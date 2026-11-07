اعتماد احسن کے خلاف انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی وزیر اطلاعات کے نام نوٹس جاری کیا ہے جس میں انہیں این اے 77 گوجرانوالہ کے ضمنی انتخابات میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے الزام میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔
انتخابی کمیشن آف پاکستان کے ڈسٹرکٹ مانیٹنگ آفیسر نے وفاقی وزیر اطلاعات اعتزاز احسن کے نام نوٹس جاری کر دیا ہے جس میں انہیں انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے الزام میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ این اے 77 گوجرانوالہ کے ضمنی انتخابات سے متعلق ہے جہاں مسلم لیگ ن کے امیدوار کی حمایت میں وزیر کی شرکت کو انتخابی ضابطہ اخلاق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کے سپوکرٹسپورٹس نے تصدیق کی ہے کہ وفاقی وزیر کو انتخابی مہم میں شمولیت پر نوٹس موصول ہوا ہے۔ انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اتوار کو صبح گیارہ بجے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے سامنے پیش ہوں۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر سید بساط علی نے بتایا کہ وفاقی وزیر کے نام انتخابی ایکٹ 2017 کے سیکشن 182 کے تحت بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس سیکشن کے تحت انتخابی ممانعت کے دوران مہم میں شمولیت کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ وفاقی وزراء کے لیے انتخابی مہم میں حصہ لینا انتخابی ضابطہ اخلاق کے پیراگراف 18 اور 41 کی خلاف ورزی ہے۔ نوٹس میں وفاقی وزیر سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر پیش ہوں اور اپنا جواب جمع کرائیں۔ اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو موجودہ ریکارڈز کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی۔ یہ معاملہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں وفاقی وزراء کے انتخابی مہمات میں کردار ادا کرنے کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس سے قبل بھی مختلف معاملات میں ایسی کیسز سامنے آ چکی ہیں جن میں حکومتی وزراء کے انتخابی سرگرمیوں میں شمولیت پر نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ اس بار بھی الیکشن کمیشن نے سختی سے کام لیتے ہوئے نوٹس جاری کیا ہے تاکہ ضابطہ اخلاق کی پاسداری یقینی بنائی جا سکے۔ انتخابی مہم کے دوران ہر امیدوار اور اس سے منسلک افراد کو ضابطہ اخلاق کی پابندی کرنا ہوتی ہے۔ وفاقی وزراء کے لیے یہ پابندیاں زیادہ سخت ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس حکومتی وسائل کا استعمال کرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا ماننا ہے کہ غیر جانبداری کو برقرار رکھنے کے لیے وفاقی وزراء کو انتخابی مہم سے دور رہنا چاہیے۔ نوٹس میں دی گئی مدت کے اندر جواب نہ ملنے پر الیکشن کمیشن اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے آگے کی کارروائی کر سکتا ہے۔ اس میں جرمانہ یا دیگر سزاؤں کا بھی امکان ہے۔ یہ معاملہ عدالتی کارروائی کی طرف بھی جا سکتا ہے اگر متعلقہ فریق مناسب جواب نہ دے سکے۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر عائد پابندیاں اور سزاؤں کا مقصد انتخابی عمل میں انصاف اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ ہر شہری کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو سمجھ کر انتخابی عمل میں حصہ لے۔.
انتخابی کمیشن آف پاکستان کے ڈسٹرکٹ مانیٹنگ آفیسر نے وفاقی وزیر اطلاعات اعتزاز احسن کے نام نوٹس جاری کر دیا ہے جس میں انہیں انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے الزام میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ این اے 77 گوجرانوالہ کے ضمنی انتخابات سے متعلق ہے جہاں مسلم لیگ ن کے امیدوار کی حمایت میں وزیر کی شرکت کو انتخابی ضابطہ اخلاق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کے سپوکرٹسپورٹس نے تصدیق کی ہے کہ وفاقی وزیر کو انتخابی مہم میں شمولیت پر نوٹس موصول ہوا ہے۔ انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اتوار کو صبح گیارہ بجے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے سامنے پیش ہوں۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر سید بساط علی نے بتایا کہ وفاقی وزیر کے نام انتخابی ایکٹ 2017 کے سیکشن 182 کے تحت بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس سیکشن کے تحت انتخابی ممانعت کے دوران مہم میں شمولیت کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ وفاقی وزراء کے لیے انتخابی مہم میں حصہ لینا انتخابی ضابطہ اخلاق کے پیراگراف 18 اور 41 کی خلاف ورزی ہے۔ نوٹس میں وفاقی وزیر سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر پیش ہوں اور اپنا جواب جمع کرائیں۔ اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو موجودہ ریکارڈز کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی۔ یہ معاملہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں وفاقی وزراء کے انتخابی مہمات میں کردار ادا کرنے کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس سے قبل بھی مختلف معاملات میں ایسی کیسز سامنے آ چکی ہیں جن میں حکومتی وزراء کے انتخابی سرگرمیوں میں شمولیت پر نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ اس بار بھی الیکشن کمیشن نے سختی سے کام لیتے ہوئے نوٹس جاری کیا ہے تاکہ ضابطہ اخلاق کی پاسداری یقینی بنائی جا سکے۔ انتخابی مہم کے دوران ہر امیدوار اور اس سے منسلک افراد کو ضابطہ اخلاق کی پابندی کرنا ہوتی ہے۔ وفاقی وزراء کے لیے یہ پابندیاں زیادہ سخت ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس حکومتی وسائل کا استعمال کرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا ماننا ہے کہ غیر جانبداری کو برقرار رکھنے کے لیے وفاقی وزراء کو انتخابی مہم سے دور رہنا چاہیے۔ نوٹس میں دی گئی مدت کے اندر جواب نہ ملنے پر الیکشن کمیشن اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے آگے کی کارروائی کر سکتا ہے۔ اس میں جرمانہ یا دیگر سزاؤں کا بھی امکان ہے۔ یہ معاملہ عدالتی کارروائی کی طرف بھی جا سکتا ہے اگر متعلقہ فریق مناسب جواب نہ دے سکے۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر عائد پابندیاں اور سزاؤں کا مقصد انتخابی عمل میں انصاف اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ ہر شہری کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو سمجھ کر انتخابی عمل میں حصہ لے۔
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