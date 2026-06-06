اعظم اعظم اعظار کا سب سے بڑا بین الاقوامی کنسرٹ 20 ستمبر 2026 کو لندن میں منعقد ہوگا

اعظم اعظم اعظار نے اپنے کیریئر میں سب سے بڑا بین الاقوامی کنسرٹ کے اعلان سے فینز کو بے حد خوش کیا ہے۔ یہ شو 20 ستمبر 2026 کو لندن میں ٹروکس ویں میں منعقد ہوگا۔ اعظم نے برطانیہ کے دورے کے دوران سوشل میڈیا پر یہ خبر شیئر کی ہے۔ انسٹاگرام پر انہوں نے کنسرٹ کے پری شو کی ایک تصویروں کو شیئر کیا اور اسے اپنے کیریئر میں سب سے بڑا بین الاقوامی پرفارمنس قرار دیا۔ انہوں نے اپنے فینز سے شکرگزار ہوکر ان کی صبر کا شکریہ ادا کیا اور لندن میں اپنی موسیقی لے جانے کے بارے میں اپنے اپنی سرگرمیوں کے بارے میں بھی بتایا۔ گلوکار نے اپنے سفر کے بارے میں بھی اپڈیٹ شیئر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ٹور کا شیڈول امریکہ کے لیے ایک دن کے لیے ایک پرفارمنس کے لیے مختص کیا گیا ہے پھر اس کے بعد دیگر سرگرمیوں میں مشغول ہوں گے۔ انہوں نے اپنے فینز کو بتایا کہ ان کا نئا گانا
پاکستان کے مشہور گلوکار اعظم اعظار نے اپنے کیریئر میں سب سے بڑی بین الاقوامی کنسرٹ کے اعلان سے فینز کو بے حد خوش کیا ہے۔ یہ شو 20 ستمبر 2026 کو لندن میں ٹروکس ویں میں منعقد ہوگا۔ اعظم نے برطانیہ کے دورے کے دوران سوشل میڈیا پر یہ خبر شیئر کی ہے۔ انسٹاگرام پر انہوں نے کنسرٹ کے پری شو کی ایک تصویروں کو شیئر کیا اور اسے اپنے کیریئر میں سب سے بڑا بین الاقوامی پرفارمنس قرار دیا۔ انہوں نے اپنے فینز سے شکرگزار ہوکر ان کی صبر کا شکریہ ادا کیا اور لندن میں اپنی موسیقی لے جانے کے بارے میں اپنے اپنی سرگرمیوں کے بارے میں بھی بتایا۔ گلوکار نے اپنے سفر کے بارے میں بھی اپڈیٹ شیئر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ٹور کا شیڈول امریکہ کے لیے ایک دن کے لیے ایک پرفارمنس کے لیے مختص کیا گیا ہے پھر اس کے بعد دیگر سرگرمیوں میں مشغول ہوں گے۔ انہوں نے اپنے فینز کو بتایا کہ ان کا نئا گانا.
پاکستان کے مشہور گلوکار اعظم اعظار نے اپنے کیریئر میں سب سے بڑی بین الاقوامی کنسرٹ کے اعلان سے فینز کو بے حد خوش کیا ہے۔ یہ شو 20 ستمبر 2026 کو لندن میں ٹروکس ویں میں منعقد ہوگا۔ اعظم نے برطانیہ کے دورے کے دوران سوشل میڈیا پر یہ خبر شیئر کی ہے۔ انسٹاگرام پر انہوں نے کنسرٹ کے پری شو کی ایک تصویروں کو شیئر کیا اور اسے اپنے کیریئر میں سب سے بڑا بین الاقوامی پرفارمنس قرار دیا۔ انہوں نے اپنے فینز سے شکرگزار ہوکر ان کی صبر کا شکریہ ادا کیا اور لندن میں اپنی موسیقی لے جانے کے بارے میں اپنے اپنی سرگرمیوں کے بارے میں بھی بتایا۔ گلوکار نے اپنے سفر کے بارے میں بھی اپڈیٹ شیئر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ٹور کا شیڈول امریکہ کے لیے ایک دن کے لیے ایک پرفارمنس کے لیے مختص کیا گیا ہے پھر اس کے بعد دیگر سرگرمیوں میں مشغول ہوں گے۔ انہوں نے اپنے فینز کو بتایا کہ ان کا نئا گانا
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