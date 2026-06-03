اطالوی میڈیا: اٹلی میں چار تارکین وطن کی قتل کی گماشتگی، دو پاکستانی گرفتاری

اطالوی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اٹلی میں ایک زرعی علاقے میں چار تارکین وطن - ایک پاکستانی اور تین افغان - کی لاشیں ایک جلی ہوئی منی وین سے ملی ہیں۔ واقعے پر پولیس نے دو مشتبہ پاکستانی افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔
اطالوی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اٹلی میں ایک سنگین واقعہ پیش آیا جس میں چار تارکین وطن - ایک پاکستانی اور تین افغان - کی لاشیں ایک جلی ہوئی منی وین سے ملیں۔ واقعہ جنوبی کالابریا کے ایک زرعی علاقے میں پٹرول پمپ کے قریب پیش آیا۔ پولیس کے مطابق منگل کے روز دوپہر کے قریب فائر فائٹرز کو جلتی ہوئی وین کی اطلاع ملی۔ سینیٹکام کےacious فوٹیج میں دکھائی دیا کہ دو افراد نے وین کے باہر سے دروازے بند کر کے اندر کوئی مائع چیز ڈالی جس سے آگ لگ گئی۔ ہلاکتوں میں شامل تارکین وطن زرعی شعبے میں مزدوری کر رہے تھے۔ ایک بچ جانے والے شخص نے بتایا کہ وہ کھڑکی توڑ کر فرار ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ机动 افراد نے مزدوروں سے سفر کے پیسے طلب کیے اور اجرت کی عدم ادائیگی پر جھگڑا بڑھا۔ واقعے پر علاقائی صدر روبرٹو اوکیوٹو نے غیر انسانی کہا اور متاثرہ خواتین کے لیے معاوضے کا اعلان کیا۔ پولیس نے دو مشتبہ پاکستانی نہیں بلکہ - جیسا کہ اوپر زبانی بیان کیا گیا - دو پاکستانی کو گریفر کیا ہے؟
اصل رپورٹ میں دو پاکستانی گرفتار کہے گئے ہیں، لیکن عنوان میں ایک بار پھر 'دو پاکستانی' دہرایا گیا ہے
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