اعظم خان نے بابر اعظم کے مداحوں پر طنز کیا، کہتے ہیں وہ جاہل ہیں
پاکستانی وکٹ کیپر اعظم خان نے بابر اعظم کے کچھ مداحوں کی ناپسندیدہ سرگرمیوں پر تنقید کرتے ہوئے انہیں جاہل قرار دیا اور بتایا کہ اب وہ ان کی تنقید سے متاثر نہیں ہوتے۔
پاکستان ی وکٹ کیپر بیٹر اعظم خان نے سوشل میڈیا پر پاکستان کے کپتان بابر اعظم کے کچھ مداح وں کی ناپسندیدہ اور غیر ذمہ دارانہ سرگرمیوں پر شدید تنقید کی ہے۔ اعظم خان نے ایک پوڈکاسٹ میں شرکت کرتے ہوئے واضح کیا کہ اب انہیں اپنے مداح وں کی جانب سے کی جانے والی تنقید پہلے کی طرح متاثر نہیں کرتی۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ بعض کھلاڑیوں کے شیدائی ایسے تاثرات قائم کرتے ہیں جو کھیل کے مثبت ماحول کے بالکل خلاف ہیں اور یہ رویہ کرکٹ کی خوبصورتی کو داغدار کرتا ہے۔
اعظم خان کا بابر اعظم کے ساتھ بیٹنگ کا واقعہ
اعظم خان نے اپنے بیان میں ایک خاص واقعے کی تفصیل بیان کی جس میں وہ بابر اعظم کے ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آئرلینڈ میں منعقدہ ایک انٹرنیشنل میچ کے دوران یہ واقعہ پیش آیا، جہاں بابر اعظم تقریبا 75 رنز بنانے والے تھے۔ اسی دوران اعظم خان کی انسٹاگرام پوسٹ پر ایک نامعلوم مداح نے انتہائی نامناسب اور گالی گلوچ بھرا تبصرہ درج کیا۔Also readGold Price in Pakistan Soars Rs9,600/Tola
اس تبصرے میں مداح نے دھمکی دی تھی کہ اگر بابر اعظم کی سنچری مکمل نہ ہوئی تو اعظم خان کی والدہ کی موت ہو جائے گی اور ان کے والد کو کینسر ہو جائے گا۔ اعظم خان نے وضاحت کی کہ انہیں بابر اعظم یا ان کی بیٹنگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ انہیں کرکٹرز کے کچھ مداحوں کا یہ غیر ضروری اور ہراساں کن رویہ گراں گزرتا ہے۔
مداحوں کے رویے پر اعظم خان کا سخت ردعمل
اعظم خان نے اپنے کیریئر کے دوران ٹی 20 ورلڈ کپ سمیت مختلف مواقع پر بابر اعظم کے ساتھ کامیابی کے ساتھ کھیلا ہے۔ 2024 کے ٹی 20 ورلڈ کپ میں بھی دونوں کھلاڑیوں نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ اعظم خان کا کہنا تھا کہ ایسے شدید اور غیر ذمہ دارانہ تبصروں کے بعد یہ فطری ہے کہ کھلاڑی اپنے مداحوں کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ انہوں نے ان مداحوں کو 'جاہل' قرار دیا جو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی بجائے ذاتی حملے کرتے ہیں۔
کرکٹ کے ماحول پر اثرات اور مستقبل کے اقدامات
یہ معاملہ نہ صرف اعظم خان اور بابر اعظم تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ پوری کرکٹنگ برادری کے لیے ایک درس ہے۔ جب مداح کھلاڑیوں کی ذاتی زندگیوں اور خاندانوں کو نشانہ بناتے ہیں تو یہ کھیل کے معیار کو متاثر کرتا ہے۔ اعظم خان نے وضاحت کی کہ اب ان کی پریکٹس اور فارم پر اس قسم کے تبصرے کوئی فرق نہیں ڈالتے، کیونکہ انہوں نے انہیں نظر انداز کرنا سیکھ لیا ہے۔
یہ بیان اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ کھلاڑی اب سوشل میڈیا کی منفی طاقت کو کم کرنے کے لیے زیادہ خود مختار ہو رہے ہیں۔ اعظم خان کا یہ موقف ان کھلاڑیوں کے لیے ایک مثال قائم کرتا ہے جو آن لائن ہراسانی کا شکار ہوتے ہیں۔ کرکٹ بورڈ اور انتظامیہ کو بھی ایسے مداحوں کے رویے پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات کرنے چاہئیں تاکہ کھیل کا مثبت ماحول برقرار رہے۔
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