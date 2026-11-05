اسکردو میں پسند کی شادی پر قتل: میاں بیوی اور دو بچیوں کی وحشیانہ ہلاکت
اسکردو میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے اور ان کی دو معصوم بچیوں کو ورثا کے افراد نے گھر میں قتل کر دیا۔ یہ دلخراش واقعہ کاروکاری کے خلاف قانونی تحفظ کی افادیت کے سوال اٹھاتا ہے۔
اسکردو کے علاقہ میڈینہ کالونی میں محبت کی شادی کرنے والے ایک جوڑے اور ان کی دو کمسن بچیوں کے قتل کا اندوہناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ورثا کے افراد نے سالوں بعد ان جوڑے کو تلاش کر کے ان کے ساتھ ان کی پانچ سالہ اور ایک سالہ بیٹیوں کو بھی گھر میں قتل کر دیا۔ یہ واقعہ پسند کی شادی کے خلاف خاندانی تعصبات اور کاروکاری نظام کی وحشیانہ حقیقت کو اجاگر کرتا ہے۔
واقعے کی تفصیلات اور قتل کا طریقہ کار
متاثرہ خاندان کراچی سے تعلق رکھتا تھا اور جان بچانے کی غرض سے اسکردو منتقل ہو گیا تھا۔ تاہم، برادرانِ خاندان نے انہیں تلاش کر کے ان کے قتل کا ارادہ پورا کیا۔ قاتلوں نے میاں بیوی کے علاوہ ان کی دونوں بچیوں کو بھی نہیں بخشا۔ دو معصوم بچیاں جو اس واقعے میں بے گناہ شہید ہوئیں، ان کی موت کا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ نامعلوم ملزمان نے واقعہ سرانجام دینے کے بعد مقام سے فرار ہو گئے۔Also readPakistan: Petrol & Diesel Prices Reduced to Rs352.59, Rs382.25
یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ کیسے خاندانی عزت کے نام پر انسانی جانوں کو قربان کیا جاتا ہے۔ ورثا نے برسوں تک اس جوڑے کو پیچھا کیا اور آخر کار انہیں اسکردو میں موجود اپنی پناہ گاہ تک محدود کر کے قتل کر ڈالا۔ بچوں کی عمریں صرف پانچ سال اور ایک سال تھیں، جو اس جرائم کی ناکارگی کو اور بھی زیادہ دردناک بنا دیتی ہیں۔
قانونی تحفظ اور پولیس کی ناکامی
پاکستان میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑوں کے لیے قانونی تحفظ کا نظام موجود ہے۔ عدالتیں اکثر پریمی جوڑوں کو قانونی طور پر شادی کرنے اور ساتھ رہنے کی اجازت دیتی ہیں۔ تاہم، عملی میدان میں پولیس انہیں مکمل تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ خواتین کے ورثا اکثر عدالتی احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے خلاف شادی کرنے والے نوجوانوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔
بہت سے کیسز میں معلوم ہوتا ہے کہ پولیس کی نگرانی کے باوجود قاتل ملزم فرار ہو جاتے ہیں۔ کاروکاری کے نام پر کیے گئے قتل میں قاتل اکثر سزائے موت سے بچ جاتے ہیں، جس کا فائدہ اٹھا کر وہ دوبارہ قتل یا دہشت گردی کے اقدامات میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ عدلیہ کا نظام تحفظ فراہم کرنے کے بجائے صرف کیس حل کرنے تک محدود رہتا ہے۔
معاشرتی پس منظر اور شادیوں کی پیچیدگیاں
معاشرے میں شادی کی روایات اور مہنگائی نے نوجوانوں کی شادیاں پیچیدہ بنا دی ہیں۔ اسلام میں نکاح آسان عمل ہے، لیکن ہم نے خود شادیوں کو مہنگا کر رکھا ہے۔ لڑکیوں کی شادی کے لیے جہیز کا انتظام نہ ہونے کے باعث ان کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں۔ غریب خاندانوں کے لیے اپنی بیٹیوں کی شادی ناممکن ہو چکی ہے۔ فلاحی ادارے اجتماعی شادیاں کروا کر کچھ حد تک اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حکومتی سطح پر کوئی جامع حکمت عملی موجود نہیں ہے۔
موبائل فونز اور سوشل میڈیا نے نوجوانوں کے درمیان روابط کو بڑھایا ہے، جس کے نتیجے میں خاندانوں کی رضامندی کے بغیر شادیاں ہو رہی ہیں۔ یہ تبدیلی روایتی خاندانی ڈھانچے کے لیے چیلنج کا باعث بن رہی ہے۔ والدین اکثر اس بات سے لاعلم رہتے ہیں کہ ان کی اولادت کسی دوسرے ذات یا برادری سے تعلقات استوار کر چکی ہے۔
آئندہ کے مراحل اور عوامی تشویش
اسقتل کے بعد پولیس تحقیقات میں مصروف ہے اور ملزمین کو گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ متاثرہ خاندان کے افراد اب بھی تحفظ کی کسوٹی پر کھٹے اتر رہے ہیں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کم نہیں ہو رہے اور ہر شخص اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر شادی کرتا ہے۔ یہ صورتحال ملک بھر میں تشویش کا باعث بن رہی ہے اور لوگ قانونی تحفظ کی اشد ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔
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