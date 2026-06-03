اسکاٹ لینڈ کے انورنس کے مضافاتی علاقے لوچارڈل میں ایک آزاد طوطا کی عجیب پہچان ہوئی ہے۔ یہ پرندہ گاڑیوں کے ربڑ کے حصوں کو کاٹ کر ہزاروں ڈالر کا نقصان پہنچا رہا ہے۔ مقامی رہائشیوں اور وائلڈ لائف ماہرین کی رپورٹس کے مطابق، اس کے ممکنہ وجوہات میں ربڑ کیTaxation، خوددرستگی کی کوشش یا صرف تفریح شامل ہیں۔
اسکاٹ لینڈ کے مضافاتی علاقے انورنس کی لوچارڈل میں ایک آزاد طوطا کی عجیب و غریب پہچان ہوئی ہے۔ یہ پرندہ گاڑیوں کے ربڑ کے حصوں، خاص کر سیلنگ ربڑ اور وائپرز کو کاٹ کر بےfigured کر رہا ہے، جس سے اب تک ہزاروں ڈالر کا مالیاتی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ مقامی رہائشی کیتھلین میک کینن کی رپورٹ کے مطابق، اس طوطے کا یہ رویہ فروری کے مہینے سے نظر آرہا ہے اور مقامی rude پر اسے ' طوطا ' ہی کہا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کسی لئے اچھا خیال نہیں۔ نقصد管理与摸 ۔ مقامی لوگوں کی جانب سے اس مسئلے پر مقابلہ کرنے کے لیے کچھ اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ گاڑیوں کو استعمال نہ ہونے کی صورت میں ترپال سے ڈھانپنا۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ طوطا کبھی کبھی دو ہفتوں تک غائب رہتا ہے، لیکن پھر واپس آ جاتا ہے اور اپنے آ做 mischief جاری رکھتا ہے۔ وائلڈ لائف کی تنظیم نیچر اسکاٹ کے نمائندے کے مطابق، ماہرین اس طرزِ عمل کے پیچھے تین ممکنہ وجوہات سمجھتے ہیں: پہلا وہ گاڑی کے شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر اس سے لڑ رہا ہو سکتا ہے، دوسرا اسے ربڑ میں موجود مخصوص چکنائی یا معدنیات کی ضرورت ہو سکتی ہے، تیسرا یہ کہ وہ صرف تفریح کے لیے یا بوریت کے طور پر ایسا کر رہا ہے۔ مقامی رپورٹس کے مطابق، یہ طوطا ایک پالتو پرندہ ہے جو یا تو پنجرے سے بھاگ کر آزادی میں رہنا چاہتا ہے یا اسے کسی نے 챠ڑھ دیا ہے۔ ابھرے ہوئے اس مسئلے کے علاوہ، گرمی کا انوکھا توڑ بھی ایک قیمتی خبر ہے جس میں شہریوں نے بغیر ایئر کنڈیشنگ کے گھروں کو کیسے ٹھنڈا رکھنے کے بارے میں بےروبی کام کیے ہیں۔ یہ حالات مختلف گہرائیوں میں جدید ترتیبات اور چمکداراڑھے چالاکی کا مظہر ہے۔ مقامی شہری عارفین کی رہنمائی میں، لوگ پانی کے استعمال، رattie بند کرنے، اور دیگر سادہ Solitude طریقوں سے گھروں کی احساس ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ اس مرحلے میں، اسکاٹ لینڈ کی秸秆ی آب و ہوا کے خلاف اس طرح کے مقامی حل بےحد ضروری ہیں.
اسکاٹ لینڈ کے مضافاتی علاقے انورنس کی لوچارڈل میں ایک آزاد طوطا کی عجیب و غریب پہچان ہوئی ہے۔ یہ پرندہ گاڑیوں کے ربڑ کے حصوں، خاص کر سیلنگ ربڑ اور وائپرز کو کاٹ کر بےfigured کر رہا ہے، جس سے اب تک ہزاروں ڈالر کا مالیاتی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ مقامی رہائشی کیتھلین میک کینن کی رپورٹ کے مطابق، اس طوطے کا یہ رویہ فروری کے مہینے سے نظر آرہا ہے اور مقامی rude پر اسے 'طوطا' ہی کہا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کسی لئے اچھا خیال نہیں۔ نقصد管理与摸 ۔ مقامی لوگوں کی جانب سے اس مسئلے پر مقابلہ کرنے کے لیے کچھ اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ گاڑیوں کو استعمال نہ ہونے کی صورت میں ترپال سے ڈھانپنا۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ طوطا کبھی کبھی دو ہفتوں تک غائب رہتا ہے، لیکن پھر واپس آ جاتا ہے اور اپنے آ做 mischief جاری رکھتا ہے۔ وائلڈ لائف کی تنظیم نیچر اسکاٹ کے نمائندے کے مطابق، ماہرین اس طرزِ عمل کے پیچھے تین ممکنہ وجوہات سمجھتے ہیں: پہلا وہ گاڑی کے شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر اس سے لڑ رہا ہو سکتا ہے، دوسرا اسے ربڑ میں موجود مخصوص چکنائی یا معدنیات کی ضرورت ہو سکتی ہے، تیسرا یہ کہ وہ صرف تفریح کے لیے یا بوریت کے طور پر ایسا کر رہا ہے۔ مقامی رپورٹس کے مطابق، یہ طوطا ایک پالتو پرندہ ہے جو یا تو پنجرے سے بھاگ کر آزادی میں رہنا چاہتا ہے یا اسے کسی نے 챠ڑھ دیا ہے۔ ابھرے ہوئے اس مسئلے کے علاوہ، گرمی کا انوکھا توڑ بھی ایک قیمتی خبر ہے جس میں شہریوں نے بغیر ایئر کنڈیشنگ کے گھروں کو کیسے ٹھنڈا رکھنے کے بارے میں بےروبی کام کیے ہیں۔ یہ حالات مختلف گہرائیوں میں جدید ترتیبات اور چمکداراڑھے چالاکی کا مظہر ہے۔ مقامی شہری عارفین کی رہنمائی میں، لوگ پانی کے استعمال، رattie بند کرنے، اور دیگر سادہ Solitude طریقوں سے گھروں کی احساس ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ اس مرحلے میں، اسکاٹ لینڈ کی秸秆ی آب و ہوا کے خلاف اس طرح کے مقامی حل بےحد ضروری ہیں
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