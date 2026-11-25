اطف اللہ ترار کی جانب سے کہکشاں مشن کنٹرول سنٹر کا افتتاح
وزیر اطلاعات و نشریات اٹف اللہ ترار نے اسلام آباد میں کہکشاں مشن کنٹرول سنٹر کا افتتاح کیا، جس میں پاکستان کے پہلے خلا باز ذیشان علی کی خدمات کی بھی تعریف کی گئی۔
وزیر اطلاعات اور نشریات اٹف اللہ ترار نے پیر کے روز اسلام آباد میں ' کہکشاں - مشن کنٹرول سنٹر' کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ پچیس نومبر کو پاکستان کے خلائی مشن کی کامیابی کے اعتراف میں ہر سال منایا جائے گا۔ اس موقع پر وزیرِ اطلاعات نے واضح کیا کہ یہ مرکز پاکستان کی خلائی دریافتوں میں حاصل کردہ ترقی اور خلائی تحقیق کے لیے ملک کے پرعزم عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
مشن کنٹرول سنٹر کی تفصیلات اور کامیابی
اٹف اللہ ترار نے بتایا کہ اس مشن کنٹرول سنٹر کو انتہائی مختصر مدت کے اندر تعمیر کیا گیا ہے، جو محض محنت اور وقف کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ مرکز چار روز کے لیے فعال رہے گا تاکہ تمام متعلقہ سرگرمیوں کو نگرانی میں رکھا جا سکے۔ اس پروجیکٹ میں سپارکو کے اسٹال کا قیام بھی شامل ہے جو اس مرکز کے اہم حصے کے طور پر قائم کیا گیا ہے۔Also readٹرump نے چین، یورپی یونین سمیت 14 تجارتی شراکت داروں پر نئے ٹیرف تجویز کر دیے
وزیرِ اطلاعات نے اس بات پر زور دیا کہ خلائی تحقیق میں پاکستان کی ترقی اس ملک کے نوجوانوں اور سائنسدانوں کی قابلیت کی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مرکز مستقبل میں خلائی علوم کے شعبے میں ایک اہم سنگِ میل ثابت ہوگا۔ اس مرکز کی عمارت میں پاکستان کے پہلے خلا باز ذیشان علی کی تصاویر بھی لگی ہیں جو یہاں مہم کی کامیابی کو یادگار بناتی ہیں۔
پاک چین دوستی اور ذیشان علی کی شراکت
اطف اللہ ترار نے پاکستان اور چین کے درمیان ہر موسم میں دوستی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ انہوں نے پاکستان کے پہلے خلا باز ذیشان علی کی کامیابی پر فخر کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیشان علی کی شرکت سے نہ صرف پاکستان کو قومی لیبل بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی عزت و وقار حاصل ہوا ہے۔
وزیرِ اطلاعات نے واضح کیا کہ ایک پاکستانی خلا باز کی شرکت نے اس منصوبے کو عالمی سطح پر اور بھی نمایاں بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی خلا باز کی کارکردگی پاکستان چین کے تعلق کی تکمیل اور ان کی مضبوط دوستی کی عکاسی کرتی ہے۔ اس طرح کی بین الاقوامی شراکت داری پاکستان کی خلائی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ایک نیا باب ثابت ہو رہی ہے۔
بین الاقوامی تسلط اور سپارکو کا کردار
اٹف اللہ ترار نے سپارکو کو خلائی تحقیق کے شعبے میں دیے گئے اہم تعاون کے لیے خاص طور پر سراہا۔ انہوں نے بتایا کہ سپارکو نے اس منصوبے کی نگرانی اور اس کے چلانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خلائی مشن میں شامل ہونے سے پاکستان کی ساکھ میں اضافہ ہوا ہے اور یہ کارنامہ ملکی عزت کا باعث بنا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان مختلف شعبوں میں مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، جس سے اس کی عالمی ساکھ میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیرِ اطلاعات نے مسلح افواج، سپارکو اور تمام سائنسدانوں کو ان کی کوششوں پر مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان تمام محنت کشوں کا شکرگزار ہے جن کی کوششوں کی بدولت یہ بڑا قدم اٹھا سکا گیا۔
اس موقع پر وزیرِ اطلاعات نے سینٹر کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کیا اور آپریشنل کارکردگی کے بارے میں تفصیلی بریفنگ لی۔ انہوں نے اس بات کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں ایسے اور بھی مراکز قائم کیے جائیں گے جو پاکستان کو خلائی تحقیق کے اہم مراکز میں شامل کریں گے۔
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