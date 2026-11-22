اشیئنز کپ: پاکستان شہینز نے بھارت اے کے خلاف کھیل کا آغاز کرتے ہوئے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کر لیا
اشیئنز کپ رائزنگ اسٹارز کے ٹورنامنٹ میں پاکستان شہینز نے بھارت اے کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، جو سیمی فائنل کی کوالیفیکیشن کے لیے اہم ہے۔
پاکستان شہینز اور بھارت اے کے درمیان آئی سی سی مردوں کی ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز کے دوسرے گروپ بی میچ کے سلسلے میں پاکستانی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ میچ اتوار کو دہی کے ویسٹ اینڈ پارک انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے جہاں دونوں ٹیمیں اپنے کیریئر کو مزید مستحکم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔
پاکستان شہینز کا بیٹنگ پلے اور ٹیم کا اعلان
پاکستان شہینز کی جانب سے اس میچ میں کھیلنے والی ٹیم میں شمعیل حسین، معاذ صداقت، روہیل ناظر (وکٹ کیپر)، حسن نواز، عبدالسمیع (کپتان)، فرحان یوسف، سعد مسعود، محمد عمران رندھاوا، احمد دانیال، سفیان مقیم اور علی رضا شامل ہیں۔ یہ نوجوان کرکٹر اپنی بہترین فارم کو برقرار رکھتے ہوئے بھارتی ٹیم کو سخت مقابلہ دینے کی کوشش کریں گے۔ ٹاس کے بعد کپتان عبدالسمیع نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے بلے بازی کر کے ٹیم کو ایک مضبوط مجموعہ فراہم کریں گے تاکہ گیند بازوں کو دباؤ میں لے سکیں۔Also readPM Shehbaz Sharif set for three-day Russia visit on November 30
بھارت اے کی ٹیم اور تاریخی کارکردگی
بھارت اے ٹیم میں وہاب سوریاوانشی، ابھشیک شرما، آوش بدونی، تیلک ورمہ (کپتان)، کمار کشاگرا (وکٹ کیپر)، رنک سنگھ، سورانش شیج، شہزاد احمد، وپراج نگم، ہرشیت رانا اور پرنس یادو شامل ہیں۔ بھارت اے کی ٹیم میں کئی تجربہ کار کھلاڑی موجود ہیں جو انہیں اس مقابلے میں آگے رہنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ ٹیم پاکستان شہینز کے خلاف پچھلے پانچ میچوں میں سے تین جیت چکی ہے اور انہوں نے اس فارمیٹ میں کل چودہ میچوں میں نو جیتیں حاصل کی ہیں جبکہ پاکستان شہینز نے صرف پانچ میچ جیتے ہیں۔
ماضی کی جیت اور سیمی فائنل کی امیدیں
دونوں ٹیموں کے درمیان سب سے حال ہی میں ہونے والا میچ 2023 اے سی سی مردوں ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ فائنل تھا جس میں پاکستان شہینز نے 128 رنز کے شاندار فرق سے جیت کر ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ اب دونوں ٹیمیں اپنے گروپ کے پہلے میچ جیت کر سیمی فائنل کی راستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پاکستان شہینز اس میچ میں اپنی لگاتار جیت کے تسلسل کو برقرار رکھنا چاہتی ہے جبکہ بھارت اے اپنی برتری کو مزید مستحکم کرنا چاہتی ہے۔
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports