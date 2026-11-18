اسیف مرچنٹ کو 27 سال قید، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہلاکت کی سازش ناکام
امریکی عدالت نے پاکستانی شہری اسیف مرچنٹ کو 27 سال قید کی سزا سنائی، جو ایرانی افسران کے ساتھ مل کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نشانہ بنانے کی سازش میں ملوث تھا۔
امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جاری کردہ سرکاری اعلانات کے مطابق، ایک پاکستانی شہری کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر نامور سیاست دانوں کے خلاف ہونے والی سازش میں اہم کردار ادا کرنے کی پاداش میں 27 سال اور چھ مہینے قید کی سخت سزا سنائی گئی ہے۔ یہ طویل مدتی قانونی کارروائی کا اختتام ایک سنگین جرم پر ہوا ہے جس میں ملزم کو ریاستی سربراہوں کے خلاف سازش میں ملوث قرار دیا گیا ہے۔
عدالتی فیصلہ اور بنیادی وجوہات
امریکی ضلعی جج ایرک کمیٹی نے منگل کی صبح اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے سخت نوٹس لیا کہ صدر ریاست یا دیگر سینئر سرکاری اہلکاروں کے خلاف منصوبہ بند قتل کا کوئی الزام اس سے زیادہ سنگین نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ مارچ مہینے میں جیوری کے جانب سے ملزم کو قتل کے لیے معاہدہ کرنے اور قومی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے دہشت گردی کے عمل کی کوشش کرنے میں قصوروار ثابت ہونے کے بعد دیا گیا۔ جج کمیٹی نے عدالتی ریکارڈ میں درج معلومات کی روشنی میں یہ سخت سزا دی ہے تاکہ امریکی عوام اور حکومتی اہلکاروں کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔Also readRubio dismisses imminent attack threat to Washington after Iran plot report
ایران اور آئی آر جی سی کے ساتھ تعلق
پروسیکیوٹرز کے مطابق، ملزم اسیف مرچنٹ نے ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز کور (آئی آر جی سی) کے ساتھ گہرا تعلق قائم کیا تھا تاکہ ریاستہائے متحدہ میں موجود افراد کو سیاسی قتل عام میں شامل کیا جا سکے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ پورا منصوبہ جنوری 2020 میں ایرانی فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بدلے لیا گیا تھا۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سازش کا مرکزی ہدف بنایا گیا تھا، جبکہ اس وقت کے صدر جو بائیڈن اور سابق اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نیکی ہییلی کو بھی متبادل اہداف کے طور پر نشانہ بنایا گیا تھا۔
سازش کی تیاری اور خفیہ ایجنسیوں کا کردار
ملزم نے 2024 میں اس آپریشن کی منصوبہ بندی کے لیے ریاستہائے متحدہ کا سفر کیا تھا۔ اس نے ٹرمپ کے انتخابی اجتماعات کے مقامات کی تفصیلات جمع کیں اور ایسے افراد سے رابطہ کیا جنہیں وہ نشانہ بنانے کے قابل سمجھا۔ اس نے پیشگی رقم کے طور پر 5000 ڈالر کا ادا بھی کیے تھے۔ تاہم، ان افراد میں سے ایک خفیہ انفارمر بن گیا اور دو دیگر شخصیات امریکی ایف بی آئی کے خفیہ ایجنٹس تھیں۔ یہ معلومات عدالتی کارروائی کے دوران سامنے آئیں کہ کس طرح خفیہ ایجنسی نے سازش کو نافذ العمل ہونے سے پہلے ہی ناکام بنا دیا۔
حراست، دفاع اور سزا پر ردعمل
اسیف مرچنٹ کو جولائی 12، 2024 کو ریاست ٹیکساس میں گرفتار کیا گیا تھا، جو کہ پنسلوانیا کے بلٹر میں ہونے والے ایک الگ حملے سے ایک دن پہلے کی تاریخ ہے۔ ٹرائل کے دوران اس نے بیان دیا کہ اس نے آئی آر جی سی کے ساتھ کام اس لیے کیا کیونکہ اس نے اپنے بیوی اور بچے کی تہران میں جان کا خطرہ محسوس کیا تھا۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ خود قتل کے ارادے سے پاک تھا اور چاہتا تھا کہ امریکی حکام اسے پکڑ لیں تاکہ وہ اپنی امیگریشن کی صورتحال بہتر کر سکے۔ اس کے وکیل ایوی ماسکووتز نے 30 سال کی سفارشی سزا کے مقابلے میں کم سزا کی درخواست کی تھی، مگر جج نے اس کی بے قصور کا کوئی سابقہ ریکارڈ نہ ہونے اور سازش کے ابتدائی مرحلے میں ہی ناکام ہونے کو مدنظر رکھتے ہوئے 27 سال کی سزا دی۔
مستقبل کے اثرات اور بین الاقوامی موقف
ایران نے اس معاملے میں براہ راست طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ یا دیگر امریکی اہلکاروں کو نشانہ بنانے کی سازش سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ یہ سزا مستقبل میں امریکی اہلکاروں کے خلاف کسی بھی حملے کی تنظیم بندی کو روکنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ مشرقی نیویارک ڈسٹرکٹ کے امریکی وکیل جوسف نوسیلا جونیئر نے اس کیس کو اس حوالے سے واضح پیغام قرار دیا ہے کہ منتخبہ عہدیداروں اور عوامی شخصیات کے خلاف سازشیں کتنی جلدی اور سختی سے مقدمہ چلائی جاتی ہیں۔ ملزم کے وکیل نے اب اس فیصلے کے خلاف اپیل کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔
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