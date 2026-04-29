اسیم افتخار نے کہا: فلسطینی ریاست کی تشکیل، خاورمیانہ میں صلح کی راہ

اقوام متحدہ کے دائمی نمائندہ اسیم افتخار احمد نے کہا کہ فلسطینی ریاست کی تشکیل، دو ریاستوں کی حل کے ذریعے، خاورمیانہ میں عدل، طویل مدت اور جامع صلح کے لیے ضروری ہے۔ انھوں نے کہا کہ عرب زمینوں پر اسرائیل کی جاری غصب اور حل نہ شدہ فلسطینی مسئلہ علاقے میں عدم استقرار کی وجہ ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود، 800 سے زائد فلسطینیوں کو شہادت حاصل ہوئی ہے۔ مغربی ضفہ میں مستوطنوں کی زورگسری اور غیر قانونی مستوطنوں کی توسیع خطرناک ہے۔ مسجد الاقصا میں جاری غصابات اور مقدس مقامات کی خلاف قانونی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنا چاہیے۔ پاکستان اپنے مقصد کی حمایت جاری رکھے گا اور فلسطینی قوم کے حق پر اپنی یکجہتی کا اعلان کرے گا۔
پاکستان کے اقوام متحدہ کے دائمی نمائندہ اسیم افتخار احمد نے کہا کہ فلسطینی ریاست کی تشکیل، دو ریاستوں کی حل کے ذریعے، علاقے میں ہر کسی کے لیے ایک عدل، طویل مدت اور جامع صلح کی راہ ہے۔ اقوام متحدہ (دنیا نیوز) - اقوام متحدہ کے دائمی نمائندہ اسیم افتخار احمد نے منگل کو کہا کہ فلسطینی مسئلہ خاورمیانہ میں عدم استقرار کی بنیادی وجہ ہے۔ اقوام متحدہ کے امنیت کا مجلس کی کھلی بحث میں خاورمیانہ میں حالات پر بولتے ہوئے، اسیم افتخار نے کہا کہ عرب زمینوں پر اسرائیل کی جاری غصب اور حل نہ شدہ فلسطینی مسئلہ علاقے میں عدم استقرار کی وجہ ہیں۔ اسیم افتخار نے کہا کہ فلسطینی ریاست کی تشکیل، دو ریاستوں کی حل کے ذریعے، ہر کسی کے لیے عدل، طویل مدت اور جامع صلح کی راہ ہے۔ انھوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود، 800 سے زائد فلسطینیوں کو اسرائیل کے حملوں میں شہادت حاصل ہوئی ہے۔ اسیم افتخار نے غزہ کی صلح کی منصوبے کی دوسری مرحلہ کی جلد تکمیل کا مطالبہ کیا۔ انھوں نے کہا کہ مغربی ضفہ میں مستوطنوں کی زورگسری اور غیر قانونی مستوطنوں کی توسیع خطرناک ہے۔ انھوں نے کہا کہ اسرائیل کی تعزیبی اقدامات نسل پرستی پر مبنی نظام کو مضبوط کر رہے ہیں۔ پاکستانی سفیر نے بھی کہا کہ مسجد الاقصا میں جاری غصابات اور مقدس مقامات کی خلاف قانونی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنا چاہیے۔ انھوں نے کہا کہ 2,000 سے زائد عام انسانوں نے لبنان میں اسرائیل کے نظامی کارروائیوں کے باعث جان باخت ہے۔ انھوں نے مزید کہا کہ پاکستان اپنے مقصد کی حمایت جاری رکھے گا، جبکہ فلسطینی قوم اور انھوں کے حق پر اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اعلان کرے گا۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران ایک 'حالت میں خراب' ہے جبکہ ہورمز میں تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ صلح کی بات چیت جاری ہے
