افغان طالبان کی پسپائی اور وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس

ماہرین کا کہنا ہے کہ افغان طالبان پاکستان ی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں بری طرح پسپا ہوئے۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے بدھ کو رپورٹ کیا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا ایک اہم اجلاس آج منعقد ہوگا جس میں مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق، اجلاس میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد ہونے والی حالیہ پیش رفت پر توجہ مرکوز کی جائے گی، جس میں وزیراعظم سے توقع ہے کہ وہ کابینہ کے اراکین کو تازہ ترین علاقائی حرکیات
سے آگاہ کریں گے۔ شہباز شریف کابینہ کو ان سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کریں گے جو جنگ بندی میں معاون ثابت ہوئیں، جس میں دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات اور کشیدگی کم کرنے میں اسلام آباد کے کردار کو اجاگر کیا جائے گا۔ اجلاس میں حالیہ عالمی تیل منڈیوں میں اتار چڑھاؤ کے پیش نظر ملک کے پیٹرولیم ذخائر اور ایندھن کی فراہمی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ممکنہ ایڈجسٹمنٹ پر بھی بات چیت ہوگی۔ کابینہ کا یہ اجلاس بدلتے ہوئے علاقائی حالات کے درمیان اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے، جس میں پالیسی سازوں سے توقع ہے کہ وہ سفارتی پیش رفت اور ملکی معیشت پر ان کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔\محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ کل تک ملک بھر میں بارشی نظام فعال رہے گا۔
افغان طالبان پاکستان سیکیورٹی فورسز وفاقی کابینہ اجلاس مشرق وسطیٰ جنگ بندی تیل کی قیمتیں شہباز شریف موسم