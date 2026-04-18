افغانستان میں طالبان کے نئے عدالتی ضوابط پر عالمی تشویش، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا خدشہ

اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے افغانستان میں طالبان کے نافذ کردہ نئے عدالتی ضوابط پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، ان ضوابط کو بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیا گیا ہے اور فوری واپسی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے نافذ کردہ نئے عدالتی ضوابط نے دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ افغان میڈیا، خاص طور پر آمو ٹی وی اور کابل ناؤ، کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے ان نئے احکامات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہیں فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان کے نئے فوجداری ضابطہ فوجداری بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے اور اس میں جرائم کی غیر واضح تشریحات اور ججوں کے لامحدود اختیارات کے باعث بے گناہ افراد اور کمزور
طبقات کو ناحق نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ سرعام کوڑے مارنے کی سزا کو انسانی وقار کی توہین اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ماہرین نے اس کی فوری بندش کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے مطابق، طالبان رجیم کا یہ نام نہاد فوجداری ضابطہ، اصلاحات کے پردے میں، معاشرے کو خاموش کرانے کا ایک ظالمانہ حربہ ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ طالبان حکومت فوجداری ضابطہ کے تحت شفاف حکمرانی یا عوامی رائے کے احترام کے بجائے زبردستی فیصلے مسلط کرنے کی روایت کو مزید مضبوط کر رہی ہے۔ یہ صورتحال افغانستان میں قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے سنگین خدشات کو جنم دے رہی ہے۔ ان بین الاقوامی تحفظات کے تناظر میں، یہ امر اہم ہے کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کو قریب سے دیکھا جائے اور عالمی برادری کو اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ طالبان حکومت کو چاہیے کہ وہ بین الاقوامی معیاروں اور انسانی حقوق کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ خاص طور پر، عدالتی نظام کو شفاف، آزاد اور عوام کے لیے قابل رسائی بنایا جانا چاہیے تاکہ انصاف کی فراہمی یقینی ہو سکے۔ یہ صورتحال نہ صرف افغان عوام کے لیے بلکہ خطے اور دنیا بھر کے لیے اہم ہے
