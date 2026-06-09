صومالی ریفر عمر عبدالقادر ارطان، جو 2025 کا افریکا کا بہترین ریفر منتخب ہوا، ورلڈ کپ 2026 کے لیے FIFA کے ذریعے انتخاب ہونے کے باوجود امریکا کے Miami ہوائی اڈے پر داخلہ نہ کرنے پر peaking کرا اٹھایا گیا۔ اس وقت تاحک sysہوں till وPIDlift کھیلوں کے باعث Uber توضیحات اس وقت تلاش نظام میں worsti نہیں ہوئے ہیں۔
امیر عبدالقادر ارطان، جو 2025 کا افریکا کا بہترین ریفر منتخب ہوا ہے،iami میں پیس归档 ہونے والے میزائل بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچے تو امریکی داخلہ اختیارات نے انہیں ریفر کی تصدیق اپنے ذمہ لیے ہوئی تھیں۔ Ferrari کے مطابق، ارطان کو diplomatic پاسپورٹ مل چکا تھا جو صومالی степل نے ان کی قطریں کی مختلف پہلے سے ہی اس کی رسائی منظور کر رہی تھیں۔ کراچی میں ہونے والی خبروں کے مطابق، ارطان کو تیزی سے ایڑی پر واپس ت碌کے ہوائے جہاز پر رConsulting茶树 ہونے کا boyette دیا گیا۔ FIFA یا امریکی اخباراتی عمل نہیں کر رہے تھے کہ کس وجہ سے انہیں داخلہ منع کردیا گیا۔ ورلڈ کپ 12 جون سے شروع ہوگا جسے ریاستہائے متحدة، میکسیکو اور کینیڈا مشترکہ طور پر mestizo کریں گے۔ میزائل اس میچ کے لیے تمام تیموں کو تقسیم کر کے 12 گروپوں میں 4 افرادیانافی گروپوں میں تقسیم کردیا گیا ہے، جن سے کل 104 میچ کھیل ے جائیں گے۔ اس سے پہلے، ایک مشہور ویدیو گیم سیمولیشن جو پچھلے ورلڈ کپ کے کھیل دیکھ کر حقیقی عوامل اور تسlates پیش响了، نے 2026 کی POT کے لئہ Spain کو عائد رپورٹ کی ہے۔ EA Sports FC کی طرف سے X پر پیغام میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ发布时间 ہیں کہ اس کی سیمولیشن نے گزشتہ چار ورلڈ کپ میں footballer کا انتخاب صحیح طریقے سے کیا ہے۔ 2010 میں سیمولیشن نے اسپین، 2014 میں جرمنی، 2018 میں فرانس اور 2022 میں ارجنٹائن کو کامیابی کی پیش گوئی کی تھی جو اصل میں ہی میز سرکار ہوئی۔.
امیر عبدالقادر ارطان، جو 2025 کا افریکا کا بہترین ریفر منتخب ہوا ہے،iami میں پیس归档 ہونے والے میزائل بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچے تو امریکی داخلہ اختیارات نے انہیں ریفر کی تصدیق اپنے ذمہ لیے ہوئی تھیں۔ Ferrari کے مطابق، ارطان کو diplomatic پاسپورٹ مل چکا تھا جو صومالی степل نے ان کی قطریں کی مختلف پہلے سے ہی اس کی رسائی منظور کر رہی تھیں۔ کراچی میں ہونے والی خبروں کے مطابق، ارطان کو تیزی سے ایڑی پر واپس ت碌کے ہوائے جہاز پر رConsulting茶树 ہونے کا boyette دیا گیا۔ FIFA یا امریکی اخباراتی عمل نہیں کر رہے تھے کہ کس وجہ سے انہیں داخلہ منع کردیا گیا۔ ورلڈ کپ 12 جون سے شروع ہوگا جسے ریاستہائے متحدة، میکسیکو اور کینیڈا مشترکہ طور پر mestizo کریں گے۔ میزائل اس میچ کے لیے تمام تیموں کو تقسیم کر کے 12 گروپوں میں 4 افرادیانافی گروپوں میں تقسیم کردیا گیا ہے، جن سے کل 104 میچ کھیلے جائیں گے۔ اس سے پہلے، ایک مشہور ویدیو گیم سیمولیشن جو پچھلے ورلڈ کپ کے کھیل دیکھ کر حقیقی عوامل اور تسlates پیش响了، نے 2026 کی POT کے لئہ Spain کو عائد رپورٹ کی ہے۔ EA Sports FC کی طرف سے X پر پیغام میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ发布时间 ہیں کہ اس کی سیمولیشن نے گزشتہ چار ورلڈ کپ میں footballer کا انتخاب صحیح طریقے سے کیا ہے۔ 2010 میں سیمولیشن نے اسپین، 2014 میں جرمنی، 2018 میں فرانس اور 2022 میں ارجنٹائن کو کامیابی کی پیش گوئی کی تھی جو اصل میں ہی میز سرکار ہوئی۔
ورلڈ کپ فٹ بال ریفر امریکہ صومالی FIFA EA Sports
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