعد اسپتال میں انتقال کر گئیں۔
رپورٹ کے مطابق میڈرڈ میں 50 مربع میٹر کے مکان کا اوسط ماہانہ کرایہ اکتوبر میں ایک ہزار 170 یورو تک پہنچ گیا۔ یہ رقم اسپین کی اوسط مجموعی ماہانہ تنخواہ کا تقریباً نصف بنتی ہے، جس نے کرایہ داروں کے مالی دباؤ میں واضح اضافہ کیا۔
حکومت اور اپوزیشن کے مختلف مؤقف
وزیراعظم پیدرو سانچیز نے اس ہڑتال کی حمایت کی ہے۔ تاہم اپوزیشن جماعتوں نے اسے 29 نومبر کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات سے قبل کی جانے والی سیاسی مہم قرار دیا ہے۔
مزدور تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 40 لاکھ افراد ہڑتال میں شریک ہوئے۔ دوسری جانب کاروباری تنظیموں کے مطابق ہڑتال کی شرکت مختلف علاقوں اور شعبوں میں محدود رہی، جس سے شرکا کی تعداد کے بارے میں دونوں فریقوں کے بیانات میں واضح فرق سامنے آیا ہے۔
عوام اور کاروبار پر ہڑتال کے اثرات
ہڑتال کے دوران ٹرانسپورٹ اور صنعتی سرگرمیاں بند رہنے سے شہریوں کی روزمرہ زندگی متاثر ہوئی۔ سڑکوں کی بندش اور عوامی ٹرانسپورٹ کی معطلی نے بڑے شہروں میں کام پر جانے والے افراد کو خاص طور پر مشکلات سے دوچار کیا۔
ہڑتال کے بعد کرایوں کے مسئلے پر حکومت، مزدور تنظیموں اور کرایہ داروں کی انجمنوں کے درمیان بحث جاری رہنے کا امکان ہے، کیونکہ احتجاج کی بنیادی وجہ مکانوں کا بڑھتا ہوا کرایہ اور مہنگائی ہے۔ 29 نومبر کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات اس معاملے کو مزید سیاسی اہمیت دے سکتے ہیں۔
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