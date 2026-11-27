اعظم نذیر تارڑ نے کم عمری کی شادیوں کے خاتمے کا قومی فریم ورک متعارف کرادیا
وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کم عمری کی شادیوں کے خاتمے کے قومی فریم ورک کا افتتاح کیا اور شادی کی رجسٹریشن کو لازمی قرار دے دیا۔
وفاقی وزیر قانون، انصاف و انسانی حقوق سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کم عمری کی شادیوں کے خاتمے کے لیے قومی فریم ورک کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ اس اہم موقع پر انہوں نے واضح کیا کہ زیرِ عمر بچیوں کی شادیاں انہیں تعلیم، صحت اور معاشی ترقی کے بنیادی مواقع سے محروم رکھتی ہیں۔ وفاقی حکومت کا مقصد 18 سال کی قانونی عمر کی حد پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانا ہے تاکہ معاشرے میں اس الرج کے خلاف سختی سے کارروائی کی جا سکے۔
قانونی فریم ورک اور رجسٹریشن کا نیا نظام
سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ کم عمری کی شادیوں کے خلاف قوانین کی نوعیت لازمی ہے اور ان کی خلاف ورزی پر سخت قانونی نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ شادیوں کی رجسٹریشن کے نظام کو مضبوط بنایا جائے گا تاکہ عمر کی تصدیق اور قانونی پابندیوں کی نگرانی ممکن ہو سکے۔ صوبائی حکومتوں کے مکمل تعاون سے یہ نظام مزید بہتر بنایا جائے گا تاکہ ہر شادی قانونی دائرے میں رکھی جا سکے۔Also readترکی میں سیلیبرٹی ڈرگ انکوائری: سیلن کایا گرفتار، دیگر فنکاروں کی تنخواہیں سامنے آئیں
شرعی عدالت کا فیصلہ اور علاقائی تعاون
وفاقی وزیر نے یہ بھی نوٹ کیا کہ کم عمری کی شادیوں کے خلاف قانون سازی شریت سے متصادم نہیں ہے کیونکہ وفاقی شرعی عدالت نے سندھ کے متعلقہ قانون کو برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان او آئی سی چیئرمین شپ کے تحت عالمی سطح پر اس مسئلے کے خاتمے کے لیے تعاون بڑھائے گا۔ افریقی ممالک کے ساتھ مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے کا منصوبہ بھی اس بین الاقوامی کوشش کا حصہ ہے۔
صوبائی کوششیں اور عوامی آگاہی
اعظم نذیر تارڑ نے پنجاب اور بلوچستان حکومتوں کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو قابلِ تحسین قرار دیا ہے جن کا مقصد اس الرج کے خاتمے سے ہے۔ ان کا مؤقف ہے کہ کوئی بھی قوم اپنی نصف آبادی یعنی عورتوں کو ترقی کے عمل سے باہر رکھ کر ترقی نہیں کر سکتی۔ لہذا، بچیوں کو تعلیم اور معاشی مواقع فراہم کرنا قومی ترجیح بن گئی ہے اور آگاہی مہم کے ذریعے معاشرتی رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔
قومی ذمہ داری اور مستقبل کی منصوبہ بندی
وزیر قانون نے زور دیا کہ کم عمری کی شادیوں کے خلاف پیغام کو ہر گھر تک پہنچانا ایک قومی ذمہ داری ہے جو صرف حکومتی سطح پر پوری نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ نئے فریم ورک کا مقصد نہ صرف قوانین کی سزائیں ہونا بلکہ بچیوں کی تعلیم اور صحت کو یقینی بنانا ہے۔
یہ اقدام ایک ایسے دور میں سامنے آیا ہے جہاں ملک کے مختلف حصوں میں شادی کی عمر کی پابندیوں کی خلاف ورزی کی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ قانونی عمل کو یقینی بنانے کے لیے اب شادی کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹس کو سختی سے نافذ کیا جائے گا۔
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