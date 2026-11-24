اطالوی ماہرین کا ماربل سٹی کراچی کا دورہ، جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی کا منصوبہ
اٹلی کے ماہرین نے ماربل سٹی کراچی کا دورہ کیا جہاں جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی اور کامن فیسیلٹی اینڈ ٹریننگ سینٹر کے قیام پر غور کیا گیا۔
اٹلی کے ماہرین کے ایک اہم وفد نے ماربل سٹی کراچی کا دورہ کیا، جہاں جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی اور ہنرمندی کے فروغ کے مواقع کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس اہم ملاقات میں اطالوی وفد نے مجوزہ کامن فیسیلٹی اینڈ ٹریننگ سینٹر (CFTC) کا تفصیلی معائنہ کیا اور ماربل پروسیسنگ صلاحیتوں کو بہتر بنانے پر غور کیا گیا۔
جدید ٹیکنالوجی اور تربیت کے مرکز کی تشکیل
اس مرکزی منصوبے کے تحت کامن فیسیلٹی اینڈ ٹریننگ سینٹر کو مشترکہ پروسیسنگ اور تکنیکی ڈیمونسٹریشن کا ایک جدید مرکز بنایا جائے گا۔ اس سینٹر کے قیام اور اس کی تکنیکی ضروریات میں اٹلی کے تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ قدم بین الاقوامی تکنیکی تعاون کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم اور واضح اقدام ہے۔Also readVanity Fair's Taylor Swift profile hides a web of celebrity clues
سندھ حکومت کی قیادت اور منصوبے کی تفصیلات
محکمہ سرمایہ کاری سندھ کے مطابق، صنعتی شعبے میں تکنیکی مہارت اور خصوصی تربیت کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ 300 ایکڑ پر محیط ماربل سٹی کراچی حکومتِ سندھ کا فلیگ شپ منصوبہ ہے جس پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ (PPP) کے تحت کام جاری ہے۔
یہ اہم منصوبہ وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی قیادت میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ محکمہ سرمایہ کاری نے تصدیق کی ہے کہ ماربل سٹی منصوبے پر سندھ اکنامک زونز مینجمنٹ کمپنی (SEZMC) عملدرآمد کر رہی ہے۔
اطالوی وفد کے اہم اراکین اور ان کے کردار
اطالوی وفد میں IS.I.M اٹلی کے صدر انجینئر پاؤلو مارونے اور نائب صدر انجینئر کلاڈیا شامل تھے۔ ان کے ساتھ اٹلی ٹریڈ ایجنسی پاکستان کے ڈاکٹر سالواتور پارانو اور انجینئر اے آر داؤدپوٹا بھی وفد کے ہمراہ رہے۔
اس وفد نے ماربل سٹی کے مجموعی ترقیاتی وژن سے آگاہی حاصل کی اور منصوبے کی پیشرفت، انفراسٹرکچر اور مجوزہ سہولیات پر تفصیلی بریفنگ لی۔
مستقبل کے اقدامات اور برآمدی صلاحیتوں میں اضافہ
اٹلی کی ماربل انڈسٹری کے ساتھ جاری رابطوں کو عملی منصوبوں میں ڈالا جائے گا۔ کراچی کو جدید ماربل پروسیسنگ اور تکنیکی ترقی کا ایک بڑا صنعتی مرکز بنانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔
اس سفر کے دوران برآمدی مسابقت بڑھانے پر بھی خصوصی غور کیا گیا۔ یہ اقدامات مقامی صنعت کو عالمی معیار کے مطابق ڈھالنے اور معاشی فروغ کو یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy