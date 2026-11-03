اسکائی ونگز نے پاکستان میں 24 گھنٹہ ایئر ایمبولینس سروس کا اعلان کیا
اسکائی ونگز ایوی ایشن اور ایدھی فاؤنڈیشن کی مشترکہ کوششوں سے سکھر سے مریض مشتاق مہر کو ڈیڑھ گھنٹے میں کراچی منتقل کر دیا گیا۔ یہ خدمات اب 24 گھنٹے دستیاب ہوں گی۔
اسکائی ونگز ایوی ایشن نے پاکستان میں پہلی مرتبہ 24 گھنٹے ایئر ایمبولینس سروس فراہم کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ اس نئے اقدام کے تحت دور دراز علاقوں سے مریضوں کو فوری طبی امداد کے لیے کراچی منتقل کیا جا سکے گا۔
اس سلسلے میں سکھر سے تعلق رکھنے والے مریض مشتاق مہر کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے ڈیڑھ گھنٹے میں کراچی منتقل کیا گیا۔ اس کامیاب ٹرانسپورٹ کے بعد مریض کو بروقت طبی امداد فراہم کی گئی، جو کہ ایک اہم پیش رفت ہے۔Also readمحمد عامر سمیت کون سے بڑے کھلاڑی افغانستان پریمیئر لیگ کھیلیں گے؟
طیارہ اور سرٹیفکیٹ کی تفصیلات
مریض مشتاق مہر کی منتقلی کے لیے اسکائی ونگز ایوی ایشن کا مخصوص طیارہ استعمال کیا گیا۔ یہ ایئر ایمبولینس سروس ادارے کے ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ (AOC) کے تحت مکمل قانونی اور حفاظتی معیارات پر عمل کرتے ہوئے آپریٹ کی جا رہی ہے۔
اس نظام کی کارکردگی نے ثابت کیا ہے کہ جدید ایوی ایشن ٹیکنالوجی کا استعمال مریضوں کی جان بچانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ سروس نہ صرف وقت بچاتی ہے بلکہ مریض کی حالت کو مستحکم رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔
ایدھی فاؤنڈیشن اور حکام کا موقف
مریض مشتاق مہر کی اہلیہ نے سکھر سے کراچی تک کے سفر کے دوران ڈیڑھ گھنٹے میں مکمل ہونے والی منتقلی پر سراہا۔ انہوں نے مشکل وقت میں تعاون اور انسانی خدمت کے جذبے پر ایدھی فاؤنڈیشن اور اسکائی ونگز ایوی ایشن کا شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے دونوں اداروں کے لیے خصوصی دعائیں کیں اور کہا کہ ایئر ایمبولینس سروس دور دراز علاقوں میں طبی سہولتوں سے محروم مریضوں کے لیے امید کی نئی کرن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سروس ان لوگوں کے لیے بہترین حل ہے جن کے پاس فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔
آئندہ اقدامات اور مستقبل کا منصوبہ
اسکائی ونگز ایوی ایشن کے چیف ایگزیکٹو عمران اسلم خان نے کہا کہ دور دراز علاقوں سے مریضوں کو بروقت کراچی منتقل کرنے سے کئی قیمتی انسانی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں پہلی مرتبہ 24 گھنٹے ایئر ایمبولینس سروس فراہم کرنے کا اعلان کیا۔
عمران اسلم خان کا مزید کہنا تھا کہ اس فیصلے کا مقصد کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مریضوں کو فوری طور پر طبی سہولتوں تک پہنچانا ہے۔ وہ انسانی خدمت کے مشن میں ایدھی فاؤنڈیشن کے شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔
انہوں نے سعد ایدھی کے ہمراہ ایئر ایمبولینس سروس کے ذریعے انسانی جانیں بچانے کے مشن کو مسلسل جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ دوسری جانب ایدھی فاؤنڈیشن نے بھی اس عزم کا اعادہ کیا کہ انسانی خدمت اور ضرورت مند افراد کی مدد ان کی اولین ترجیح ہے۔
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