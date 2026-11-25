اعظم نذیر تارڑ کا اعلان، وفاقی آئینی عدالت نے پہلے سال 9 ہزار مقدمات کا فیصلہ کیا
وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت نے قیام کے پہلے سال 9 ہزار مقدمات کا فیصلہ کیا، جو عام شہریوں کے لیے انصاف کی فراہمی میں اہم قدم ہے۔
وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے مکمل پہلے سال پر منعقدہ تقریب میں اہم اعداد و شمار فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت کے دوران عدالت نے 9 ہزار مقدمات کا فیصلہ انجام دیا ہے۔ پاکستان بار کونسل کی اس تقریب میں وفاقی آئینی عدالت ، سپریم کورٹ اور مختلف ہائی کورٹس کے ججوں اور وکلاء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ وزیر قانون نے اس بات کی نشاندہی کی کہ یہ عدالتی ادارہ وقت کی ضرورت تھا اور یہ سیاسی قیادت وکلا کی مشترکہ درخواست پر وجود میں آیا۔
27ویں ترمیم میں وکلا کی مشاورت اور تفصیلی اصلاحات
اعظم نذیر تارڑ نے وضاحت کی کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بل کی تیاری میں وکلا برادری سے ہر ایک شق اور ہر لفظ پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ انہوں نے واضح کیا کہ وکلا کی تجاویز کو مکمل طور پر شامل کرنے کے بعد ہی اس بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔ اس عمل کا مقصد آئینی فریم ورک میں اتنا استحکام لانا تھا کہ مستقبل میں کسی بھی قسم کے قانونی یا تفسیری الجھن کا امکان ختم ہو جائے۔Also readٹرمپ اور اینوڈیا کے سی ای او فینکس میں سیمی کন্ڈکٹر توسیع کی تقریب میں شرکت
آئینی امور اور عدلیہ کے دائرہ کار میں تبدیلیاں
وزیر قانون نے ماضی میں آرٹیکل 184(3) کے استعمال کے طریقہ کار پر اٹھائے جانے والے سنجیدہ سوالات کا حوالہ دیا۔ انہوں نے سابق وزیراعظم کو پھانسی کی سزا سنانے والے بینچ میں وفاقی اکائیوں کی نمائندگی کے حوالے سے بھی سوال اٹھایا۔ اعظم نذیر تارڑ نے یہ بھی واضح کیا کہ اشیائے خورونوش کی قیمتوں کا تعین عدلیہ کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ انتظامیہ کا اختیار ہے۔
عام شہریوں کے لیے انصاف تک رسائی میں بہتری
اعظم نذیر تارڑ نے استدلال کیا کہ اگر سپریم کورٹ ایک ہی مقدمے میں مصروف رہتی تو عام شہریوں کو انصاف کب ملتا۔ انہوں نے بکریاں فروخت کرکے اپیل دائر کرنے والے عام شہری محمد بوٹا کا ذکر کیا اور بتایا کہ اب وہ اعتماد کے ساتھ عدالت آتا ہے کیونکہ اس کے مقدمے کی سماعت ہوتی ہے۔ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ میں عام سائلین کے مقدمات کی سماعت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔
عدلیہ میں تبدیلی اور وکلا کا مثبت ردعمل
وفاقی وزیر قانون نے خوش آئند بات کے طور پر یہ بتایا کہ سپریم کورٹ اور ججوں نے عدالتی نظام میں اس بڑی تبدیلی کو قبول کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج عام شہری اس اعتماد کے ساتھ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت جاتا ہے کہ اس کے مقدمے کی سماعت ہوگی۔ اعظم نذیر تارڑ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وکلا نے پارلیمنٹ کے اختیارات کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔
چیف جسٹس امین الدین اور میڈیکل فیس نظام کی اپ ڈیٹ
اس موقع پر اعظم نذیر تارڑ نے چیف جسٹس امین الدین پر فخر کا اظہار کیا۔ انہوں نے خلائی مشن کے حوالے سے 25 نومبر کو ہر سال منانے کا بھی اعلان کیا۔ وزیر قانون نے عطا اللہ تارڑ میڈیکل کالجوں میں یکساں فیس نظام متعارف کروانے کی بھی وضاحت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے غریب طلبہ کو میڈیکل تعلیم کے حصول میں سہولت میسر آئے گی۔
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