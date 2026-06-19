پاکستانی فضائی دفاع نے افغان سرحدی ڈرون کو تباہ کر کے طالبان کی مداخلت کی کوشش روک دی اور اس پر مبنی جھوٹی پروپیگنڈا کو رد کیا
پاکستان کے اطلاعاتی وزارت نے کہا ہے کہ اس نے افغان طالبان حکومت کی جانب سے ایک ممکنہ داخلہ کی کوشش ناکام کر دی ہے جب ایک ڈرون نے شینکو کے نزدیک پاکستانی فضائی سرحد میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ وزارت کے بیان کے مطابق یہ ڈرون افغانستان سے نکل کر پاکستانی فضائی دفاع کے نظام کی جانب سے فوری طور پر دریافت ہوا اور پاکستان ایئر فورس نے اسے نشانے پر لگا کر تباہ کر دیا۔ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب ڈرون کی رفتار اور سمت سے واضح ہو گیا تھا کہ اس کا مقصد سرحدی علاقے میں خلل پیدا کرنا تھا۔ اس کے بعد وزارت نے جاری کی ہوئی تصویر میں تباہ شدہ ڈرون کی واضح جھلک دکھائی ہے تاکہ اس واقعے کی سچائی کی بنیاد فراہم کی جا سکے۔ اس واقعے کے پس منظر میں افغان طالبان کی جانب سے جاری کی گئی جھوٹی پروپیگنڈا کو وزارت اطلاعات نے فورا رد کیا اور کہا کہ یہ دعویٰ کردہ سکیورٹی خطرات درحقیقت ایک سازشی منصوبہ ہیں۔ پاکستان کی سرحدی حکمت عملی ہمیشہ سے اس بات پر مبنی رہی ہے کہ کسی بھی غیر قانونی فضائی مداخلت یا سرحد کی خلاف ورزی پر سخت ردعمل دیا جائے۔ اسی مقصد کے تحت پاکستان کے فضائی دفاع ی نظام کو جدید ترین ریڈار اور خودکار دفاعی ہتھیاروں کے ساتھ مستحکم کیا گیا ہے تاکہ مستقبل میں اسی طرح کے کسی بھی خطرے کو روکا جا سکے۔ پاکستان کی حکومت نے اس موقع پر بار بار افغان حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے کارروائی کرنے والے دہشت گرد گروپوں پر سختی سے قابو پا لیں جو سرحد پار دیشی حملوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر اسلاتیک اسٹیٹ خراسان صوبے کے فعال خلیج پر زور دیا گیا ہے کہ اس کے ارکان کو جرمانہ اور کٹاؤ کے تحت ڈھال دیا جائے۔ حکومت کا موقف ہے کہ جب تک افغان جانب سے مکمل تعاون نہیں ملتا، علاقائی امن اور استحکام برقرار رکھنا مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت اطلاعات نے واضح کیا کہ یہ انکار اور شدید ردعمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان اپنی فضائی سرحد اور علاقائی سلامتی کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آئندہ کے بیان میں حکومتی حکام کی جانب سے مزید اقدامات کی وضاحت کی جائے گی.
پاکستان کے اطلاعاتی وزارت نے کہا ہے کہ اس نے افغان طالبان حکومت کی جانب سے ایک ممکنہ داخلہ کی کوشش ناکام کر دی ہے جب ایک ڈرون نے شینکو کے نزدیک پاکستانی فضائی سرحد میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ وزارت کے بیان کے مطابق یہ ڈرون افغانستان سے نکل کر پاکستانی فضائی دفاع کے نظام کی جانب سے فوری طور پر دریافت ہوا اور پاکستان ایئر فورس نے اسے نشانے پر لگا کر تباہ کر دیا۔ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب ڈرون کی رفتار اور سمت سے واضح ہو گیا تھا کہ اس کا مقصد سرحدی علاقے میں خلل پیدا کرنا تھا۔ اس کے بعد وزارت نے جاری کی ہوئی تصویر میں تباہ شدہ ڈرون کی واضح جھلک دکھائی ہے تاکہ اس واقعے کی سچائی کی بنیاد فراہم کی جا سکے۔ اس واقعے کے پس منظر میں افغان طالبان کی جانب سے جاری کی گئی جھوٹی پروپیگنڈا کو وزارت اطلاعات نے فورا رد کیا اور کہا کہ یہ دعویٰ کردہ سکیورٹی خطرات درحقیقت ایک سازشی منصوبہ ہیں۔ پاکستان کی سرحدی حکمت عملی ہمیشہ سے اس بات پر مبنی رہی ہے کہ کسی بھی غیر قانونی فضائی مداخلت یا سرحد کی خلاف ورزی پر سخت ردعمل دیا جائے۔ اسی مقصد کے تحت پاکستان کے فضائی دفاعی نظام کو جدید ترین ریڈار اور خودکار دفاعی ہتھیاروں کے ساتھ مستحکم کیا گیا ہے تاکہ مستقبل میں اسی طرح کے کسی بھی خطرے کو روکا جا سکے۔ پاکستان کی حکومت نے اس موقع پر بار بار افغان حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے کارروائی کرنے والے دہشت گرد گروپوں پر سختی سے قابو پا لیں جو سرحد پار دیشی حملوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر اسلاتیک اسٹیٹ خراسان صوبے کے فعال خلیج پر زور دیا گیا ہے کہ اس کے ارکان کو جرمانہ اور کٹاؤ کے تحت ڈھال دیا جائے۔ حکومت کا موقف ہے کہ جب تک افغان جانب سے مکمل تعاون نہیں ملتا، علاقائی امن اور استحکام برقرار رکھنا مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت اطلاعات نے واضح کیا کہ یہ انکار اور شدید ردعمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان اپنی فضائی سرحد اور علاقائی سلامتی کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آئندہ کے بیان میں حکومتی حکام کی جانب سے مزید اقدامات کی وضاحت کی جائے گی
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