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اشرافیہ کے اثر سے پاکستان کی جدید معیشت میں مسابقتی پالیسی پر گفتگو

اقتصادیات News

اشرافیہ کے اثر سے پاکستان کی جدید معیشت میں مسابقتی پالیسی پر گفتگو
معیشتٹیکسکسٹم ڈیوٹی
📆07/06/2026 11:48 pm
📰ExpressNewsPK
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معاشی پالیسیاں اور اشرافیہ کی خصوصی مراعات: ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی کے سمسروں کے بیچ ٢,٤۳٥ ارب روپے کی چھوٹ۔

پاکستان میں معاشی پالیسیوں پر اشرافیہ کے اثر و رسوخ سے متعلق حاشیہان میں تبادلہ خیالات نے نئی جہت اختیار کرلی ہے۔ ماہرین کا موقف ہے کہ ٹیکس ، کسٹم ڈیوٹی اور دیگر خصوصی مراعات، قومی معیشت کی بجائے محدود طبقے کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے سیلز ٹیکس ، انکم ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی میں دی جانے والی چھوٹ اور مراعات کا مجموعی حجم تقریباً ٢,٤۳٥ ارب روپے تک پہنچ چکا ہے جو مجموعی ٹیکس وصولیوں کا تقریباً ایک چوتھائی نمائندگی کرتا ہے۔ مزید برآں، گزشتہ پانچ سالوں میں کسٹم ڈیوٹی میں دی جانے والی رعایتیں ٢,٨٨ ارب سے بڑھ کر ٦٥٢ ارب روپے تک پہنچ گئیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ مراعات صنعتوں کو مسابقتی بنانے کی بجائے تحفظ یافتہ منافع خوری کو فروغ دیتی ہیں۔ مضمون نے خاص طور پر آٹو موبائل اور موبائل فون اسمبلی کے شعبوں کو مثال کے طور پر پیش کیا۔ ان شعبوں نے طویل عرصے تک خصوصی مراعات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی برآمدات، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مقامی ویلیو ایڈیشن میں خاطر خواہ اضافہ نہ کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مراعات کا حصول مردہ انفراسٹرکچر اور کارکردگی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے بجائے تشریفات پر مرکوز رہا ہے۔ حکومت نے ۲۰۲۵ کے مالی سال کے بجٹ میں برآمدات پر مبنی پانچ سالہ معاشی روڈ میپ اختیار کیا ہے، جس کے ابتدائی نتائج مثبت دکھائی دے رہے ہیں۔ تاہم ماہرین اس پر زور دیتے ہیں کہ اصلاحات کے عمل کو جاری رکھا جائے اور مخصوص مفاداتی گروہوں کے دباؤ میں آکر پالیسیوں میں نرمی نہ کی جائے۔ بحیثیت پالیسی ڈھانچہ، آئی ایم ایف پروگرام کے تحت جاری کردہ لیے حکومت کی بڑھتی ہوئی عزم کو تسلیم کیا گیا ہے، مگر یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ محدود ٹیکس ریلیف کے اسائی غیض فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ فی الحال، زیادہ تر عوامی توجہ وکالت افقوں پر مبنی مسائل پر مرکوز ہے، جب کہ محاطے کا بنیادی مقصد ایک مسابقتی اور برآمدات پر منحصر معیشت کی تعمیر ہے۔ اس سلسلے میں، اصلاحی اقدامات کی سمت اور موافقتی کامیابی کا حالیہ جائزہ دکھاتا ہے کہ پاکستان مستقبل میں عالمی معیشت کے ساتھ بہتر امتزاج کے لئے چیلنجنگ راستے پر گامزن ہے.

پاکستان میں معاشی پالیسیوں پر اشرافیہ کے اثر و رسوخ سے متعلق حاشیہان میں تبادلہ خیالات نے نئی جہت اختیار کرلی ہے۔ ماہرین کا موقف ہے کہ ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی اور دیگر خصوصی مراعات، قومی معیشت کی بجائے محدود طبقے کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی میں دی جانے والی چھوٹ اور مراعات کا مجموعی حجم تقریباً ٢,٤۳٥ ارب روپے تک پہنچ چکا ہے جو مجموعی ٹیکس وصولیوں کا تقریباً ایک چوتھائی نمائندگی کرتا ہے۔ مزید برآں، گزشتہ پانچ سالوں میں کسٹم ڈیوٹی میں دی جانے والی رعایتیں ٢,٨٨ ارب سے بڑھ کر ٦٥٢ ارب روپے تک پہنچ گئیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ مراعات صنعتوں کو مسابقتی بنانے کی بجائے تحفظ یافتہ منافع خوری کو فروغ دیتی ہیں۔ مضمون نے خاص طور پر آٹو موبائل اور موبائل فون اسمبلی کے شعبوں کو مثال کے طور پر پیش کیا۔ ان شعبوں نے طویل عرصے تک خصوصی مراعات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی برآمدات، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مقامی ویلیو ایڈیشن میں خاطر خواہ اضافہ نہ کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مراعات کا حصول مردہ انفراسٹرکچر اور کارکردگی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے بجائے تشریفات پر مرکوز رہا ہے۔ حکومت نے ۲۰۲۵ کے مالی سال کے بجٹ میں برآمدات پر مبنی پانچ سالہ معاشی روڈ میپ اختیار کیا ہے، جس کے ابتدائی نتائج مثبت دکھائی دے رہے ہیں۔ تاہم ماہرین اس پر زور دیتے ہیں کہ اصلاحات کے عمل کو جاری رکھا جائے اور مخصوص مفاداتی گروہوں کے دباؤ میں آکر پالیسیوں میں نرمی نہ کی جائے۔ بحیثیت پالیسی ڈھانچہ، آئی ایم ایف پروگرام کے تحت جاری کردہ لیے حکومت کی بڑھتی ہوئی عزم کو تسلیم کیا گیا ہے، مگر یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ محدود ٹیکس ریلیف کے اسائی غیض فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ فی الحال، زیادہ تر عوامی توجہ وکالت افقوں پر مبنی مسائل پر مرکوز ہے، جب کہ محاطے کا بنیادی مقصد ایک مسابقتی اور برآمدات پر منحصر معیشت کی تعمیر ہے۔ اس سلسلے میں، اصلاحی اقدامات کی سمت اور موافقتی کامیابی کا حالیہ جائزہ دکھاتا ہے کہ پاکستان مستقبل میں عالمی معیشت کے ساتھ بہتر امتزاج کے لئے چیلنجنگ راستے پر گامزن ہے

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معیشت ٹیکس کسٹم ڈیوٹی بروکراسی معاشی پالیسیاں

 

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