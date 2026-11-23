افسر احسن اقبال بیجنگ پہنچ گئے جہاں پاکستان کے پہلے آسٹرونوٹ کی پھوار ہوگی
پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی افسر احسن اقبال بیجنگ میں پاکستان کے پہلے آسٹرونوٹ کی رخصتی کی تقریب میں شریک ہونے پہنچ گئے ہیں۔
پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات پروفیسر احسن اقبال نے سرحد پار سفر کر کے چینی دارالحکومت بیجنگ کا رخ کیا ہے۔ ان کا اس شہر میں آنے کا مقصد ملک کی خلائی تاریخ کے ایک انتہائی اہم سنگِ میل کا مشاہدہ کرنا ہے۔
وزیر اعظم کی کابینہ کے اس اعلیٰ عہدیدار کا اسٹیج ییل (Yang Yunli) نامی شخصیت نے بیجنگ ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہا۔ ییل اسپیس کمپنی کے نائب صدر کی حیثیت سے اس موقع پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ پاکستانی سفارت خانے کے اہلکار بھی اس تقریب میں شریک تھے۔Also readپاکستان کی پہلی نیٹ فلکس سیریز 4 دسمبر کو نشر ہوگی
احسن اقبال منگل کے روز خلائی مشن سنٹر کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس سفر کے دوران وہ ان دو پاکستانی آسٹرونوٹس سے ذاتی ملاقات کریں گے جنہوں نے اپنی تربیت کامیابی سے مکمل کر لی ہے۔ یہ ملاقات تاریخی اہمیت کی حامل ہوگی۔
آسٹرونوٹ کا چین کے سٹیڈیشن پر سفر
پروفیسر احسن اقبال نے اس آنے والے خلائی سفر کو پوری قوم کے لیے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان کا پہلا آسٹرونوٹ چین کے خلائی سٹیڈیشن پر بیٹھنے والا پہلا غیر ملکی مہمان بنے گا۔
اس خصوصی موقع پر افسر احسن اقبال نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ لینڈ مارک مشن پاکستان اور چین کے درمیان جاری بھائی چارے کا ایک نیا علامتی ثبوت بھی ہوگا۔ یہ رابطہ نہ صرف سیاسی بلکہ سائنسی میدان میں بھی مضبوط ہے۔
نوجوانوں کے خواب آسماں میں
اس اہم پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ یہ فلائٹ پاکستان کے خلائی سفر کی نمائندگی کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مشن ہماری نوجوان نسل کے خوابوں کو زمین سے باہر لے جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پہاڑ ہمالیہ سے بھی اونچی جو پاکستان اور چین کی دوستی ہے، یہ اب آسمانوں سے بھی اوپر اڑے گی۔ یہ تاریخی فلائٹ اس دوستی کو نئی بلندیوں پر لے جائے گی۔
دوحوں کی تربیت اور مشن کی تیاری
اس تاریخی خلائی پرواز کے لیے دو پاکستانی اہلکاروں نے اپنی سخت تربیت کامیابی سے مکمل کر لی ہے۔ ان کی کامیابی کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اب سفر کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
افسر احسن اقبال کی بیجنگ میں موجودگی کا سب سے بڑا مقصد ان اہلکاروں سے ملاقات کرنا اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ یہ عمل اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ حکومت نے ان کی خدمات کو سراہا ہے۔
پاکستان اور چین کے مضبوط رشتے
اس پورے واقعے کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات انتہائی مضبوط ہیں۔ یہ تعاون نہ صرف حکومتی سطح پر بلکہ عوامی سطح پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
اس خلائی مشن کے ذریعے پاکستان نے ایک نیا باب شروع کیا ہے۔ یہ باب دوستانہ تعلقات اور سائنسی ترقی دونوں کے لیے منفرد ہے۔ یہ واقعہ مستقبل میں بھی ایسے تعاون کو مزید بڑھانے کی راہ ہموار کرے گا۔
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