اسکاٹ کولم مسیسپی میں سینیٹر منتخب، تاریخی کامیابی حاصل
امریکی سینیٹ میں مسیسپی کے نئے سینیٹر اسکاٹ کولم منتخب ہوئے ہیں۔ یہ ریاست کا پہلا کالا سینیٹر ہے جو بحری جنگ عظیم کے بعد منتخب ہوا۔
امریکی ریاست مسیسپی میں سینیٹ کے انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار اسکاٹ کولم نے کارکردگی دکھاتے ہوئے تاریخی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے بااثر ریپبلکن امیدوار سینڈی ہائیڈ سمیت کوئی بھی رکاوٹ کو عبور کرتے ہوئے اس نشست پر کامیابی حاصل کی۔ اس کامیابی کے بعد مسیسپی ریاست کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک کالا سینیٹر منتخب ہوا ہے۔ یہ واقعہ ری کنسٹرکشن کے دور کے بعد سے اب تک کا سب سے اہم سیاسی موڑ ہے۔
انتخابات کا تاریخی اور سیاسی پس منظر
اسکاٹ کولم کی یہ کامیابی ریاست کے انتہائی ریپبلکن پسند ماحول میں ڈیموکریٹک جماعت کے لیے ایک بڑی جیت ہے۔ یہ نتیجہ نیشنل سطح پر ڈیموکریٹس کی طرف سے پریذیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت کو دی گئی شکست کا ایک اہم حصہ ہے۔ میڈیا کی پیش گوئی کے مطابق اسکاٹ کولم کو تقریباً چالیس سو ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ یہ کامیابی ریاستی سطح پر سیاسی توازن کو تبدیل کرنے والی ہے۔Also readپٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں شمولیت
ووٹرز کے جذبات اور مہم کی حکمت عملی
اسکاٹ کولم نے اپنی مہم کے دوران معاشی مسائل کو مرکز میں رکھا اور لوگوں کی غیر یقینی صورتحال کو اپنا ہتھیار بنایا۔ انہوں نے سینڈی ہائیڈ سم کی اس تجویز کو نشانہ بنایا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگ مہنگے گوشت کے بجائے دیگر پروٹینز کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ کولم کی مہم نے اس بیان کو ووٹرز کے جذبات سے جوڑا اور انہیں یہ پیغام دیا کہ وہ اپنے سینیٹر کا انتخاب بدل سکتے ہیں۔ یہ حکمت عملی نے لوگوں کی بڑھتی ہوئی رہائشی لاگت اور بجلی کے بلوں سے متعلق غصے کو سیاسی فائدے میں بدل دیا۔
ریپبلکن اور ڈیموکریٹک جماعتوں کے ردعمل
سینڈی ہائیڈ سم، جو گزشتہ سال تعینات کی گئی تھ، نے ریاست میں ٹرمپ کی مہم کا سہارا لیا تھا۔ تاہم، ان کی کامیابی کی توقعات پر پورا نہ اتر سکا۔ اسکاٹ کولم نے ووٹرز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی مہم کے دوران بعض اوقات مالی مددگار بھی ان سے رابطہ نہیں کر رہے تھے۔ لیکن انہوں نے اپنی امید کو قائم رکھا اور یہ ثابت کیا کہ مسیسپی کی روایات میں صبر اور مستقل مزاجی شامل ہے۔ کولم نے یہ بھی اشارہ کیا کہ ٹرمپ کی پالیسیوں سے بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوا ہے۔
قومی سیاست پر گہرے اثرات اور نتائج
میسسپی میں ڈیموکریٹک جماعت کی کامیابی نے قومی سینیٹ میں اپنی طاقت بڑھا دی ہے۔ اب ڈیموکریٹک جماعت کے پاس سینیٹ میں پچاس پانچ نشستیں ہیں جبکہ ریپبلکنز کے پاس چالیس چار نشستیں موجود ہیں۔ اگرچہ الاسکا میں ایک نشست کا فیصلہ ابھی باقی ہے، تاہم ہاؤس آف رپریزنٹیٹوز میں بھی ڈیموکریٹس نے چالیس نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ اس سے ریپبلکن جماعت کو کانگریس پر کنٹرول کھونے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔
تاریخی حقیقت اور مستقبل کے امکانات
میسسپی کی تاریخ میں کبھی بھی ایک کالا سینیٹر منتخب نہیں ہوا تھا۔ 1874 میں بلینچ بروس آخری کالا امیدوار تھا جسے سینیٹ میں جگہ ملی تھی۔ 1982 میں جان سٹینس کے بعد سے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹ اس ریاست سے سینیٹر منتخب ہوا ہے۔ اس کامیابی نے ریاستی سطح پر سفید فام ووٹرز کے رویے میں تبدیلی کو واضح کر دیا ہے۔ اس طرح کی کامیابیاں ٹیکساس جیسی ریاستوں میں بھی دیکھی گئی ہیں۔
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