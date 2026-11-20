اعظم نذیر تارڑ نے 400 اصلاحاتی اقدامات پر مشتمل کرپشن رپورٹ جاری کر دی
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے نیشنل رسک اسیسمنٹ آف کرپشن کی رپورٹ جاری کی جس میں 400 اصلاحاتی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں جو بدعنوانی کو روکنے کی کوششیں ہیں۔
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وفاقی اداروں میں بدعنوانی کے امکانات کی نشاندہی اور روک تھام کے لیے ایک جامع رپورٹ جاری کی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یہ رپورٹ نیشنل رسک اسیسمنٹ آف کرپشن ولنرایبلٹیز کے تحت تیار کی گئی ہے جس میں 25 وفاقی اداروں کا جائزہ لیا گیا تھا۔
25 اداروں کی کارکردگی کا مفصل جائزہ
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی قیادت میں وزارت قانون و انصاف نے مختلف اداروں کے ساتھ مل کر یہ رپورٹ مرتب کی ہے۔ نیشنل رسک اسیسمنٹ آف کرپشن ولنرایبلٹیز کے تحت 300 سے زائد انڈیکیٹرز کی بنیاد پر اداروں کی کارکردگی، مالیاتی نظام اور انتظامی کمزوریوں کا جائزہ لیا گیا۔Also readGovt unveils corruption risk assessment report, proposes nearly 400 institutional reforms
اس جامع قومی جائزے میں 10 اداروں کے بارے میں تفصیلی انڈیکیٹرز مرتب کیے گئے ہیں۔ آڈٹ رپورٹس، تحقیقاتی اداروں کے ڈیٹا اور ریگولیٹری اتھارٹیز کے کردار کو بھی اس عمل میں شامل کیا گیا تھا تاکہ شفافیت اور بہتر حکمرانی کو یقینی بنایا جا سکے۔
400 اصلاحات کا نفاذ اور 3500 ارب کی بچت
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ وفاقی اداروں میں مجموعی طور پر تقریباً 400 اصلاحاتی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 146 اصلاحاتی اقدامات کو 2 سال میں مکمل کیا جائے گا اور 159 اصلاحاتی اقدامات پر 5 سال میں عمل درآمد کیا جائے گا۔
بجلی کے شعبے میں معاہدوں پر نظرثانی اور اصلاحات سے 3500 ارب روپے کی بچت متوقع ہے۔ وفاقی وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایات پر گڈ گورننس اور ادارہ جاتی اصلاحات کے لیے متعدد اقدامات کا آغاز کیا گیا ہے جو اب اس رپورٹ کے ذریعے منظم شکل اختیار کر رہے ہیں۔
ایف بی آر اصلاحات اور 70 لاکھ ٹیکس دہندگان
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایف بی آر میں ٹیکس وصولیوں کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے وسیع پیمانے پر اصلاحات متعارف کرائی ہیں۔ ٹیکس دہندگان کی تعداد 37 لاکھ سے بڑھ کر 70 لاکھ تک پہنچ گئی ہے اور ٹیکس وصولیوں کا حجم 9400 ارب روپے سے بڑھ کر تقریباً ساڑھے 13 ہزار ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔
گزشتہ 4 سال میں ٹیکس وصولیوں میں تقریباً 4 ہزار ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ انسانی مداخلت اور صوابدیدی اختیارات کم کرنے کے لیے ایف بی آر کے آڈٹ نظام کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے اور کسٹمز میں شکایات کے ازالے کے لیے فیس لیس سسٹم متعارف کرایا گیا ہے۔
بے نظیر انکم سپورٹ اور پنشن میں ڈیجیٹائزیشن
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مستحقین کو ادائیگی کے لیے ڈیگرل والٹس متعارف کرائے ہیں۔ سبسڈی کے لیے یوٹیلیٹی اسٹورز کے بجائے ڈیجیٹل والٹس کے ذریعے ادائیگی کا نظام متعارف کرایا گیا ہے تاکہ مالیاتی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔
پنشن نظام میں شفافیت کے لیے نادرا کے ذریعے تصدیقی عمل شروع کیا گیا ہے۔ پاکستان ڈیجیٹل نیشن ایکٹ کے تحت ڈیجیٹل اتھارٹی قائم کی گئی ہے اور وفاقی حکومت کا مقصد کاغذی کارروائی، انسانی صوابدید اور نقد لین دین کے نظام کو کم کرنا ہے۔
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