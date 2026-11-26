اسکاٹ بیسنٹ کا دعویٰ کہ ایران نے اگست سے تیل کی ایک بھی ٹینکر لوڈ نہیں کی
امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا دعویٰ ہے کہ ایران پر اقتصادی دباؤ کے تحت اگست سے تیل کی برآمدات مکمل طور پر رک چکی ہیں۔
امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران ی حکومت کے زیرِ انتظام کسی بھی تیل کی ٹینکر نے اگست میں شروع ہونے والے امریکی آپریشن کے بعد سے اب تک سمندر میں تیل لوڈ نہیں کیا ہے۔ اسکاٹ بیسنٹ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں وضاحت کی کہ ایران کے پاس اب سمندر میں تیل فروخت کرنے کے لیے کوئی ذخیرہ بھی باقی نہیں رہا ہے۔
اسکاٹ بیسنٹ کی جانب سے سخت ترین دعویٰ
اسکاٹ بیسنٹ نے ایرانی حکومت کی موجودہ معاشی حالت کی وضاحت کرتے ہوئے اسے ڈوبتے ہوئے جہاز سے تشبیہ دی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے واضح اشارہ دیا ہے کہ واشنگٹن تہران پر معاشی دباؤ برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ اس بیانیے کے مطابق ایران کی معیشت پر مسلسل دباؤ ڈالنا امریکی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔Also read31 killed as fuel truck fire engulfs vehicles on Cairo highway
آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کے اثرات
اسکاٹ بیسنٹ کے بیان میں آپریشن کے ذریعے ایران کی تیل کی برآمدات کو متاثر کرنے کے حوالے سے امریکی دعوے سامنے آئے ہیں۔ تاہم انہوں نے اس حوالے سے مزید اعداد و شمار یا تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں کہ یہ دعوے کن مخصوص ریکارڈز یا ڈیٹا پر مبنی ہیں۔ یہ بیان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایران کی تیل کی صنعت کو سخت چیلنجز کا سامنا ہے۔
ایران کے تیل کے ذخائر کا خاتمہ
امریکی وزیر خزانہ کے مطابق ایران کی تیل کی برآمدات میں گراوٹ کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ سمندر میں موجود ان کے تیل کے ذخائر ختم ہو چکے ہیں۔ ایران کے پاس اب سمندر میں فروخت کے لیے موجود تیل کا کوئی ذخیرہ باقی نہیں رہا ہے۔ اس صورت حال کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی تیل کی برآمدات تقریباً صفر کی سطح پر پہنچ چکی ہیں۔
معاشی دباؤ اور مستقبل کی کارروائی
اسکاٹ بیسنٹ نے ایرانی حکومت کو ڈوبتے ہوئے جہاز سے تشبیہ دیتے ہوئے اندازہ ظاہر کیا ہے کہ واشنگٹن تہران پر معاشی دباؤ برقرار رکھے گا۔ یہ بیان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ امریکہ ایران کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کرے گا۔ ایران کی تیل کی برآمدات کو متاثر کرنے کی کوششیں امریکی خارجہ پالیسی کا ایک اہم حصہ ہیں۔
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