افغانستان سے فائرنگ: جنوبی وزیرستان میں گھر پر مارٹر شیل حملے میں بچوں سمیت پانچ شہری زخمی

جنوبی وزیرستان کے انگور اڈہ کے قریب افغان طالبان کی جانب سے داغے گئے مارٹر شیل حملے میں تین بچوں سمیت پانچ شہری زخمی ہوگئے۔ کوئٹہ میں بھی راکٹ فائرنگ کی گئی۔
جنوبی وزیرستان کے انگور اڈہ کے قریب ایک گھر پر مارٹر شیل داغی جانے سے بچوں سمیت پانچ شہری زخمی ہوگئے۔ ریسکیو ٹیموں کے مطابق، یہ واقعہ جمعرات کو پیش آیا، جب افغان طالبان حکومت کی جانب سے داغے گئے مارٹر شیل نے کریم خان اور رحمت اللہ کے گھر کو نشانہ بنایا۔ زخمی وں میں تین بچے شامل ہیں جن کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کردیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ ڈاکٹروں نے ابھی تک ان کی حالت کے بارے میں کوئی حتمی بیان نہیں دیا ہے۔ طبی افسر ڈاکٹر اشفاق نے تصدیق کی ہے کہ ہسپتال نے واقعے میں زخمی ہونے والے پانچ مریضوں کو وصول کیا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ حملہ اچانک اور شدید تھا۔ متاثرین میں سے نور علی نے بتایا کہ شیل بغیر کسی پیشگی اطلاع کے گرا اور ایک طاقتور دھماکا ہوا۔ ایک اور زخمی شخص نے کہا کہ دھماکا اتنا شدید تھا کہ اس سے پورا گھر ہل گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق، سرحد کے پار سے مسلح عناصر نے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا جاری رکھا ہے، جس سے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے، خاص طور پر بچوں میں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بار بار ہونے والے اس قسم کے حملوں سے ان کی زندگی معطل ہوگئی ہے اور وہ مسلسل خوف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور سرحد پر سیکیورٹی اقدامات کو مزید سخت کیا جائے۔ اسی دوران، کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں، بشمول شانتینگر کے اختر محمد روڈ، فقیر محمد روڈ اور میر احمد خان روڈ کے قریب سے راکٹ فائر کیے گئے۔ ڈی آئی جی پولیس نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے فوری ردعمل ظاہر کیا اور انسداد دہشت گردی محکمہ (سی ٹی ڈی) کے ساتھ مل کر سرچ آپریشن شروع کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملوث افراد کا سراغ لگانے کی کوششوں کو تیز کر دیا گیا ہے اور مشتبہ مقامات پر گشت اور چیکنگ کی جا رہی ہے۔ شہر میں سیکیورٹی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے اور داخلی و خارجی راستوں پر سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ کوئٹہ صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے اور یہ افغان سرحد (چمن بارڈر کراسنگ) سے تقریباً 132 کلومیٹر (82 میل) دور واقع ہے۔ یہ واقعہ بلوچستان میں بڑھتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے اور سرحد پار سے دہشت گردی کی کارروائیوں کے خطرے کو اجاگر کرتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ یہ واقعہ نہ صرف متاثرہ خاندانوں کے لیے بلکہ پورے علاقے کے لیے ایک سانحہ ہے۔ بچوں کے زخمی ہونے سے علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے خوف آتا ہے کیونکہ انہیں اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی اور حملہ نہ ہو جائے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے بچوں کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرے تاکہ وہ بغیر کسی خوف کے تعلیم حاصل کر سکیں۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حملہ افغان طالبان کی جانب سے سرحد پار سے دہشت گردی کی کارروائیاں جاری رکھنے کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنا چاہیے اور سرحد پار سے حملوں کو روکنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکنہ مدد فراہم کرے گی۔ وزیراعظم نے بھی واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ زخمی وں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے.
